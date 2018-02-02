В российских школах сегодня должны пройти «уроки мужества», посвященные 75-й годовщины победы в Сталинградской битве

Как сообщили ТАСС в Российском Военно-историческом обществе, в образовательные учреждения должны прийти представители этой организации, а также работники музеев.

В Волгограде сегодня состоится военный парад. В торжествах примет участие Владимир Путин, около 200 гостей из стран СНГ и Европы. Вечером у Музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится лазерное шоу. Завершится праздник артиллерийским салютом и фейерверком.