8 лет колонии строго режима и штраф – такой приговор вынес суд по делу Никиты Белых

8 лет колонии строго режима и штраф – 48,2 миллиона рублей – такой приговор вынес Пресненский суд по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого признали виновным в получении взятки. Приговор огласила судья Татьяна Васюченко. Никита Белых будет отбывать реальное наказание.

При этом суд оправдал Никиту Белых по одному из эпизодов. Речь идет о получении в 2011-12 годах 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого. В то же время суд признал бывшего губернатора виновным в получении в 2014 году 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера.

Содержание в колонии для человека с таким набором заболеваний как у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, признанного в четверг виновным во взяточничестве, будет губительна и даже, возможно, фатальна. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. Она отметила также, что самочувствие Белых за последние несколько дней улучшилось благодаря тому, что он оказался в больнице под присмотром медиков.

«Мы должны понимать, что с тем букетом заболеваний, который у есть у Никиты Юрьевича, если человек находится на воле, то он может контролировать свое состояние, может следить за давлением, сахаром, и прожить долгую и счастливую жизнь. А в условиях неволи это становится просто невозможным. Невозможно проверять каждый час, какой у тебя сахар в крови, и следовать определенным режимам в питании, потому что некоторые продукты недоступны, ряд других ограничений. С его болезнями в колонии будет не просто сложно, скорее всего, это как фактически отправить его умирать», — сказала она.