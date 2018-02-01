Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима
Пресненский суд Москвы в четверг признал виновным в получении взяток бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,5 млн рублей. Мера пресечения в виде заключения под стражу Белых, согласно приговору, сохранена до вступления его в законную силу.
«Суд постановил признать Белых виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48 млн 21 тыс. рублей», — огласила приговор Татьяна Васюченко. «Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок проведенный под стражей», — добавила она.
Суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки за недостаточностью доказательств, передает корр. ТАСС из зала Пресненского суда, где оглашали приговор. Суд исключил из обвинения Белых квалифицирующий признак «вымогательство взятки». «Судом не установлено действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям» области, сказала судья Татьяна Васюченко. Все сомнения трактуются в пользу подсудимого, отметила она.
Гособвинение запросило для подсудимого десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании.
Комментарии58
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bereshukrasehaivpesch 01 февраля 2018 | 21:35
Все давай, пиши письма.
cmapoccma 01 февраля 2018 | 21:36
Погоняло "Губернатор" на зоне обеспечено.
cmapoccma 01 февраля 2018 | 21:39
Пошел по стопам так сказать учителя. Михаил Борисыча...
У неполживых их непростой и запутанный путь во власть заканчивается либо шитьем варежек, либо шелковым шарфиком. Какие-то они профнепригодные цуко. Аха-ха-ха....
evgolius7 01 февраля 2018 | 21:39
Васильева с Сердуковым наворовали миллиарды.....и на свободе.
Они патриоты...им можно....
Чубайс рулит с 90-тых...и припиваючи живёт...
serge_moro 01 февраля 2018 | 21:43
evgolius7: Не верится многим,что Белых виноват. Похожее дело с Улюкаевым. В обоих делах восьмерка путинского заказа
neburzhui 01 февраля 2018 | 21:51
Если по совести, то есть более"достойные" для посадки.
Ну то что деньги счастья не приносят я уже давно не сомневаюсь.
echo_insanity 01 февраля 2018 | 21:53
Я считаю, что Белых и Улюкаев - политические заключенные. Посажены они были, скорее всего, за сотрудничество с теми силами на Западе, которые выступают против режима В.Путина...
stalin_zhiv 01 февраля 2018 | 21:58
Этот либерал еще по-божески отделался, а мог бы 25 лет стучать своей палкой по тюрьмам и лагерям, наводя ужас на все, пока еще оставшееся на свободе, либеральное жулье-ворье.
evgolius7 01 февраля 2018 | 22:11
Когда наша власть пытается что-то отрицать - падение рубля, рост цен, повышение налогов, все происходит с точностью до наоборот или даже хуже.
Поэтому заявление - "У нас сейчас не 37 год", должно значить только -"Мы вас предупредили".
И доказательства не прошлось долго ждать...
cmapoccma 01 февраля 2018 | 21:52
Варежки, шелковые шарфики. Галантерейные вы наши!. Богоизбранные....
patrik41 01 февраля 2018 | 21:53
Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима...
Жалко Никиту, но это справедливо. Главное - чтобы Белых был не последний.
practolog 01 февраля 2018 | 21:57
patrik41: А если последний, то не дай Бог!
olegleon 01 февраля 2018 | 21:46
evgolius7: Чубайса даже американцы в "кремлёвский список" не включают. он особенный и неприкосновенный
nestor199 01 февраля 2018 | 21:57
evgolius7: Белых не воровал. Белых брал взятки.
natogrek 01 февраля 2018 | 22:18
nestor199: "Белых брал взятки." /////// И где это было доказано?
nikitin43 01 февраля 2018 | 21:42
cmapoccma: по крайнему он не сдал Навального когда Алексея судили , возможно это было раздражающим фактором для нацлидера и гаранта типа постоянного шила в заду . нацлидер жутко злопамятный мстительный и ненавидящий народ, надеюсь ему воздастся по делам его .
peresvet73 01 февраля 2018 | 22:09
nikitin43: Нацлидер - знающий народ.
kuznetsov5lavik 01 февраля 2018 | 22:24
nikitin43: ..и ненавидящий народ,
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Ну да, Лёша Навальный так своих миньёнов любит. Что ни бложик - так враньё и манипуляции на уровне разговора умственно отсталыми.
begly_ 01 февраля 2018 | 21:51
cmapoccma:
Какой "Губернатор", " Лох" это а не "Губернатор" и губернатор из него был лох.
good__world 01 февраля 2018 | 21:54
cmapoccma:
Жалко мне Никиту Белыха
Жизнь на зоне у него будет плоха
Не найдёт он там привычного комфорта
Медобслуживание и еда там второго сорта.
begly_ 01 февраля 2018 | 22:01
good__world:
Третий сорт и то не брак
Кум ему поможет
Смог на воле воровать
И на зоне сможет.
killbalafre 01 февраля 2018 | 22:17
cmapoccma: чему ты радуешься опарыш савушкинский? чужому горю?тогда у тебя на зоне будет кличка староста
the_same_sandro__ 01 февраля 2018 | 21:36
Все-таки восьмушечка.
pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 21:41
the_same_sandro__: прав гном: год уже не 37-й, а 38-й.
the_same_sandro__ 01 февраля 2018 | 21:46
pycckoe_cpy:
А Чубайсу один хер, что 37-ой, что 38-ой. Он в домике.
akademik_ugarov_56 01 февраля 2018 | 21:43
Это справедливый приговор.
Хоть и слишком мягкий.
