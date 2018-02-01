Сотруднице психоневрологического интерната в Кемеровской области угрожают и пытаются ее уволить

Это произошло после того, как Светлана Адамова рассказала о том, что в прошлом году пациенты интерната умирали от голода, — сообщает Daily Storm. Тендер на организацию питания в учреждении выиграла компания «Стройтехнологии», которая изначально занималась ремонтом и торговлей стройматериалами. Почти сразу сотрудники интерната обнаружили, что еда готовится с нарушением санитарных норм, блюда не соответствуют рецептуре, а больные получают меньше пищи, чем указано в суточном рационе. Медработники и родители больных начали жаловаться в департамент соцзащиты.

Светлана Адамова рассказывает, что гендиректор компании Дмитрий Бердников угрожал посадить ее мать и хвастался связями в ОБЭП. Все разговоры с ним женщина записывала. Адамова даже писала обращение к президенту, где подробно рассказала о проблеме в интернате, однако все жалобы отправлялись в департамент соцзащиты.