Заявление о пытках и издевательствах со стороны сотрудников ФСБ подал в СК левый активист Виктор Филинков, который был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в террористическом сообществе.

Его обращение публикует «Медиазона». Филинков заявляет, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ вывезли его за город на темно-синем минивэне Volkswagen Transporter и в течение трех часов избивали и били электрошокером. Руководил группой, по словам Филинкова, сотрудник по имени Константин Бондарев. Он с угрозами требовал от активиста дать признательные показания, а также несколько раз ударил его по голове. Затем 29 января, — рассказывает Филинков, — Бондарев пришел к нему в СИЗО, извинился перед ним и призвал дать показания, чтобы получать минимальный срок в три года. А также намекнул на возможный перевод в СИЗО «с худшими условиями и угрозой безопасности».

Виктор Филинков просит отстранить Бондарева и других сотрудников от работы с делом и запретить им посещать его в СИЗО.