Спортивный арбитраж в Лозанне отменил санкции против 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. В отношении еще 11 человек наказание было смягчено. Они смогут участвовать в олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхенчхане. Как отмечают эксперты, решение суда не означает, что восстановленные в правах спортсмены автоматически попадают на Олимпиаду. Это остается на усмотрение комиссии МОК.

Владимир Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением Спортивного арбитражного суда по российским олимпийцам.

Россия продолжит работать с WADA и МОК по развитию собственной антидопинговой программы, — заявил президент Владимир Путин.

«Я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно, с уважением к тем организациям, которые соответствующие решения принимали раньше, имея ввиду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех 100% оправдали — первое. И второе, нам самим есть еще над чем работать, это совершенно точно. С точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики».

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 россиян, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил. Их результаты на Играх 2014 года должны быть восстановлены. Апелляции еще 11 россиян удовлетворены частично.