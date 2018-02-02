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08:31, 02 февраля 2018

Всемирное Антидопинговое агентство поддержало намерение МОК оспорить оправдание 28 российских спортсменов

Как ожидается, иск будет подан в федеральный суд Швейцарии.
ВАДА обеспокоено тем, что решение спортивного арбитражного суда отделяет группу из  28 атлетов от другой группы, из  11 человек, хотя все они являются частью «системной допинговой программы России».
Напомню, — апелляции почти трех десятков россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении КАС удовлетворил полностью. Одиннадцать человек остались под действием санкций, однако они пропустят только игры в Южной Корее.

Комментарии

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m_doc 02 февраля 2018 | 08:35

Поломали гадюшнику сценарий. Заёрзали мрази.

vilingrad 02 февраля 2018 | 09:05

m_doc: Вада еще за наших поборется! Сериал "Сироты из России".

m_doc 02 февраля 2018 | 09:10

vilingrad: Это уже проблемы швейцаров:) Хотя бы на время.

porvana_v_klochya 02 февраля 2018 | 10:04

Ну что же, иного поведения от МОК и ВАДА и не ожидал никто. И оно лишь в очередной раз показывает всю лживость и лицемерие т.н. западной цивилизации и всю истинную суть её не менее лживых ценностей. Орать на весь мир о якобы главенстве закона и суда они большие мастера. А вот когда этот самый суд принял решение, очень больно ударившее по их и так давно уже ставшей никудышней репутации, начинаются вдруг все эти странные "удивления и обеспокоенности" от МОК и ВАДА. А что вас так обеспокоило то, МОК и ВАДА? То, что суд действовал опираясь исключительно только на ваши же цивилизованные законы? И что он не пошел у вас на поводу? Ну так это же ваши ценности - независимый и справедливый суд. И вам ( по логике то ) следует гордиться таким судом. А не выражать всякие там "озабоченности и обеспокоенности" его решением. Или ваш суд независимый и справедливый лишь до тех пор, пока он принимает только "нужные" для вас решения?

sekretniy_fizik 02 февраля 2018 | 10:17

porvana_v_klochya: Ну почему же? Вот ЕСПЧ, к примеру, вполне себе "независимый и справедливый" суд. Всегда принимает эти самые "нужные" решения ( не в пользу России ). Да вон и наш великий пустобрех и "выдающийся эховский борец с кровавым режимом" Алёшенька Навальный не даст соврать. Он чуть чего, так сразу туда, в ЕСПЧ. За заранее готовым там решением в его пользу

nastawnik_dulo_w 02 февраля 2018 | 08:36

Эта шобла поняла, что теперь за коллективной безответственностью уже не скроешься. Придется облегчить собственные кошельки.
Подлецы перепугались.

igor20012 02 февраля 2018 | 08:38

"Честь мундира" + боязнь судов "за моральный ущерб" на многие миллионы долл, + "оживятся другие оболганные спортсмены.

davi__koloradov 02 февраля 2018 | 08:41

Как нагибали рашку, так и будут нагибать.

drgonish 02 февраля 2018 | 08:47

Кастрюлям скакать и ждать перемоги.

olegleon 02 февраля 2018 | 08:58

drgonish: ну зачем же так? просто они сами ничего не могут и поэтому радуются, что хотя бы кто-то что-то делает. а они сами скачут и радуются своей нищете и тому, что "у соседа корова сдохла"

drgonish 02 февраля 2018 | 08:42

[Всемирное Антидопинговое агентство поддержало намерение МОК оспорить оправдание]

Ну, это как "вынужденная" пощечина гражданина Сванидзе.
Ведь оптовая клевета может стоить этим организации больших денег, не говоря уже о помноженной на 0 репутации. Так, что зашевелись гадюки не в целях справедливости, а в целях самосохранения. Кусаться будут не на шутку.

polba 02 февраля 2018 | 08:42

Всё логично. Любому суду нужны ДОКАЗАТЕЛЬСТВА и СВИДЕТЕЛЬСТВА. Доказательств нет, а заявления душевнобольного свидетельствами являться не могут.

pukins_1 02 февраля 2018 | 09:02

polba: Как хорошо, что в Пенсионном фонде России ещё оставалось немного денег для швейцарских пенсионеров; российским же - как и прежде, смотреть победы наших спортсменов по телевизору и радоваться, радоваться, радоваться жизни, чёрт возьми!..

apolosha 02 февраля 2018 | 08:42

Шайка лейка!

snaiper 02 февраля 2018 | 08:58

apolosha: между мок и столичным мошенником оленеводом можно ставить знак равенства

malorus_kiev133 02 февраля 2018 | 08:48

А эхо мацы в очередной раз выставлено говном. Ахахаха. :-))))))

ivan127_4 02 февраля 2018 | 09:00

Против западного суда пошли.
Ну-ну...
Посмотрим - если они покажут, что на решения западных судов можно плевать, то возьмем на будущее на заметку.

vilingrad 02 февраля 2018 | 09:07

ivan127_4: возьмем на будущее на заметку"
Ща чекисты приедут к тебе, советоваться- что именно брать на заметку. Может, и Путин подъедет- где ту Ваня такой умный?:)

mexxanikk 02 февраля 2018 | 10:00

Засуетились банберлоги, понятно, сейчас на них пойдут многомиллионные иски. Это цена прогиба перед Вашингтоном.

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