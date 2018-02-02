Восемь лет колонии строгого режима получил бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Его признали виновным в получении взяток. Белых также назначили штраф в 48 миллионов рублей.

Чтобы огласить приговор судье Татьяне Васюченко понадобилось 10 часов. Из-за плохого самочувствия подсудимого несколько раз объявлялся перерыв

Колония для человека с такими заболеваниями, как у бывшего губернатора, будет губительна, — считает зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

Защита заявила, что обжалует приговор. Так же намерена поступить и генеральная прокуратура. Это связано с тем, что суд не в полной мере согласился с позицией обвинения и исключил один из эпизодов получения взятки.