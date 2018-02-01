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20:31, 01 февраля 2018

В Петербурге и Москве отменили концерты украинского музыканта Захара Мая

В сообщении на странице питерского клуба «Цоколь», где концерт должен был пройти 14-го февраля, говорится, что в клубе считают неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания музыканта, прозвучавшие на днях в СМИ. О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется. В Москве Захар Май должен был выступить 9-го и 25-го февраля.

На российском телевидении был показан репортаж, в котором говорилось, что «артист-русофоб приехал с гастролями в Россию». В материале также отмечалось, что у музыканта есть гражданство США.

Комментарии

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m_doc 01 февраля 2018 | 20:39

О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.
===================================================
Эховцы, а вы не ленитесь, гуглите! И высказывания найдёте, и фотки этого козла с Навалом.

ruki_proch 01 февраля 2018 | 20:41

m_doc:
Неужели этот украинский артист не поддержал нападение России на Украину?
Как странно....

olegleon 01 февраля 2018 | 20:54

ruki_proch: может быть он и против пакта Молотова-Риббентропа?

mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 21:57

olegleon: Точно, как можно быть против пакта краснокоричневых о дружбе и единстве.
Как можно быть против договора двух мерзавцев о разделе мира?

vor_mbh 01 февраля 2018 | 20:57

Этот педик-бандеровец Зохар - истинный отпрыск мрази шухевича.
Так что, со своей проплаченной русофобией - он совершенно законно получил КРЕПКОГО пинка из России.
Чемодан-вокзал-львов !!! ;-D )))

sinoptik2016 01 февраля 2018 | 20:57

"По последним новостям этого часа проблемы по ментам реальней, чем по пид-сам"

sinoptik2016 01 февраля 2018 | 20:59

"Главная проблема музыки в России это ЛИЧНО ТЫ!
Потому что ты слушаешь говно"

barbatos 01 февраля 2018 | 21:03

m_doc: Захар, в отличии от Лёши, СОСТОЯЛСЯ и поёт чего хочет и с кем хочет, а не чего прикажут из Госдепа ... Захара будут слушать всегда ... Запреты не играют ... Захар сам по себе Захар !!!

aleksandr39 01 февраля 2018 | 21:04

m_doc: Вот и я говорю ,что боевиков из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

nanatytwo 01 февраля 2018 | 20:43

К "ахрессору" не стыдно ездить с гастролями? В Европу пускай едет, с десяток мигрантов там на концерт соберёт.

able_seamans 01 февраля 2018 | 20:52

nanatytwo: Да вот и я так считаю, нехрен ездить в рашку-говняшку (цитата). Пусть слушают песни про величие главстерха, рузький дух и скрепы, которые для шизонутой 86% биомассы роднее.

liberal_vulgaris 01 февраля 2018 | 21:05

nanatytwo: Прижимистые украинские мигранты не хотят деньги за билеты платить. Они лучше с телефона послушают камлания на ридной муве

kriimsdyk 01 февраля 2018 | 20:44

Хер с ватниками. Пусть наслаждаются Ваенгой и Расторгуевым

vik669 01 февраля 2018 | 20:51

kriimsdyk: Ну почему бы ему несколько лет не попеть на курортах южного берега Северного ледовитого океана а в Москве да Питере своих блеющих коз и козлов стада пасуться!

kriimsdyk 01 февраля 2018 | 20:54

vik669: а почему бы Путину не попоказывать свои фокусы на Колыме

vik669 01 февраля 2018 | 21:17

kriimsdyk: Россия не Украина от Калининграда до Сахалина есть где фокусы показывать в СВОЕЙ стране НО как говориться "если Родина прикажет" то можно и в Киеве или в другом месте у кого то зачешиться!

kriimsdyk 01 февраля 2018 | 21:19

vik669: херню не пори безграмотную, чучундра)))

sg67g 01 февраля 2018 | 21:11

kriimsdyk:
Епать.. А это, конечно, Пласидо Доминго..
Кстати, этот пидар просил скинуться ему на российскую визу: "Стоит это $250+ на три года, зарабатывать такие деньги я умею только в России - а для этого нужно сделать российскую визу в американском паспорте!"
Пидар - это в хорошем смысле слова, он сам признается. В плохом смысле слова он скакол...

kriimsdyk 01 февраля 2018 | 21:13

sg67g: а у тебя че срака пылает?

sg67g 01 февраля 2018 | 21:19

kriimsdyk:
Опаньки! Так ты тоже пидар, пушистенький? Ожидаемо..

