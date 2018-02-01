Здание Минобороны самопровозглашенной ДНР в Донецке обстреляли из гранатомета
Здание Минобороны самопровозглашенной ДНР в Донецке обстреляли из гранатомета, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента с места событий. Пострадавших нет, повреждено здание, в ближайших жилых домах вылетели стекла. Местные власти рассматривают обстрел как теракт и покушение на министра обороны, который находился этот момент в здании, и обвиняют украинскую сторону.
Комментарии20
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aud 01 февраля 2018 | 21:35
Причем тут украинская сторона?
Это ответка донецкоговорящим фашистам от луганскоговорящих патриотов.
pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 21:37
aud: Недавно гумконвой с гранатомётами туда зашёл. Куда-то же их девать надо.
evgolius7 01 февраля 2018 | 21:41
pycckoe_cpy:
Опять зарплату из Мосвы не поделили....
В аванс там потише....
ruki_proch 01 февраля 2018 | 21:52
В 90-е в России бандитские группировки тоже так же "поляны", на которых кормились, делили.
Ну вот, построила Россия заповедник 90-х в Лугандоне.
igorrrpadlowitchs 01 февраля 2018 | 22:01
aud: кормушка скукожилась- вот крысята и нервничают!
taranь 01 февраля 2018 | 22:13
aud: А может просто лифт взорвася? Чо сразу гранатомет?
ura_123 01 февраля 2018 | 22:30
taranь: Лифт вообще идеальный вариант!
"Удобно,надёжно,практично!" (с)
gvs 01 февраля 2018 | 21:41
Трактористы поссорились с шахтерами )))
oleg_kievlyanin 01 февраля 2018 | 21:48
"Ответка" от Плотницкого прилетела.
nikitin43 01 февраля 2018 | 21:55
помойка это то что руссийский мир умеет строить.
zztop1960 01 февраля 2018 | 21:57
Министерство обороны , министерство в котором обороняются
iltrovatore 01 февраля 2018 | 22:01
вот странные люди. в шахтах у них полно оружия, а чуть что - украинцы виноваты
ramun 01 февраля 2018 | 22:05
Про них уже все забыли,забили на них все,вот и сами о себе напомнили.
tremens_delirium 01 февраля 2018 | 22:06
Я б радоваться не спешил.
До этого на покушения в Донецке были ответы в Киеве и Одессе. Причём убили очень засекреченных спецов.
А маленький бух-бух "по пьяни" там же оборачивался вскоре многодневными БУХ-БУХ-БУХ-БУХами на военных складах Украины.
pig0ment 01 февраля 2018 | 22:11
tremens_delirium: Так ведь скоро ЧМ(о)-2018 . Надеюсь бах-бах не будет . Ни сейчас , не после .
sadda 01 февраля 2018 | 22:08
Опять пошли внутренние разборки.
hz6691 01 февраля 2018 | 22:22
Обстреливали изнутри?
olgkiev 01 февраля 2018 | 22:27
Цэ нэ нашi:)))
oneoretwo 01 февраля 2018 | 22:33
даунбацленд, плешивый стабилиздец.
sovapoliarnaia 01 февраля 2018 | 22:33
1)с каких пор борьба с сепаратизмом(ст.280 УК РФ) стала рассматриваться как "теракт"?2) хотя я вообще сомневаюсь,что украинская сторона имеет к этому отношение. Просто бандюки бабло не поделили.