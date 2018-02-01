Акция в поддержку журналиста «Новой газета» Али Феруза прошла сегодня в Нью-Йорке

На фасад российского консульства спроецировали фотографию Феруза. Между тем, сегодня Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету» за сотрудничество с Ферузом. Издание намерено оспаривать это решение. А завтра состоится очередное заседание по делу Феруза.

Российские власти собираются депортировать его на родину в Узбекистан за нарушение правил въезда в Россию. Феруз заявляет, что в Узбекистане его могут убить.