Акция в поддержку журналиста «Новой газета» Али Феруза прошла сегодня в Нью-Йорке
На фасад российского консульства спроецировали фотографию Феруза. Между тем, сегодня Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету» за сотрудничество с Ферузом. Издание намерено оспаривать это решение. А завтра состоится очередное заседание по делу Феруза.
Российские власти собираются депортировать его на родину в Узбекистан за нарушение правил въезда в Россию. Феруз заявляет, что в Узбекистане его могут убить.
Комментарии13
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olegleon 01 февраля 2018 | 20:07
в России ему хреново, в Узбекистане могут убить. так что же он раньше не уехал сам куда хотел??
или нужна была провокация громкая?
neburzhui 01 февраля 2018 | 20:08
Акция в поддержку журналиста «Новой газета» Али Феруза прошла сегодня в Нью-Йорке
Ни хрена себе гастарбайтеры зажили :-0
ruki_proch 01 февраля 2018 | 20:14
olegleon: так что же он раньше не уехал сам куда хотел??
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С документами были проблемы. Россия не выдавала паспорт беженца.
или нужна была провокация громкая?
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Не могу понять, зачем власти России устроили громкий скандал на весь мир из-за пустячного дела - дать человеку бумажку.
Или бюрократическая дурь, или Путину громкая провокация понадобилась.
vsveter 01 февраля 2018 | 20:35
ruki_proch: С какой стати Россия должна давать статус беженца всем подряд? У нас своих геев достаточно. Два года тусовался в России и паспорт у него был. Сто раз мог уехать куда угодно, но почему то остался в России. Ну а издание оштрафовала правильно, принимать на работу без паспорта нельзя.
ruki_proch 01 февраля 2018 | 20:56
vsveter: давать статус беженца всем подряд?
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Почему всем подряд?
У нас своих геев достаточно.
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Почему патриотов всегда так интересует тема геев?
Я не работаю у Пригожина и не поддерживаю Путина, так что мне тема геев безразлична. Не спрашивайте у меня про них.
Сто раз мог уехать куда угодно
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Не мог. Так как Россия не выдала ему документ о статусе беженца. Россия могла или принять его как беженца у себя, или выдать ему "паспорт беженца" и дать возможность уехать в третью страну.
Россия сама приняла на себя заботу о беженцах, подписав международные договора.
принимать на работу без паспорта нельзя.
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Он не работал в "Новой". Он был автором статей.
olegleon 01 февраля 2018 | 21:43
ruki_proch: вот за это и наказывают "Новую". были проблемы, так их решать надо было, а нанимать не имели права.
и второе. из Европы депортируют десятки тысяч нелегалов и никто не устраивает из этого шоу. Штаты выдворяют хренову тучу нелегалов и никто не понимает такой шум. просто потому, что это нормальная практика. а наши идиоты, вместо того, чтобы сразу выслать, начали мусолить и получили шумиху.
abuvgrobu 01 февраля 2018 | 20:11
Что, тамошние дырявые по поводу этого дырявого узбека возбудились ?..
ruki_proch 01 февраля 2018 | 20:16
abuvgrobu:
О!
Кто о чем, а русский патриот о жопных дырках.
Патриоты, почему вы так много думаете о гомосексуальных усладах? Это ваша духовность?
iwanow62 01 февраля 2018 | 20:12
На садоводе оставьте работать..грузчиком.)
polba 01 февраля 2018 | 20:16
Ах... этотт Ноффый Газета... саффсем-саффсем нофый... Да.
anemon 01 февраля 2018 | 20:25
polba: Чет многовато вас, из лахтинского офиса. Видно, особого разряда задание. А вам-то что от этого, портянки? Неужели пара тыщ деревянных в месяц премиальных стОят человеческой судьбы?!
point3d 01 февраля 2018 | 20:34
Сколько человек. Кто организовал. Что хотели и т.д Нет не слова.
Может какой то один бомж там стоял за 10 долларов ...
sasass 01 февраля 2018 | 20:35
Странно - президенту узбеку памятники ставят , а его подданного гнобят, что-то с властью нет так....