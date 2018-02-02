Восемь лет колонии строгого режима получил бывший губернатор Кировской области Никита Белых
Его признали виновным в получении взяток. Белых также назначили штраф в 48 миллионов рублей.
Чтобы огласить приговор судье Татьяне Васюченко понадобилось 10 часов. Из-за плохого самочувствия подсудимого несколько раз объявлялся перерыв
Колония для человека с такими заболеваниями, как у бывшего губернатора, будет губительна, — считает зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.
Защита заявила, что обжалует приговор. Так же намерена поступить и генеральная прокуратура. Это связано с тем, что суд не в полной мере согласился с позицией обвинения и исключил один из эпизодов получения взятки.
Комментарии11
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putin_itogy 02 февраля 2018 | 08:41
Тихий убийца поселился в прошлом веке в Кремле..
ivfn 02 февраля 2018 | 08:42
Интересно ,а вот это что было.?
14 ноября в СИЗО "Лефортово" Белых женился на 31-летней бизнесвумен Екатерине Рейферт (PR-директор Modus Impera, соучредитель и руководитель Агентства технологий и креатива ООО "Inreal Media Group", бывший замруководителя по продвижению приоритетных проектов в ФГУП "Росспиртпром", экс-пиарщица в ЗАО "Московский ликёро-водочный завод Кристалл", ЗАО "Авантюрра", ЗАО "ВидеоИнтернешнлРадио", экс-продюсер в ЗАО "VIP-TV"), позиционирующей себя в качестве "поэтессы" и "философа".
Это прикол такой или же......
protiv777 02 февраля 2018 | 08:42
А вообще российские тюрьмы идут на пользу. Это ж не Белых, это Вини-Пух какой то. А голодающая Савченко перед выходом ......... ни в один объектив камеры целиком уже не влезала. А сколько поэтов вышло, а ведь на воле их талант так бы и не проявился.
igor20012 02 февраля 2018 | 08:43
"Уж потому ты виноват, что очень хочется мне кушать" ( в.в.путин )
igor20012 02 февраля 2018 | 08:43
"Уж потому ты виноват, что очень хочется мне кушать" ( в.в.путин )
sergei03 02 февраля 2018 | 08:55
Восемь лет колонии строгого режима получил бывший губернатор Кировской области Никита Белых
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Путин звереет. Уже давно пройдена черта человек-животное.
Никите Белых держаться. Вы не одни. Люди и бог за вас.
protiv777 02 февраля 2018 | 08:57
sergei03: "Вы не одни" Ну да, точно. Взяточников еще хватает.
sadda 02 февраля 2018 | 08:55
Бывший директор Большого театра Иксанов миллиарды нагреб на реконструкции Большого
Счетная палата РФ становила , что стоимость реконструкции Большого составила 35,4 миллиарда рублей. Это в несколько раз больше, чем начальная оценка работ. Аудиторы установили что только стоимость проектных работ завышена в 16 раз. Было возбуждено уголовное дело. Следователи в ходе следствия установили множество злоупотреблений, одно из ндирекция театра трижды оплачивала одной и той же организации одни и те же работы. Например, за подготовку рабочей документации заплатили 58 миллионов. Потом за то же самое еще 26 с лишним миллионов. А затем еще 498 миллионов, и т.д
Но вместо суда и колонии Иксакова назначили советником министра культуры.
Путинская власть просто гнобит неугодных. А угодные могут делать хоть что, все им с рук сойдет.
ltvjrhfn1 02 февраля 2018 | 09:02
sadda:
так я и не понял, нужно Иксанова посадить вместе с Белых, или Белых вместе с Иксановым не сажать?
drgonish 02 февраля 2018 | 09:38
sadda:
Вы повторяетесь. Однако, "откуда дровишки"?
danko_vagina 02 февраля 2018 | 09:02
Как только доходит до посадки либералов, то хомячье стадо начинает вылезать из шкуры обеляя либеральных мздоимцев и педофилов. Такая сущность у наших хомяков - все виноваты окромя жильцов из их стада!