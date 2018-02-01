Двое учеников доставлены в больницу в результате стрельбы в одной из школ в Лос-Анджелесе
Двое учеников доставлены в больницу в результате стрельбы в одной из школ в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию. Пострадали мальчик и девочка, им по 15 лет. Огонь по школьникам прямо в классе открыла одна из учениц. Она арестована. Что послужило причиной такого поступка, не уточняется.
Комментарии2
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sisyanfashist 01 февраля 2018 | 21:10
Отец стрелявшей девочки участвовал в захватнической миссии в Ираке ,гены однако...
boseal 01 февраля 2018 | 21:55
У нас, в России, отроки кромсают друг дружку холодным оружием, а в США огнестрел в чести - прогресс "демократии".