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:33

sg67g: ты б молчал бы про пушистость:)) сам небось на Элтон Джона втихаря фанатеешь:)) oh Hikita, you will never now anysing about my home:)))

mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 22:02

kriimsdyk: У него не то что пылает, у этого лохматенького она раскалилась добела.
сегодня у него субботник был, начальство обслуживал.

liberal_vulgaris 01 февраля 2018 | 20:46

Оголодавшие украинские пропагандоны потянулись в Россию на заработки :)

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:07

liberal_vulgaris: ты погугли - чувак приехал из штатов в Харьков жить. Оголодал бы вернулся б в штаты, у него там брат вызов бы оформил. Кстати то ж 1й раз о таком музыканте слышу - спасибо за эху за расширение кругозора:)))

liberal_vulgaris 01 февраля 2018 | 21:15

olgkiev: Видимо не торопится брат вызов делать. Зачем ему наркоман-нахлебник

(комментарий скрыт)

glebbalbesov 01 февраля 2018 | 20:55

Извините, но это ШИЗОФРЕНИЯ. Ненавидеть Россию и при этом ехать в нее зарабатывать. Хотя для либерастов это норма.

sinoptik2016 01 февраля 2018 | 21:05

glebbalbesov: Пушкин и Лермонтов ненавидели Россию с таким же успехом. Ну ккогда же тупые ватаны поймут, что не любить путена и власть в целом, это не значит не любить Россию. Вот поэтому ватники это ватники - разума у них нет, а только рефлексы.

glebbalbesov 01 февраля 2018 | 21:38

sinoptik2016: Вы его песни слушали хоть чуть-чуть? Или для Вас любой гадящий на Россию сразу кумир???

sinoptik2016 01 февраля 2018 | 21:08

glebbalbesov: Ты Ельцина любил? Если нет, то по твоей логике, ты ненавидел Россию. А если и Горбачева не любишь, то ненавидишь СССР. У тебя не шизофрения (шизофрения бывает у гениев и просто умных людей) у тебя обычное слабоумие.

glebbalbesov 01 февраля 2018 | 21:45

sinoptik2016: И еще раз, если Россия страна-агрессор, то разве это не странно ехать в нее на заработки? Я что-то не слышал в его песнях что-то против майдана и Порошенко в частности. Просто чувак захотел хайпануть и не более того. Теперь его на украинском тв будут хвалить. Но его скорее всего ждет слава уровня Максаковой( петь в столовых) да Джамалы-вообще хз где она и что. И это ваш новый кумир?

kuznetsov5lavik 01 февраля 2018 | 20:57

У хохлов как всегда - а нас то за шо.

indeezjoe 01 февраля 2018 | 20:58

Интересно, этот певец ртом, шутивший о крушении Ту-154 над Черным морем и называвший русских "нацией без мозгов", тем не менее очень любит русские деньги...
Надеюсь на обратный билет на ближайшее число организаторы концертов ему заплатят...
;-))

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:22

indeezjoe: прям Задорнов по украински.

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:04

Ну и чего на Украину жаловались - та же реакция.

m_doc 01 февраля 2018 | 21:07

olgkiev: Вона как... Наших артистов или того же Акунина на Украине за укрофобию запретили?!?!?

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:10

m_doc: а за что же ещё:))) кстати, русофобия это как? Что Даль по этому поводу пишет?

m_doc 01 февраля 2018 | 21:14

olgkiev: Гугль в помощь!

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:18

m_doc: так а че ты меня то спросил? Спрашивай тогда Гугль, умный нашёлся.

m_doc 01 февраля 2018 | 21:20

olgkiev: Ты вопросительные знаки в конце предложений для красоты понаставил? Предупреждать надо:)

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:24

m_doc: а ты?

m_doc 01 февраля 2018 | 21:30

olgkiev: См. в Гугле "риторический вопрос". Удачи!

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:37

m_doc: ты под своим текстом что знаков вопроса не видишь? И чего ты вообще влез? Я сначала ни о чем не спрашивал. И мне цукаво твоё мнение , а не гугла, просто ты употребил слово без смысла - тамп пропаганды. Успехов.

