Здание Минобороны самопровозглашенной ДНР в Донецке обстреляли из гранатомета, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента с места событий. Пострадавших нет, повреждено здание, в ближайших жилых домах вылетели стекла. Местные власти рассматривают обстрел как теракт и покушение на министра обороны, который находился этот момент в здании, и обвиняют украинскую сторону.