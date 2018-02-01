Один из адвокатов Оюба Титиева Аслан Тельхигов был вынужден покинуть Чечню и выйти из дела из-за давления

Один из адвокатов правозащитника Оюба Титиева Аслан Тельхигов был вынужден покинуть Чечню и выйти из дела из-за давления. Об этом сообщает «Новая газета». Как отмечает издание, на Тельхигова стали оказывать давление после того, как 18-го января другой адвокат Титиева, Петр Заикин, улетел из Грозного. Он сделал это, когда заметил, что за ним установлено наружное наблюдение и демонстративная слежка за машиной.

Где сейчас находится Титиев, неизвестно. Чеченские адвокаты рассказали «Новой газете», что всем членам адвокатской палаты республики пришел запрос «в ультимативной форме обязывающий уведомить руководство о местонахождении и телефонах Тельхигова. Кроме того, как сообщается, адвоката разыскивает МВД Чечни.