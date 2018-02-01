Сотруднице психоневрологического интерната в Кемеровской области угрожают и пытаются ее уволить
Это произошло после того, как Светлана Адамова рассказала о том, что в прошлом году пациенты интерната умирали от голода, — сообщает Daily Storm. Тендер на организацию питания в учреждении выиграла компания «Стройтехнологии», которая изначально занималась ремонтом и торговлей стройматериалами. Почти сразу сотрудники интерната обнаружили, что еда готовится с нарушением санитарных норм, блюда не соответствуют рецептуре, а больные получают меньше пищи, чем указано в суточном рационе. Медработники и родители больных начали жаловаться в департамент соцзащиты.
Светлана Адамова рассказывает, что гендиректор компании Дмитрий Бердников угрожал посадить ее мать и хвастался связями в ОБЭП. Все разговоры с ним женщина записывала. Адамова даже писала обращение к президенту, где подробно рассказала о проблеме в интернате, однако все жалобы отправлялись в департамент соцзащиты.
Комментарии20
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kriimsdyk 01 февраля 2018 | 20:07
Фашистский капитализм, при Гитлере неполноценных тоже уничтожали.
lenin3 01 февраля 2018 | 20:14
kriimsdyk: так только на днях Вошьдь верещаал, что анонимность-это плохо. Вот женщина высказалась о проблемах НЕ анонимно-её сразу уволили...
nina_hagen 01 февраля 2018 | 20:40
lenin3: \\\на днях Вошьдь верещаал, что анонимность-это плохо. Вот женщина высказалась о проблемах НЕ анонимно-её сразу уволили...\\\
Ja! именно поэтому анонимность и плоха - приходится выявлять тех, кто вскрывает воровство и "закрывать их", а без анонимности - сразу поймут - поймал вора за руку, заявил на него в правоохранительные органы - и тебя посадили - потому что правоохранительные и судебные органы РФ защищают права воров.
когда люди поймут, что ловить воров за руку - это значит получить срок заключения, то перестанут - и тогда наступит воровская стабильность в стране "путин=это-россия"
все голосуйте за это!
vvpol 01 февраля 2018 | 21:22
Кстати, об анонимности. Видел картинки с сайта росреестра, где вместо имён какие-то буковки...
woodpeker 01 февраля 2018 | 20:10
У меня только один вопрос. Что случится непоправимого, если человека уволят с должности, где работа сущий ад и платят 10.000 р? Можно ли напугать нянечку в психдиспансере увольнением? Новость из разряда - "Свободу Анжеле Дэвис".
kriimsdyk 01 февраля 2018 | 20:10
woodpeker: а если другой работы нет никакой в округе
kriimsdyk 01 февраля 2018 | 20:11
woodpeker: а если не можешь смотреть, как убивают людей, и хочешь защитить их?
beltat 01 февраля 2018 | 20:52
woodpeker: У меня только один вопрос. Что случится непоправимого, если человека уволят с должности, где работа сущий ад и платят 10.000 р?
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Кемеровская область. Судя по местной прессе, даже в Кемерово зарплата в 15 000 считается неплохой, а уж в области - могу себе представить.
al101_2 01 февраля 2018 | 20:14
Психиатрические заведения в России- это отдельная песня.
Там такая мафия, что вам и не снилось!
Я не антисемит, но, почему-то процентов 80-90 врачей - психиатров это евреи.
Загадка...
malorus_kiev133 01 февраля 2018 | 20:18
al101_2: вонять начинает везде, где они есть.
anemon 01 февраля 2018 | 21:06
malorus_kiev133: Пока ты воняешь, не знаю, правда, насколько ты русский.
kriimsdyk 01 февраля 2018 | 20:22
al101_2: По твоему гендиректор компании Дмитрий Бердников, который морит людей голодом, еврей?
polsan 01 февраля 2018 | 20:22
al101_2: Интересно вы пишете, как будто вы во всех психушках РФ успел полежать и дозу принять и заодно ещё в разузнать что они на 90% процентов все евреи ведь никто такую статистику не ведёт. Видать тя не долечили болезный, или ты с рождения такой ?! :))
suntechnick 01 февраля 2018 | 20:18
Больных еще голосовать скоро строем отправят. Известная практика.
rampa 01 февраля 2018 | 20:24
ЛЮДИ УМИРАЮТ ОТ ГОЛОДА!!!!!! Африку уже догнали
baran_provokator 01 февраля 2018 | 20:53
Экваториальной Гвинее пока проигрываем, но с Габоном и Суринамом уже на равных.
http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2017
patriot1980 01 февраля 2018 | 20:38
Ну нет такого преступления на которое не пошел бы капиталист, что бы получить 300 процентов прибыли...
Нет в природе!
На любое преступление пойдет! На любое!
Это еще давно Даннинг Томас сформулировал (отнюдь не Маркс).
kriimsdyk 01 февраля 2018 | 21:02
patriot1980: а че в капиталистической Швеции психбольные не мрут по лечебницам?
anemon 01 февраля 2018 | 21:16
patriot1980: Ну, капиталист, понятно, но главврач государственного лечебного учреждения! Все психбольницы, которые не частные, на 100% - государственные. Единственные больные, которые априори получают бесплатную медицинскую помощь - это больные с психиатрическим диагнозом.
Так что, при чем тут Маркс с 300-ми процентами? Нет, дорогой, это 100% путинский протекторат! По наводке путинских региональных контор, курирующих медицину, а те - свыше инструкции и пожелания получают. И так - до самого верха. А вы думали, откуда эти миллиарды в офшорах?
baran_provokator 01 февраля 2018 | 20:50
следующий этап видимо людоедство