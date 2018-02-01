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21:02, 01 февраля 2018

«Дождь»: Полная тезка матери Георгия Полтавченко владеет участком земли в курортном районе Сестрорецка

Полная тезка матери губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко владеет участком земли в курортном районе Сестрорецка рядом с незадекларированным участком главы ФСБ Александра Бортникова. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на данные Росреестра.

Согласно полученной выписке Нина Ивановна Полтавченко получила эту землю в 2008-м году по договору мены с Алексеем Седовым – так же зовут начальника службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. С генералом Седовым в 90-х работал Георгий Полтавченко. Как отмечает «Дождь», участок Полтавченко стоит не менее 44-х миллионов рублей. Доход губернатора за 2016 года составил чуть более 6-ти миллионов. По данным телеканала, возможными соседями Бортникова и Полтавченко в Сестрорецке являются бывший министр обороны Сердюков, его тесть Виктор Зубков, а также друг Путина, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Юрий Молчанов.

Комментарии

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uhovostro 01 февраля 2018 | 21:08

При этом полный тёзка самого Георгия Полтавченко владеет целым Петербургом...

m_doc 01 февраля 2018 | 21:12

В чём прикол? Полным тёзкам матерей запрещено иметь куски земли?:)))

zloy_sok 01 февраля 2018 | 21:21

m_doc: В нормальной стране запрещено чиновникам иметь кусок который больше их рта, согласно налоговой..

m_doc 01 февраля 2018 | 21:26

zloy_sok: Разве мать - чиновница? Земля у неё по договору мены.
И Сестрорецк - всяко не Лазурный берег и не Люксембург, где тусуются особо козырные борцуны с коррупцией.

zloy_sok 01 февраля 2018 | 21:34

m_doc: Без разницы кто она. В мире где борются с коррупцией действуют законы которые запрещают такие действия, особенно если родственник чиновник.И сказочка" жена подарила" там не проходит. Сестрорецк, не Рим, но и там элитные местечки не всем по карману( должны были быть, особенно если ты чиновник на зарплате)

m_doc 01 февраля 2018 | 21:41

zloy_sok: Раз без разницы, значит, закон вам по барабану. Главное - потявкать на тех, кто из чужого лагеря.

В этой жизни много чего не всем по карману. По равенству в нищете соскучились?

bonhoeffer 01 февраля 2018 | 21:59

m_doc:
Не задекларированное имущество, а это уже как минимум мошенничество.

remote456 01 февраля 2018 | 22:07

m_doc: Сколько раз жопу зашивал после боев за хозяина?

pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 21:12

Полный тёзка путина ведёт Россию в светлое будущее.

kablukov 01 февраля 2018 | 21:15

Эх, и хорошо же сейчас живётся на Руси матерям строителей развитОго путинизма.

aleks50 Алексей Клубников 01 февраля 2018 | 21:15

Путинская мафия.

mousha 01 февраля 2018 | 21:48

aleks50: А ведь завидно до слюнотечения.

gvs 01 февраля 2018 | 21:30

Что привязались? Старушка на паперти честно побиралась! )))

putin_itogy 01 февраля 2018 | 21:40

Чё - уж, Губер путинского разлива, член Тамбовско-Питерской,
Тут в России, если тёщи шахтёров в знатно "рубят уголёк",
по Стахановски..
И на Рулёвке, и в Биаррице..

amderma 01 февраля 2018 | 21:44

тезка же...ну совпадение...и все! Че возбудились то, как будто это только сейчас все узнали...про землю и ярды баксов в коробках и чумаданах!
И то что Рома с Аркашами потомственные бизнесмены...и бизнес им в наследство от прадедов достался... а не на залоговых аукционах...
Ведь все нормальные люди понимают, что невозможно за 3-5 лет стать долларовым миллиардером...ну если наследство от дедушки не достанется...или еще как то , благодаря кому то ...но честно, не доедая и не досыпая и не щадя живота своего!

vanhalen 01 февраля 2018 | 21:54

ложь! оне проживают в коммуналке в пятиэтажке! и соседи у них не вышеозначенные одиозные персоны, а тётя Маша, Гюльнара, Цукерман, Гоги и оленевод Бельдыев!

sparky 01 февраля 2018 | 22:15

Все как один стра-а-шшшные борцы с коррупцией.

eduard53 01 февраля 2018 | 22:27

* * *
Едва к отборным крысам попривыкли,
В кормушке прописавшимся кремлёвской,
А тут напастью новою возникли
Их полные прожорливые тёзки.

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