Прокуратура занялась москвичами, не согласными с установкой памятнику Исламу Каримову на Якиманке. Об этом «Эху Москвы» сообщил один из инициаторов референдума Георгий Городецкий.

Инициатива по установке памятника Каримову принадлежит узбекской диаспоре, утверждает Городецкий, Памятник будет установлен вопреки правилу, запрещающему увековечивать память до стечения срока в 10 лет со дня кончины.