В российских школах сегодня должны пройти «уроки мужества», посвященные 75-й годовщины победы в Сталинградской битве
Как сообщили ТАСС в Российском Военно-историческом обществе, в образовательные учреждения должны прийти представители этой организации, а также работники музеев.
В Волгограде сегодня состоится военный парад. В торжествах примет участие Владимир Путин, около 200 гостей из стран СНГ и Европы. Вечером у Музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится лазерное шоу. Завершится праздник артиллерийским салютом и фейерверком.
Комментарии10
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fantforbarbi 02 февраля 2018 | 08:41
Эпиграфом должна стать фраза- Любой героизм-это чье то преступление.
И , надеюсь , там расскажут как СССР *кормил Германию Гитлера ,про пакт Молотова -Риббентропа и репрессии в рядах Красной Армии ,выкосивших огромное кол-во опытных офицеров. И про план Сталина по поводу войны в Европе и т.д. Правду будут говорить???
malorus_kiev133 02 февраля 2018 | 08:45
fantforbarbi: надеюсь, там разскажут про то, как Великобритания и США финансировала партию Гитлера в 20-е и вооружали в 30-е до 1939 года, пока СССР пытался договориться с Великобританией и Францией об антигерманском союзе.
И правда натовских портянок обходит стороной, как обосранных. Соси, шлюха.
xuato 02 февраля 2018 | 09:08
malorus_kiev133: А СССР помогал Гитлеру и материально и предоставил свою територию Липецк для обучения летчиков, а танкистов готовили в Казани. Пусть детишки узнают, как Кремлевские правители стерли буферную страну Польшу что бы иметь доступ к Германии. А хлеб шел в Германию из районов голодоморов Украины, Чувашии и т.д.
oblom777 02 февраля 2018 | 10:19
xuato:
Киевская укро чурка привычно не в курсе что в Липецке фабрика лохло президента, а Сталин в Липецк приглашал лётчиков из Веймарской демократической республики...
protiv777 02 февраля 2018 | 08:48
fantforbarbi: Ты знаешь фразу "Победителей не судят"? И если бы не победитель не было бы сейчас ни самого Израиля, ни тебя.
mjolner666 02 февраля 2018 | 08:56
fantforbarbi:
Смешно, когда еврей топит за Гитлера против спасителя популяции европейских евреев товарища Сталина...
С другой стороны Оруэлл не зря писал про таких как ты :
"Эти проклятые жиды все стоят за немцев! Если бы сюда пришли нацисты, они бы все переметнулись на их сторону. Я достаточно насмотрелся на них в моём бизнесе. В глубине души они все восхищены Гитлером. Они всегда рады подлизываться к тем, кто пинает их ногами".
post_v 02 февраля 2018 | 09:08
fantforbarbi:
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дать школьникам и студентам прочитать такие книги как "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, опубликованную в 1946 году (!), и книгу бывшего полковника вермахта Луитпольда Штейдле "От Волги до Веймара", выпущенную издательством «Прогресс» 45 лет назад - к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде
oblom777 02 февраля 2018 | 10:22
post_v:
Либерастическое быдло post_v как обычно не в курсе, что за окопы Сталинграда получена Сталинская премия...
vaka257 02 февраля 2018 | 08:47
А каже поле Куликово,Бородино...
sergei03 02 февраля 2018 | 08:59
Полезнее провести урок взаимного массового истребления людей. А потои всем классом спеть
Не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей,
Не стреляй просто так из рогатки своей
Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим,
Что без промаха бьешь по мишеням живым...
(ДДТ)