Оосидит восьмерик и на волю откинется, с чистой совестью
s_talker002 01 февраля 2018 | 21:52
akademik_ugarov_56:
\Оосидит восьмерик //\
Весьма сомнительно, либералам обычно сильно скидывают, наверно из жалости.
captainobvious 01 февраля 2018 | 21:57
s_talker002: не из жалости, а как "социально близкому" контингенту...
practolog 01 февраля 2018 | 21:54
akademik_ugarov_56: Да что вы такое говорите коллега, откуда у взяточника совесть? Он нас с вами оббирал. Губернатор должен быть с чистыми руками. По крайней мере, если руки грязные, то надо одевать резиновые перчатки.
rabin_tagor 01 февраля 2018 | 21:36
Финита ля трагедия человека, который из оппозиции зашел во власть.
Ты этого хотел, Жорж Данден!
hagana 01 февраля 2018 | 21:38
Мои соболезнования прекрасному человеку ,который поддался на провокацию ! Мужества ему ,терпения и почаще вспоминать бессмертного Ходжу Насреддина !
frauava17 01 февраля 2018 | 21:39
Убийство. Узаконенное...((( Шлюхи путинские, пляшите - вы же думаете, что заговоренные от беспредела.
konvoi 01 февраля 2018 | 21:56
frauava17: Сколько драмы в ваших словах, сударыня. Не баитесь, выйдет как огурчик. По МБХ скажешь что червонца отдежурел?
nanatytwo 01 февраля 2018 | 22:00
frauava17: Жена? Любовница?
nanatytwo 01 февраля 2018 | 21:40
Хочется верить что уходит время когда Чубайсы выносили наличку баксами в коробке из под ксерокса, и им за это ничего не было.
rabin_tagor 01 февраля 2018 | 21:48
nanatytwo: да, уходит.
Чубайс выносил 22 года назад. И время уже уходит. Как-то все неспешно происходит.
captainobvious 01 февраля 2018 | 21:54
rabin_tagor: вот и мне обидно, что 22 года пролетело, а Чубайс всё ещё на свободе...
begly_ 01 февраля 2018 | 22:10
captainobvious:
Надо открытым письмом к Путину обратиться за справедливостью. Не, за справедливостью лучше к Кадырову.
mordechai_blinchikov 01 февраля 2018 | 22:04
nanatytwo: Хочется верить что уходит время
-приходит новое , все в князи !
natogrek 01 февраля 2018 | 22:24
nanatytwo: "выносили наличку баксами в коробке из под ксерокса, и им за это ничего не было." ///////// Теперь выносят виолончелями и прям в оффшоры. И не только ничего не бывает, даже награждают
crane180924609 01 февраля 2018 | 22:26
nanatytwo: Сейчас время когда выводят в офшоры не коробками из под ксерокса, а кубометрами. На благие цели, конечно.
На музыкальные инструменты.
sim202_ 01 февраля 2018 | 21:40
Расправа.
begly_ 01 февраля 2018 | 22:08
sim202_:
На зоне тоже люди живут. Кто при немцах жил, тот и щас живет.
ems1 01 февраля 2018 | 21:40
Сел не за воровство, а формально за взятку. Реально - за то, что похоронил СПС (привет от Рыжего).
silver1972 01 февраля 2018 | 21:41
Вор должен сидеть в тюрьме! Вот что народ интересует (с)
pepetz 01 февраля 2018 | 21:41
"Спортивный арбитраж в Лозанне отменил санкции"
Да, у Путина не за что от 2 до 8 строгого. А тут отменили....
liberal_vulgaris 01 февраля 2018 | 21:46
Терпи, никитка. Скоро к тебе навального пришлют. Вспомните кировские делишки, в нардишки сыграете :)
captainobvious 01 февраля 2018 | 21:46
через пару лет выйдет по УДО, если конечно твёрдо встанет на путь исправления и сотрудничества с администрацией...
konvoi 01 февраля 2018 | 21:47
Ну все, руки за спину, - первый пошел (и лай собак).
kuznetsov5lavik 01 февраля 2018 | 21:51
В очередь сукины дети - либерасты. Что бы критиковать власть ты должен быть кристально чистым. Вот Чубайс не критикует, и на плаву. Хотя там лет на сто сроку наворовал.
viribus_unitis 01 февраля 2018 | 21:56
Да ладно! Амнистируют в честь выборов.
peresvet73 01 февраля 2018 | 22:06
Укокошить либерала. Он пытался встроиться в систему. Главное, что всё это делается в весёлой, непринуждённой обстановке, в современном интерьере, под телекамеры. У нас же сейчас не 37-й год!
tks 01 февраля 2018 | 22:10
Путлеризм обыкновенный.
piterjanis 01 февраля 2018 | 22:26
Всех бы воров чиновников так.
koshkaedu 01 февраля 2018 | 22:29
Когда схватили Сердюкова и Васильеву с миллиардом долларов, Верховный Судья
В.В. Путин сказал: "У нас не 37-ой год".
octopus2 01 февраля 2018 | 22:29
Он виноват. Он сам во власть полез. Это был его собственный выбор. За сотрудничество с этой властью нужно отвечать. Приговор справедливый.
sergey306 01 февраля 2018 | 22:29
Ну таки ж Белых застукали с наличными деньгами и нечего говорить, мол, брал на храм. На храм таким способом? Мне его лично искренне жаль, больного к такому сроку в особом режиме... Но заслужил же...
grishakras 01 февраля 2018 | 22:33
Гестапо