Мосгорсуд повторно проверит законность решения о выдворении из России журналиста Али Феруза

На минувшей неделе Верховный суд частично удовлетворил кассационные жалобы корреспондента Новой Газеты и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Он отметил, в частности, что в постановлении районного суда не были приведены мотивы решения о необходимости принудительного выдворения Али Феруза.

Напомним, — журналиста Новой газеты ранее признали виновным в нарушении режима пребывания в стране. Феруз утверждает, что не может вернуться в Узбекистан, так как там подвергался преследованиям и даже пыткам.