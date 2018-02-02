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08:30, 02 февраля 2018

Восемь лет колонии строгого режима получил бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Его признали виновным в получении взяток. Белых также назначили штраф в  48 миллионов рублей.
Чтобы огласить приговор судье Татьяне Васюченко понадобилось 10 часов. Из-за плохого самочувствия подсудимого несколько раз объявлялся перерыв
Колония для человека с такими заболеваниями, как у бывшего губернатора, будет губительна, — считает зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.
Защита заявила, что обжалует приговор. Так же намерена поступить и  генеральная прокуратура. Это связано с тем, что суд не в полной мере согласился с позицией обвинения и исключил один из  эпизодов получения взятки.

Комментарии

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putin_itogy 02 февраля 2018 | 08:41

Тихий убийца поселился в прошлом веке в Кремле..

ivfn 02 февраля 2018 | 08:42

Интересно ,а вот это что было.?
14 ноября в СИЗО "Лефортово" Белых женился на 31-летней бизнесвумен Екатерине Рейферт (PR-директор Modus Impera, соучредитель и руководитель Агентства технологий и креатива ООО "Inreal Media Group", бывший замруководителя по продвижению приоритетных проектов в ФГУП "Росспиртпром", экс-пиарщица в ЗАО "Московский ликёро-водочный завод Кристалл", ЗАО "Авантюрра", ЗАО "ВидеоИнтернешнлРадио", экс-продюсер в ЗАО "VIP-TV"), позиционирующей себя в качестве "поэтессы" и "философа".
Это прикол такой или же......

protiv777 02 февраля 2018 | 08:42

А вообще российские тюрьмы идут на пользу. Это ж не Белых, это Вини-Пух какой то. А голодающая Савченко перед выходом ......... ни в один объектив камеры целиком уже не влезала. А сколько поэтов вышло, а ведь на воле их талант так бы и не проявился.

igor20012 02 февраля 2018 | 08:43

"Уж потому ты виноват, что очень хочется мне кушать" ( в.в.путин )

igor20012 02 февраля 2018 | 08:43

"Уж потому ты виноват, что очень хочется мне кушать" ( в.в.путин )

sergei03 02 февраля 2018 | 08:55

Восемь лет колонии строгого режима получил бывший губернатор Кировской области Никита Белых
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Путин звереет. Уже давно пройдена черта человек-животное.
Никите Белых держаться. Вы не одни. Люди и бог за вас.

protiv777 02 февраля 2018 | 08:57

sergei03: "Вы не одни" Ну да, точно. Взяточников еще хватает.

sadda 02 февраля 2018 | 08:55

Бывший директор Большого театра Иксанов  миллиарды нагреб на реконструкции Большого
   Счетная палата РФ  становила , что стоимость реконструкции Большого составила 35,4 миллиарда рублей. Это в несколько раз больше, чем начальная оценка работ. Аудиторы установили что только  стоимость проектных работ завышена в 16 раз. Было возбуждено уголовное дело. Следователи в ходе следствия установили множество злоупотреблений,   одно из ндирекция театра трижды оплачивала одной и той же организации одни и те же работы. Например, за подготовку рабочей документации заплатили 58 миллионов. Потом за то же самое еще 26 с лишним миллионов. А затем еще 498 миллионов,  и т.д 
 
 Но вместо суда и колонии Иксакова назначили советником министра культуры. 
Путинская власть  просто гнобит неугодных. А угодные могут делать хоть что, все им с рук сойдет.

ltvjrhfn1 02 февраля 2018 | 09:02

sadda:
так я и не понял, нужно Иксанова посадить вместе с Белых, или Белых вместе с Иксановым не сажать?

drgonish 02 февраля 2018 | 09:38

sadda:

Вы повторяетесь. Однако, "откуда дровишки"?

danko_vagina 02 февраля 2018 | 09:02

Как только доходит до посадки либералов, то хомячье стадо начинает вылезать из шкуры обеляя либеральных мздоимцев и педофилов. Такая сущность у наших хомяков - все виноваты окромя жильцов из их стада!

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