Один из адвокатов Оюба Титиева Аслан Тельхигов был вынужден покинуть Чечню и выйти из дела из-за давления
Один из адвокатов правозащитника Оюба Титиева Аслан Тельхигов был вынужден покинуть Чечню и выйти из дела из-за давления. Об этом сообщает «Новая газета». Как отмечает издание, на Тельхигова стали оказывать давление после того, как 18-го января другой адвокат Титиева, Петр Заикин, улетел из Грозного. Он сделал это, когда заметил, что за ним установлено наружное наблюдение и демонстративная слежка за машиной.
Где сейчас находится Титиев, неизвестно. Чеченские адвокаты рассказали «Новой газете», что всем членам адвокатской палаты республики пришел запрос «в ультимативной форме обязывающий уведомить руководство о местонахождении и телефонах Тельхигова. Кроме того, как сообщается, адвоката разыскивает МВД Чечни.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 01 февраля 2018 | 20:04
конечно разыскивает. подозреваемый остался без адвоката, а время идёт.
ajsenev 01 февраля 2018 | 20:08
Благословенный край, оазис диктатуры закона. Юдоль прогресса.
anemon 01 февраля 2018 | 20:21
olegleon: Ну, и гад ты, Олег!
olegleon 01 февраля 2018 | 20:56
anemon: а что такого? хорошая тактика адвоката, т.к. срок содержания закончится и тогда его подзащитного могут выпустить. а если нет, то ЕСПЧ в помощь
vor_mbh 01 февраля 2018 | 21:01
Раз из Чечни попёрли, значит - гей он латентный оказался.
point3d 01 февраля 2018 | 20:31
Зачем на Кавказе вообще нужны адвокаты и адвокатская палата?
servelat 01 февраля 2018 | 20:47
Когда давление скачет, надо в больничку.
aleks50 Алексей Клубников 01 февраля 2018 | 20:52
Если один высоко взлетевший вор за своё ничтожество расплачивается с местным боевиков во власти бюджетом государства, страну не ждёт ничего хорошего.