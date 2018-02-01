Спортивный арбитраж в Лозанне отменил санкции против 28 российских спортсменов
Спортивный арбитраж в Лозанне отменил санкции против 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. В отношении еще 11 человек наказание было смягчено. Они смогут участвовать в олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхенчхане. Как отмечают эксперты, решение суда не означает, что восстановленные в правах спортсмены автоматически попадают на Олимпиаду. Это остается на усмотрение комиссии МОК.
Владимир Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением Спортивного арбитражного суда по российским олимпийцам.
Россия продолжит работать с WADA и МОК по развитию собственной антидопинговой программы, — заявил президент Владимир Путин.
«Я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно, с уважением к тем организациям, которые соответствующие решения принимали раньше, имея ввиду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех 100% оправдали — первое. И второе, нам самим есть еще над чем работать, это совершенно точно. С точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики».
Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 россиян, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил. Их результаты на Играх 2014 года должны быть восстановлены. Апелляции еще 11 россиян удовлетворены частично.
Комментарии7
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olegleon 01 февраля 2018 | 22:10
и эти 28 могут подать иск в суд за своё отстранение. иск к МОК, ВАДА и Родченкову
brandfa 01 февраля 2018 | 22:13
olegleon: лучше подать иск против тех, кто заставлял российских спортсменов в массовом порядке принимать допинг, а также к тем, кто покрывал эти нарушения на самом верху.
oo0oo 01 февраля 2018 | 22:16
После этого решения спортивного арбитражного суда в Лозанне хочу обратиться к Шевченко: Макс, поговори-ка с хером Бахом)
russkie_za_sverjenie 01 февраля 2018 | 22:28
oo0oo: Страшно представить сколько было потрачено наших общих денег на взятки для обвинителей-свидетелей-судей. Неспроста ведь фюрер новые налоги вводит, пенсионные накопления морозит.
olegleon 01 февраля 2018 | 22:28
brandfa: заставлял принимать допинг? и кого же заставили?
andrey_yrich_a 01 февраля 2018 | 22:24
Суд в Лозанне показал, продажность МОК и ВАДА...
abuvgrobu 01 февраля 2018 | 22:26
Если "спортсмены из России" заработают какие-либо медали, для меня, например, ценность их будет на уровне черепичных осколков. Кому нужны их медали-побрякушки, если атлеты выступали не за Родину, а лично за себя. Получая удовольствие от борьбы.
Олимпиады под руководством МОК - грязь и пошлость.
Олимпийское движение выродилось и коммерциализировалось на 100%. Не честно, поэтому - не интересно.