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21:00, 01 февраля 2018

Памфилова: Агитировать за бойкот президентских выборов может только штаб официально зарегистрированного кандидата

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что агитировать за бойкот президентских выборов может только штаб официально зарегистрированного кандидата. «Если, например, кандидат избирается, он зарегистрировался, из своего фонда оплачивает агитацию, всё это должно быть легальным, чтобы это были не подметные листовки, фальшивые, да и еще и за моей подписью», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Ранее Центризбирком предупредил россиян о распространении листовок на улицах и материалов в интернете, где от имени руководства ЦИК граждан призывают проигнорировать выборы президента.

Сегодня Мосгоризбирком признал незаконной предвыборной агитацией материалы с призывом к забастовке избирателей, которые распространяются сторонниками Алексея Навального.

Комментарии

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amderma 01 февраля 2018 | 21:33

??? а как насчет Конституции ? а где обещанная и декларируемая свобода слова и свобода собрания? я не сторонник Навального, и буду голосовать за Собчак...но право слово Вы с этим Навальным уже задрали всех и вся! Вы уже стали посмешищем ...перед детьми и внуками своими не стыдно? Вы чего так боитесь Навального то? ...или на воре уже шапка задымилась и вот вот загорится!?

sklar39 01 февраля 2018 | 21:35

Чушь собачья.

neyexo 01 февраля 2018 | 21:44

sklar39: собаки - умные животные

ginbin_ 01 февраля 2018 | 21:35

Эллочка, вы уже давно пробили дно самоуважения, остановитесь.

antimrakobes 01 февраля 2018 | 21:35

По-моему Эллочка-Людоедочка имела в виду одного конкретного кандидата, которому это можно...

elenaj1959 01 февраля 2018 | 21:38

Интересно, зачем зарегистрированному кандидату агитировать за бойкот выборов?!

fmsf Герман Лукашин 01 февраля 2018 | 22:31

elenaj1959:
Потому что она дура круглая!

apels 01 февраля 2018 | 21:40

И из чего это следует? Какой закон ?
Похоже, у Чуровой, крышу снесло от профсоюзной работы :)

(комментарий скрыт)

fleyta6 01 февраля 2018 | 21:45

Эллочка, уже людоедка! А лично я, гражданин, могу выступить за бойкот выборов, если в списке кандидатов нет МОЕГО кандидата?

skp 01 февраля 2018 | 22:02

fleyta6: Вы вообще не имеете права называть фамилии наших избирателей, а не то, что

olenenok_zed 01 февраля 2018 | 21:46

ахаххах что я сейчас прочитал ))))
Элочка, милочка. )))) не надо так. мои Рога же отпадут)))))))

hammiak 01 февраля 2018 | 21:48

То есть если я бабкам-путриоткам на лавке скажу, что царь победит и без их участия, можете не ходить, то я уже вне закона по чуровой - ведь это агитация?

leonty 01 февраля 2018 | 21:51

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))

sapienti_sat 01 февраля 2018 | 21:52

" В эту минуту Король, который что-то поспешно писал в своей памятной книге, крикнул:

- Тишина! "Закон номер Сорок Два! - громко прочел он.- Всем лицам ростом больше версты надлежит покинуть зал суда".
И все присутствующие уставились на Алису.
- Я меньше версты! - сказала Алиса.
- Нет, больше! - сказал Король.
- Не меньше двух верст! - вставила Королева.
- Все равно не уйду! - сказала Алиса.- И вообще это не настоящий закон! Вы его сейчас выдумали!
- Это самый старый закон в книге! - сказал Король.
- Тогда он должен быть Номер Первый! - сказала Алиса. Король побледнел и торопливо захлопнул книгу.
- Удаляйтесь на совещание! - еле-еле смог он выговорить, с испугом глядя на присяжных."
Л.Кэролл. Алиса в стране чудес.

addi 01 февраля 2018 | 21:53

Из какого пальца высосала ? Покажи пальчик-то ?...

vasko_de_gama 01 февраля 2018 | 21:54

Зачем листовки?, надо как в том анекдоте, чистые листы расклеивать и раздавать, без текста... и так всё понятно

(комментарий скрыт)

ujine 01 февраля 2018 | 21:56

Элла Александровна, поздравляем!

sparky 01 февраля 2018 | 22:09

ujine: Присоединяюсь. Я тоже поздравляю Эллочку с невиданной ранее глупостью.
Чуров в ауте, Эллочке поднимаем руку и награждаем поясом верности главному кандидату.

scholastic 01 февраля 2018 | 22:06

А не пойти бы вам лесом, любезнейшая?

kp6ic 01 февраля 2018 | 22:07

а как же свобода слова? а у нас есть выборы? а власть не узурпирована? не используется для личной выгоды групки людей? а суд независимый? а памфилова не исполняет заказ? что-то у меня многовато вопросов. согласен.

max3446 01 февраля 2018 | 22:07

ну вот и отымели в очередной раз ничтожество наврального

hidaldo_hot 01 февраля 2018 | 22:28

Трактователи понятий тут как тут. Им нужно вдуть в уши всем гражданам свою ересь.. А как на счет того, что право говорить и осуждать не легитимные выборы имет любой гражданин страны!

fmsf Герман Лукашин 01 февраля 2018 | 22:30

Неплохо было бы, если бы людоедочке напомнили статью 29 Конституции РФ.
А то она кроме устава профсоюзов, похоже ничего не читала, а только пахала на чиновничьих стульчаках.

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