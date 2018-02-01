Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима...

Пресненский суд Москвы в четверг признал виновным в получении взяток бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,5 млн рублей. Мера пресечения в виде заключения под стражу Белых, согласно приговору, сохранена до вступления его в законную силу.

«Суд постановил признать Белых виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48 млн 21 тыс. рублей», — огласила приговор Татьяна Васюченко. «Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок проведенный под стражей», — добавила она.

Суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки за недостаточностью доказательств, передает корр. ТАСС из зала Пресненского суда, где оглашали приговор. Суд исключил из обвинения Белых квалифицирующий признак «вымогательство взятки». «Судом не установлено действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям» области, сказала судья Татьяна Васюченко. Все сомнения трактуются в пользу подсудимого, отметила она.

Гособвинение запросило для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании.