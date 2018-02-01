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20:01, 01 февраля 2018

Акция в поддержку журналиста «Новой газета» Али Феруза прошла сегодня в Нью-Йорке

На фасад российского консульства спроецировали фотографию Феруза. Между тем, сегодня Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету» за сотрудничество с Ферузом. Издание намерено оспаривать это решение. А завтра состоится очередное заседание по делу Феруза.

Российские власти собираются депортировать его на родину в Узбекистан за нарушение правил въезда в Россию. Феруз заявляет, что в Узбекистане его могут убить.

Комментарии

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olegleon 01 февраля 2018 | 20:07

в России ему хреново, в Узбекистане могут убить. так что же он раньше не уехал сам куда хотел??
или нужна была провокация громкая?

neburzhui 01 февраля 2018 | 20:08

Акция в поддержку журналиста «Новой газета» Али Феруза прошла сегодня в Нью-Йорке

Ни хрена себе гастарбайтеры зажили :-0

ruki_proch 01 февраля 2018 | 20:14

olegleon: так что же он раньше не уехал сам куда хотел??
------------
С документами были проблемы. Россия не выдавала паспорт беженца.

или нужна была провокация громкая?
-------------
Не могу понять, зачем власти России устроили громкий скандал на весь мир из-за пустячного дела - дать человеку бумажку.
Или бюрократическая дурь, или Путину громкая провокация понадобилась.

vsveter 01 февраля 2018 | 20:35

ruki_proch: С какой стати Россия должна давать статус беженца всем подряд? У нас своих геев достаточно. Два года тусовался в России и паспорт у него был. Сто раз мог уехать куда угодно, но почему то остался в России. Ну а издание оштрафовала правильно, принимать на работу без паспорта нельзя.

ruki_proch 01 февраля 2018 | 20:56

vsveter: давать статус беженца всем подряд?
----------
Почему всем подряд?

У нас своих геев достаточно.
-----------
Почему патриотов всегда так интересует тема геев?
Я не работаю у Пригожина и не поддерживаю Путина, так что мне тема геев безразлична. Не спрашивайте у меня про них.

Сто раз мог уехать куда угодно
----------
Не мог. Так как Россия не выдала ему документ о статусе беженца. Россия могла или принять его как беженца у себя, или выдать ему "паспорт беженца" и дать возможность уехать в третью страну.
Россия сама приняла на себя заботу о беженцах, подписав международные договора.

принимать на работу без паспорта нельзя.
-----------
Он не работал в "Новой". Он был автором статей.

olegleon 01 февраля 2018 | 21:43

ruki_proch: вот за это и наказывают "Новую". были проблемы, так их решать надо было, а нанимать не имели права.
и второе. из Европы депортируют десятки тысяч нелегалов и никто не устраивает из этого шоу. Штаты выдворяют хренову тучу нелегалов и никто не понимает такой шум. просто потому, что это нормальная практика. а наши идиоты, вместо того, чтобы сразу выслать, начали мусолить и получили шумиху.

abuvgrobu 01 февраля 2018 | 20:11

Что, тамошние дырявые по поводу этого дырявого узбека возбудились ?..

ruki_proch 01 февраля 2018 | 20:16

abuvgrobu:
О!
Кто о чем, а русский патриот о жопных дырках.
Патриоты, почему вы так много думаете о гомосексуальных усладах? Это ваша духовность?

iwanow62 01 февраля 2018 | 20:12

На садоводе оставьте работать..грузчиком.)

polba 01 февраля 2018 | 20:16

Ах... этотт Ноффый Газета... саффсем-саффсем нофый... Да.

anemon 01 февраля 2018 | 20:25

polba: Чет многовато вас, из лахтинского офиса. Видно, особого разряда задание. А вам-то что от этого, портянки? Неужели пара тыщ деревянных в месяц премиальных стОят человеческой судьбы?!

point3d 01 февраля 2018 | 20:34

Сколько человек. Кто организовал. Что хотели и т.д Нет не слова.
Может какой то один бомж там стоял за 10 долларов ...

sasass 01 февраля 2018 | 20:35

Странно - президенту узбеку памятники ставят , а его подданного гнобят, что-то с властью нет так....

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