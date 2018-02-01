Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, почему Алексею Навальному нельзя агитировать за бойкот президентских выборов.

Агитировать избирателей не приходить на участки можно, но это надо делать легально, считает глава ЦИК. Она пояснила, что, к примеру, это может быть официально зарегистрированный кандидат, который оплачивает такие листовки из своего избирательного фонда. Это его право. Такая экзотичная форма не нарушает действующего российского законодательства, отметила Памфилова. При этом, выпускать фальшивые листовки за ее подписью, как это делает «наш великий самый главный оппозиционер», она считает низким и мелким. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, имеет ли она в виду Алексея Навального, Памфилова сказала, что не называет его фамилию, поскольку «страшно боится его обидеть», чтобы он не говорил опять, что «гонимый». Глава Центризбиркома уточнила, что фальшивые листовки, о которых она упомянула, опубликованы на сайте политика. Кто их изготавливает — вопрос к правоохранительным органам.

Ранее сегодня Мосгоризбирком признал незаконной агитацией материалы с призывом бойкотировать президентские выборы, распространяемые сторонниками Алексея Навального.