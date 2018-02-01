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21:31, 01 февраля 2018

Здание Минобороны самопровозглашенной ДНР в Донецке обстреляли из гранатомета

Здание Минобороны самопровозглашенной ДНР в Донецке обстреляли из гранатомета, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента с места событий. Пострадавших нет, повреждено здание, в ближайших жилых домах вылетели стекла. Местные власти рассматривают обстрел как теракт и покушение на министра обороны, который находился этот момент в здании, и обвиняют украинскую сторону.

Комментарии

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aud 01 февраля 2018 | 21:35

Причем тут украинская сторона?
Это ответка донецкоговорящим фашистам от луганскоговорящих патриотов.

pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 21:37

aud: Недавно гумконвой с гранатомётами туда зашёл. Куда-то же их девать надо.

evgolius7 01 февраля 2018 | 21:41

pycckoe_cpy:





Опять зарплату из Мосвы не поделили....
В аванс там потише....

ruki_proch 01 февраля 2018 | 21:52

В 90-е в России бандитские группировки тоже так же "поляны", на которых кормились, делили.

Ну вот, построила Россия заповедник 90-х в Лугандоне.

igorrrpadlowitchs 01 февраля 2018 | 22:01

aud: кормушка скукожилась- вот крысята и нервничают!

taranь 01 февраля 2018 | 22:13

aud: А может просто лифт взорвася? Чо сразу гранатомет?

ura_123 01 февраля 2018 | 22:30

taranь: Лифт вообще идеальный вариант!
"Удобно,надёжно,практично!" (с)

gvs 01 февраля 2018 | 21:41

Трактористы поссорились с шахтерами )))

oleg_kievlyanin 01 февраля 2018 | 21:48

"Ответка" от Плотницкого прилетела.

nikitin43 01 февраля 2018 | 21:55

помойка это то что руссийский мир умеет строить.

zztop1960 01 февраля 2018 | 21:57

Министерство обороны , министерство в котором обороняются

iltrovatore 01 февраля 2018 | 22:01

вот странные люди. в шахтах у них полно оружия, а чуть что - украинцы виноваты

ramun 01 февраля 2018 | 22:05

Про них уже все забыли,забили на них все,вот и сами о себе напомнили.

tremens_delirium 01 февраля 2018 | 22:06

Я б радоваться не спешил.
До этого на покушения в Донецке были ответы в Киеве и Одессе. Причём убили очень засекреченных спецов.

А маленький бух-бух "по пьяни" там же оборачивался вскоре многодневными БУХ-БУХ-БУХ-БУХами на военных складах Украины.

pig0ment 01 февраля 2018 | 22:11

tremens_delirium: Так ведь скоро ЧМ(о)-2018 . Надеюсь бах-бах не будет . Ни сейчас , не после .

sadda 01 февраля 2018 | 22:08

Опять пошли внутренние разборки.

hz6691 01 февраля 2018 | 22:22

Обстреливали изнутри?

(комментарий скрыт)

olgkiev 01 февраля 2018 | 22:27

Цэ нэ нашi:)))

oneoretwo 01 февраля 2018 | 22:33

даунбацленд, плешивый стабилиздец.

sovapoliarnaia 01 февраля 2018 | 22:33

1)с каких пор борьба с сепаратизмом(ст.280 УК РФ) стала рассматриваться как "теракт"?2) хотя я вообще сомневаюсь,что украинская сторона имеет к этому отношение. Просто бандюки бабло не поделили.

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