Заявление о пытках и издевательствах со стороны сотрудников ФСБ подал в СК левый активист Виктор Филинков
Заявление о пытках и издевательствах со стороны сотрудников ФСБ подал в СК левый активист Виктор Филинков, который был арестован в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в террористическом сообществе.
Его обращение публикует «Медиазона». Филинков заявляет, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ вывезли его за город на темно-синем минивэне Volkswagen Transporter и в течение трех часов избивали и били электрошокером. Руководил группой, по словам Филинкова, сотрудник по имени Константин Бондарев. Он с угрозами требовал от активиста дать признательные показания, а также несколько раз ударил его по голове. Затем 29 января, — рассказывает Филинков, — Бондарев пришел к нему в СИЗО, извинился перед ним и призвал дать показания, чтобы получать минимальный срок в три года. А также намекнул на возможный перевод в СИЗО «с худшими условиями и угрозой безопасности».
Виктор Филинков просит отстранить Бондарева и других сотрудников от работы с делом и запретить им посещать его в СИЗО.
Комментарии8
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mousha 01 февраля 2018 | 21:43
Как дяденька хочет увильнуть. И бьют его, и провода накидывают.... А потом типа извиняются.
То есть, заранее готовит речь на суде о выбитых показаниях.
vor_mbh 01 февраля 2018 | 21:47
Витя, ты чего такой левый?
akademik_ugarov_56 01 февраля 2018 | 21:48
Врет.
Если бы его действительно пытали, он не смог бы писать.
Значит просто может дубинкой слегка похлестали, а он уж сразу пытки...
m_doc 01 февраля 2018 | 22:07
akademik_ugarov_56: Поди, мальцевский кадр. А, значит, слабак и трепло, как и сам "гуру".
vlad591 01 февраля 2018 | 22:22
m_doc: Тебе, ушлепок, хоть раз в жизни нос до крови разбивали? Думаю, вряд ли - уж больно легко ты вешаешь на человека ярлык слабака.
m_doc 01 февраля 2018 | 22:32
vlad591: Я женщина, а ты дебил. А Филинков твой - левак и анархист, шпана и пустое место. Навидались таких.
ivanov356 01 февраля 2018 | 21:49
Где там изучатель сталинизма шевченко. Вот изучал бы сегодняшний сталинизм.
oneoretwo 01 февраля 2018 | 22:31
...на "ФСБ подал в СК"...
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горемыка, это одна банда, только кабинеты "на разных этажах"...