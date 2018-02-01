Правительство России разрешило Минобороны разместить военную авиацию и пользоваться аэродромом на острове Итуруп

Правительство России разрешило Министерству обороны разместить военную авиацию и пользоваться аэродромом на острове Итуруп, который входит в Курильскую гряду. Соответствующим распоряжением правительство добавило этот аэродром в перечень аэродромов совместного базирования.

Принадлежность острова Итуруп оспаривает Япония. Она также неоднократно выражала протест против усиления военного присутствия России на островах Курильской гряды.