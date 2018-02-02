На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро
Ему было 68 лет. В течение нескольких месяцев Диас-Баларт Кастро лечился от депрессии. Сначала находился в больнице, а затем лечился амбулаторно.
Сын Кастро был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом Академии наук. Из-за внешнего сходства с отцом его называли «Фиделито».
Комментарии6
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ostapbey 02 февраля 2018 | 08:43
Совесть замучила??
А вот северного соседа совесть не мучит за Бандеру..
Помог же Бандера через Шухевича и большевиков с колхозами победить.
И коммунистов только в Мавзолее оставить.
Вот жеж неблагодарные.
Что Фиделито от Фиделя, что ленинцы от Ленина..
Одной яблони плоды..
Даже..
ltvjrhfn1 02 февраля 2018 | 08:50
ostapbey:
что, сучёнок, не смог промолчать.. хоть задницу из лужи вытащи чтоб не так сильно булькало..
dok2212 02 февраля 2018 | 08:55
ostapbey:
Я, конечно, дико извиняюсь, а вы, Ефим Моисеич, к каким представителям флоры себя таки относите?
dzhuzeppe 02 февраля 2018 | 09:07
Так и не выучился водку пить, а то мог бы еще пожить.
xuato 02 февраля 2018 | 09:10
Интернет забанили, а читать проповеди и ложь нацлидера оказалось непосильно.
askol2016 02 февраля 2018 | 10:03
Еще бы! 25 лет без многомиллиардной помощи России! Тут любой лодырь сойдет с ума.