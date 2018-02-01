Памфилова: Агитировать за бойкот президентских выборов может только штаб официально зарегистрированного кандидата

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что агитировать за бойкот президентских выборов может только штаб официально зарегистрированного кандидата. «Если, например, кандидат избирается, он зарегистрировался, из своего фонда оплачивает агитацию, всё это должно быть легальным, чтобы это были не подметные листовки, фальшивые, да и еще и за моей подписью», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Ранее Центризбирком предупредил россиян о распространении листовок на улицах и материалов в интернете, где от имени руководства ЦИК граждан призывают проигнорировать выборы президента.



Сегодня Мосгоризбирком признал незаконной предвыборной агитацией материалы с призывом к забастовке избирателей, которые распространяются сторонниками Алексея Навального.