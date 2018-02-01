8 лет колонии строго режима и штраф – такой приговор вынес суд по делу Никиты Белых
8 лет колонии строго режима и штраф – 48,2 миллиона рублей – такой приговор вынес Пресненский суд по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого признали виновным в получении взятки. Приговор огласила судья Татьяна Васюченко. Никита Белых будет отбывать реальное наказание.
При этом суд оправдал Никиту Белых по одному из эпизодов. Речь идет о получении в 2011-12 годах 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого. В то же время суд признал бывшего губернатора виновным в получении в 2014 году 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера.
Содержание в колонии для человека с таким набором заболеваний как у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, признанного в четверг виновным во взяточничестве, будет губительна и даже, возможно, фатальна. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. Она отметила также, что самочувствие Белых за последние несколько дней улучшилось благодаря тому, что он оказался в больнице под присмотром медиков.
«Мы должны понимать, что с тем букетом заболеваний, который у есть у Никиты Юрьевича, если человек находится на воле, то он может контролировать свое состояние, может следить за давлением, сахаром, и прожить долгую и счастливую жизнь. А в условиях неволи это становится просто невозможным. Невозможно проверять каждый час, какой у тебя сахар в крови, и следовать определенным режимам в питании, потому что некоторые продукты недоступны, ряд других ограничений. С его болезнями в колонии будет не просто сложно, скорее всего, это как фактически отправить его умирать», — сказала она.
Комментарии19
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daos15 01 февраля 2018 | 22:05
Эхо про всякого жулика визжать будет? Ну посадили, других тоже посадят.... Если доказательства такие будут)
malanoff 01 февраля 2018 | 22:11
Ну и где эти тотализаторы точка ру. Сегодня в стране миллионы могли поставить на этот результат и выиграть. Нет , нельзя было ставить на это. Коэффициент был !,0.
patrik41 01 февраля 2018 | 22:13
Содержание в колонии для человека с таким набором заболеваний как у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, признанного в четверг виновным во взяточничестве, будет губительна и даже, возможно, фатальна...
Буду молится Богу, чтобы Он дал Никите Юрьевичу силы пройти этот путь, чтобы Никита раскаялся, исправился и вышел на свободу честным человеком, искупившим свою вину перед народом.
malanoff 01 февраля 2018 | 22:16
А копилочка плохих делишек становится всё толще и толще. И это продолжается уже 19-й год. Неужели копилка резиновая ? Нет конечно .Скоро лопнет.
rus 01 февраля 2018 | 22:32
malanoff: ...копилочка плохих делишек становится всё толще и толще...
А Россия все могущественнее и могущественнее и уже стала СОПЕРНИКОМ Пиндосии, то есть вровень с Пиндосией!
daos15 01 февраля 2018 | 22:20
patrik41: Строгоча не надо бы... Общий бы пошел...
patrik41 01 февраля 2018 | 22:27
daos15:
Да, конечно, мне его действительно жалко.
malanoff 01 февраля 2018 | 22:31
patrik41: Ну да , вы все такие осы из-за жалости здесь роитесь . Небось самим в эти свои жалостные рожы остобызло смотреть.
begly_ 01 февраля 2018 | 22:32
patrik41:
Жалко у пчолки, но как она им жалит!
malanoff 01 февраля 2018 | 22:28
daos15: Говорили хорошие люди , держитесь подальше от говна , не замараетесь. Заглянул в глаза Путину , поверил в чекистскую честность. Она вся такая , эта честность , как на духу....
daos15 01 февраля 2018 | 22:14
malanoff: Какой дурак бы ставить стал? Там с поличным )))
viktor20123 01 февраля 2018 | 22:23
daos15:
Мало дали!
olegleon 01 февраля 2018 | 22:06
и причём тут его болезни? или он не понимал, когда получал взятку, что его могут посадить?
m_doc 01 февраля 2018 | 22:11
olegleon: Сах. диабет II типа от лени и малоподвижности. А если Белых и дальше будет делать ставку на болезни и постоянно симулировать, это может для него печально закончиться, ибо будут лечить от того, чего нет, только чтоб не ныл.
practolog 01 февраля 2018 | 22:13
olegleon: Будет разовые перчатки клепать, бороться с простатитом в зоне строгача. Первая партия чур моя!
igorrrpadlowitchs 01 февраля 2018 | 22:09
Другим хитровыделанным на заметку- будет знать, как с бандитами во власти заигрывать.
daos15 01 февраля 2018 | 22:10
ЕСПЧ оправдает ))) Бесплатный совет )
abuvgrobu 01 февраля 2018 | 22:17
Либералы наши такие либералы. С одной стороны с "комсомольским" гневом рассказывают о коррупции в стране, с другой, берут на карман миллионами. И никакого диссонанса в голове. Ну а как же ?! То ж прредставители "кговавого гэжима", а то - мы, пушистые..
boseal 01 февраля 2018 | 22:19
Жестко. Подобной суровости приговор получил Дудка из Тульской области в 2013 году, правда штраф был по меньше. Видать Белых в свое время не пришелся "ко двору".