Прокуратура занялась москвичами, не согласными с установкой памятнику Исламу Каримову на Якиманке
Прокуратура занялась москвичами, не согласными с установкой памятнику Исламу Каримову на Якиманке. Об этом «Эху Москвы» сообщил один из инициаторов референдума Георгий Городецкий.
Инициатива по установке памятника Каримову принадлежит узбекской диаспоре, утверждает Городецкий, Памятник будет установлен вопреки правилу, запрещающему увековечивать память до стечения срока в 10 лет со дня кончины.
Комментарии17
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uhovostro 01 февраля 2018 | 21:10
Выступать против памятника Каримову - это чистейший экстремизм и даже местами терроризм!..
zapadnay 01 февраля 2018 | 21:28
uhovostro:
Зачем в Москве такой памятник, тем более в нарушение Закона?
evgolius7 01 февраля 2018 | 21:30
zapadnay:
Тут дело даже не в Каримове...
Вы только вчитайтесь....Прокуратура занялась москвичами, не согласными с установкой памятнику....
Это как?....Я просто в шоке чем прокуратура занимается....
Или их слишком много...или им занять себя не чем.
uhovostro 01 февраля 2018 | 21:34
evgolius7: Их и много и заняться им нечем, правильно...
pmasel 01 февраля 2018 | 21:38
evgolius7: То есть российскому гражданину, и государственному деятелю Немцову памятник ставить нельзя, а узбекскому баю можно?
scleha Алексей Носов 01 февраля 2018 | 21:14
Пусть едут обратно в Узбекистан и там устанавливают памятники кому угодно.
А прокуратура здесь вообще при чем? Или она везде при чем?
lenin3 01 февраля 2018 | 21:20
scleha: как это причем? Видимо, за памятник уже занесено в мэрию, а тут кто-то возбухает. Могут, при определенной сумме, и улицу назвать.
Вот, Высоцкий бесплатно 30лет ждал увековечения, в отличие от друга Уго...
lenin3 01 февраля 2018 | 21:25
scleha: А вообще, новость о том,что Москва-это уже не Россия. Вот крым-Россия, Новоотброссия-Россия,даже Сирия-Россия, а вот моя Москва, где родился я, мои родители, мой дед-это уже не Россия, это-Узбекистан...
gvs 01 февраля 2018 | 21:22
А корейская диаспора никакой памятник установить не желает? )))
nf5096004 01 февраля 2018 | 21:24
Что означает прокуратура занялась москвичами, несогласными... Уже и высказывать недовольство против установки памятника нельзя?
nemez1 01 февраля 2018 | 21:27
Памятник ничтожному существу ? Наверное, чтобы рядом с ним свои не были такими ничтожными.
lawyer12 01 февраля 2018 | 21:35
Даешь памятник кадырову и усманову, хрена мелочиться...
kochar 01 февраля 2018 | 21:39
"...Памятник будет установлен вопреки правилу, запрещающему увековечивать память до стечения срока в 10 лет со дня кончины..."
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А что у нас есть ещё какие нибудь правила?
Может и законы соблюдаются?
Если конституция (основной закон) попирается, то о чём речь то?
А памятник Каримову надо на Рублёвке установить ,при въезде и выезде и не забыть бы ещё и на растяжках там же.
Вот это будет феерично и в кайф.
svoboda21vek Руслан Харламов 01 февраля 2018 | 21:45
тут давеча путин щебетал про говори что хочешь, не 37 же на дворе)))
pepetz 01 февраля 2018 | 21:49
Ну, чего еще надо? Ну, отмените это правило и лепите всех черно"""пых
куда хотите. Только веселей будет. Дети будут спрашивать - это кто?
Конь в пальто.
amderma 01 февраля 2018 | 21:54
...а вот Немцов мост неЗяяя....Закон запрещает! Мы же правовое государство?!
stas_russkiy 01 февраля 2018 | 22:19
Да, пусть ставят этих бабайских истуканов. Веселее будет их валить, когда фюрер сдохнет...