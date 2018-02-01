«Дождь»: Полная тезка матери Георгия Полтавченко владеет участком земли в курортном районе Сестрорецка

Полная тезка матери губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко владеет участком земли в курортном районе Сестрорецка рядом с незадекларированным участком главы ФСБ Александра Бортникова. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на данные Росреестра.

Согласно полученной выписке Нина Ивановна Полтавченко получила эту землю в 2008-м году по договору мены с Алексеем Седовым – так же зовут начальника службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. С генералом Седовым в 90-х работал Георгий Полтавченко. Как отмечает «Дождь», участок Полтавченко стоит не менее 44-х миллионов рублей. Доход губернатора за 2016 года составил чуть более 6-ти миллионов. По данным телеканала, возможными соседями Бортникова и Полтавченко в Сестрорецке являются бывший министр обороны Сердюков, его тесть Виктор Зубков, а также друг Путина, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Юрий Молчанов.