Спортивный арбитраж в Лозанне отменил санкции против 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. В отношении еще 11 человек наказание было смягчено. Они смогут участвовать в олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхенчхане. Как отмечают эксперты, решение суда не означает, что восстановленные в правах спортсмены автоматически попадают на Олимпиаду. Это остается на усмотрение комиссии МОК.