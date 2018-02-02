На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро

Ему было 68 лет. В течение нескольких месяцев Диас-Баларт Кастро лечился от депрессии. Сначала находился в больнице, а затем лечился амбулаторно.

Сын Кастро был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом Академии наук. Из-за внешнего сходства с отцом его называли «Фиделито».