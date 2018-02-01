В Петербурге и Москве отменили концерты украинского музыканта Захара Мая

В сообщении на странице питерского клуба «Цоколь», где концерт должен был пройти 14-го февраля, говорится, что в клубе считают неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания музыканта, прозвучавшие на днях в СМИ. О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется. В Москве Захар Май должен был выступить 9-го и 25-го февраля.

На российском телевидении был показан репортаж, в котором говорилось, что «артист-русофоб приехал с гастролями в Россию». В материале также отмечалось, что у музыканта есть гражданство США.