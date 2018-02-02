Мосгорсуд повторно проверит законность решения о выдворении из России журналиста Али Феруза
На минувшей неделе Верховный суд частично удовлетворил кассационные жалобы корреспондента Новой Газеты и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Он отметил, в частности, что в постановлении районного суда не были приведены мотивы решения о необходимости принудительного выдворения Али Феруза.
Напомним, — журналиста Новой газеты ранее признали виновным в нарушении режима пребывания в стране. Феруз утверждает, что не может вернуться в Узбекистан, так как там подвергался преследованиям и даже пыткам.
Комментарии6
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danko_vagina 02 февраля 2018 | 08:53
А на фуй нам нужен этот Золуперуз! Пущай у себя в Узбекистане гадит, а у нас своих пакостников хватает.
scimitar 02 февраля 2018 | 09:10
danko_vagina: С тебя начиная, жопа с ручкой.
vor_mbh 02 февраля 2018 | 09:20
Он ещё здесь?!!! Как?!
Ну, знаете, нам тут не нужны... таакиие.
konformist 02 февраля 2018 | 09:08
вот работал бы он в честной газете - ничего бы не было! А раз выбрал лживое издание, значит сам врун и за это ответишь!
aleks50 Алексей Клубников 02 февраля 2018 | 09:56
konformist: Для вас портянок честь состоит в пропагандонстве киселя и подлости соловья. Вам, портянкам по нраву имеющая всю страну коррупционная власть кгбшника влюблённого в палача народа. Одним словом вы- портянки.
rash 02 февраля 2018 | 09:24
Что может "проверить" суд, который штампует приговоры без доказательств - проверит так, как нужно любому кгбшнику.