Двое учеников доставлены в больницу в результате стрельбы в одной из школ в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию. Пострадали мальчик и девочка, им по 15 лет. Огонь по школьникам прямо в классе открыла одна из учениц. Она арестована. Что послужило причиной такого поступка, не уточняется.