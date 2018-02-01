Спортивный арбитраж в Лозанне отменил санкции против 28 российских спортсменов
Спортивный арбитраж в Лозанне отменил санкции против 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. В отношении еще 11 человек наказание было смягчено. Они смогут участвовать в олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхенчхане. Как отмечают эксперты, решение суда не означает, что восстановленные в правах спортсмены автоматически попадают на Олимпиаду. Это остается на усмотрение комиссии МОК.
Комментарии9
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alehan0074 01 февраля 2018 | 20:58
А Эхо - молодцы, что прокручивают эту новость каждые 15 мин. Может говно-портянки, что трутся тут на сайте, всосут, наконец, как работают нормальные суды на Западе. Хотя смысла этого ршения по 39 конкретным людям, а не по Российской олимпийской команде! таки и не поняли:))) объясняю: НИЧЕГО после решения этого суда для Российской олимпийской сборной НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Как они были забанены целиком без гимна, без флага и без аккредитации, с ущербным составом так ВСЕ И ОСТАЛОСЬ. Изменилось лишь для тех 28 чел, апелляция которых удовлетворена. А 11-и спортсменам апелляцию отклонили. И может быть (только МОЖЕТ БЫТЬ) МОК вернет 28 результаты в Сочи, медали и разрешит участвовать в Корее...а может и на Х..Й послать. Потому что наказали их не за конкретные нарушения, а за систематическую государственную систему поддержки допинга, о чем МОК уже отчитался и считает доказанной. И даже после суда сегодня, представитель МОК сказал, что это данное решение по 28 спортсменам НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ. Можно с этим спорить, не соглашаться, аппелировать итд...можно даже соревноваться в Мухосранске и выдавать любые медали как северокорейский ким - остальным в мире на это вообщем то НАСРАТЬ.
sir_sar 01 февраля 2018 | 21:20
alehan0074: Ну вот, еще одна прокладка намокла и завоняла.
Неплохой сегодня день)))
skullll 01 февраля 2018 | 21:20
alehan0074: Кусок г...а, объясни для чего нужна допинговая программа? Для Мутко, Путина. Кто в итоге конечный бенефициар допинга? Отвечаю тебе обсос. Спортсмен. А если суд устанавливает, что употребления допинга не было, то кто, с..а ты тупая, воспользовался " допинговая проблема"? Твоя бл..ская мамаша?
drgonish 01 февраля 2018 | 21:25
Мы поняли, как работают суды на Западе. Их решение ничего не меняет. Спасибо, что просветил, говно-хомяк.
evial 01 февраля 2018 | 22:09
alehan0074: И может быть (только МОЖЕТ БЫТЬ) МОК вернет 28 результаты в Сочи, медали и разрешит участвовать в Корее...а может и на Х..Й послать.
Смеялся долго и упоенно. Суд предписал МОК ВЕРНУТЬ ВСЕ МЕДАЛИ! Суд предписал! Но прогнивший мозг либераста этого не понимает.
captain_ 01 февраля 2018 | 20:59
Путин посидел за рулем виртуального комбайна-симулятора: «Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером».
– Без проблем, - ответили ему...
Короче, русские, он вас предупредил - после 18 числа, он ВСЕХ вас будет косить!
ЧЁТАРЖУ
aleksandr39 01 февраля 2018 | 20:59
Ну все ,Россия опять встала с колен .
nostradam 01 февраля 2018 | 21:01
Поздравляю реабилитированных атлетов, к ним применили принцип прехумпции невиновности, что с доперами редко бывает. Надеюсь они поедут на олимпиаду и покажут, чего они стоят без допинга ( быстрее всего, мест в третьей десятке).
abuvgrobu 01 февраля 2018 | 21:26
Начало положено.Мы ещё будем свидетелями полного фиаско МОК и ВАДА