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:15

m_doc: если кроме шуток читал я как раз ту книгу Акунина , это конечно маразм - естественно Новгород и Киев две колыбели Руси , а западная (червоная Русь) ещё раньше возникла вообщето, ну не суть дела. А артистов ваших за подпись письма в поддержку рутинской политики и за поездки в Крым - насколько я понял. Ой вы (Россия делаете и не оправдываетесь ни в чем) нам ещеиу вас учиться в "бронелобости"

m_doc 01 февраля 2018 | 21:23

olgkiev: У вас Анни Лорак гнобят, которая ничего не подписывала и никуда не ездила. И Остапу с Настей доставалось... и ещё много кому. Это "свои", Что уж говорить про чужих.

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:27

m_doc: тебе про Макаревича напомнить? Ты "дядя" не прикидывайся. Я тебя ни очем не спрашивал ты сам влез, а теперь сьезжаешь...

m_doc 01 февраля 2018 | 21:36

olgkiev: При чём тут выживающий из ума Макаревич? Анни Лорак и Настя по рос. воинским частям с концертами не катаются.

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:41

m_doc: что то я не слышал про концерт Макаревича в военной части , поподробней? Есть ещё Шевчук если мало Макаревича.

m_doc 01 февраля 2018 | 21:48

olgkiev: Например, концерт для АТОшников, на котором Макару гитарой по башке настучали:)
Разве у Шевчука какие-то проблемы? По-моему, народ его у нас любит-уважает. А если Юрий невзначай и брякнет чёнить лишнее, дык ему всё прощается. Таланта у него в разы больше, чем у Макара, уж
не говоря о темпераменте и позитивной энергии. Сугубо ИМХО.

olgkiev 01 февраля 2018 | 21:52

m_doc: ты не увиливай, в какой военной части Макар проводил концерт?
Или для тебя госпиталь и военная часть одно и то же. Так чего же во все времена считалось позорным стрелять по красному кресту? То что он пел для раненых я слышал. А в какой военной части он концерт проводил? Такого не было по моему.

m_doc 01 февраля 2018 | 21:56

olgkiev: Лень мне искать подробности, неактуально. Пел Макар для атошников и прочих встречных-поперечных. Схлопотал по репе от какой-то пьяни. Фсё.

olgkiev 01 февраля 2018 | 22:00

m_doc: ты брэхун вот и все.

m_doc 01 февраля 2018 | 22:04

olgkiev: "10 мая 2015 г. - Российский певец Андрей Макаревич, выступая на одном из закрытых концертов в рамках тура по Украине был избит командиром одного из батальонов ВСУ. "
Кста, я женскага полу. Так получилось:)

olgkiev 01 февраля 2018 | 22:07

m_doc: ты хитрая балаболина, я тебя не про то спрашивал, в какой украинской военной части выступал Макаревич? Ты мне эту гитару и что его стукнули уже третий комент "паришь":))

m_doc 01 февраля 2018 | 22:15

olgkiev: Чего ты от меня хочешь? Где там у вас атошники тусуются... Если не в в\ч или рядом, мож, в борделях или на базарах? Вот там Макар и спивае:)

olgkiev 01 февраля 2018 | 22:18

m_doc: как говорили в спальных районах во времена моей юности:- если ты не можешь обосновать - значит ты голимый балабол, то есть брехун. Признания этого факта от тебя я и хочу.

olgkiev 01 февраля 2018 | 22:16

m_doc: кстати, погуглил и про избиение Макара - похоже на фейк, только слова безимяного очевидца...и опровержение есть этой инфы.

m_doc 01 февраля 2018 | 22:19

olgkiev: Да, я тоже наткнулась, что про гитару брехня. Но не про атошников!!!:)))

olgkiev 01 февраля 2018 | 22:25

m_doc: ещё раз, в какой военной части пел Макаревич?

m_doc 01 февраля 2018 | 22:29

olgkiev: Не помню, где-то для солдатиков. Давно это было. И вообще мне на Макара начхать. Будем считать, что в этом раунде твоя взяла:) В конце-то концов, сколько можно бегать кругами...

indeezjoe 01 февраля 2018 | 21:09

olgkiev: Как аукнется - так и откликнется... Или опять: "а нас за шо?!"
;-))

motobrother 01 февраля 2018 | 21:06

От же ж клятые москали!!! Как посмели не пущать великого укра?

abuvgrobu 01 февраля 2018 | 21:19

Эта мразь каждый год приезжает в Россию денежек поднять з-а свои "выступления". Не пускать пожизненно, а также разобраться с теми, кто приглашал это существо сюда и привлечь по полной программе. Ещё всякая какляцкая мразь сюда рваться будет..

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