Правительство России разрешило Минобороны разместить военную авиацию и пользоваться аэродромом на острове Итуруп
Правительство России разрешило Министерству обороны разместить военную авиацию и пользоваться аэродромом на острове Итуруп, который входит в Курильскую гряду. Соответствующим распоряжением правительство добавило этот аэродром в перечень аэродромов совместного базирования.
Принадлежность острова Итуруп оспаривает Япония. Она также неоднократно выражала протест против усиления военного присутствия России на островах Курильской гряды.
Комментарии13
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pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 19:40
Раша шпагат делает Крым-Итуруп. А Китай, в это время, посередине и снизу Забайкалье выедает.
soviet_spy 01 февраля 2018 | 19:47
Где хотим, там и размещаем наши самолеты!
pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 19:50
soviet_spy: лишь бы китайцев ненароком не обидеть. Уж они-то шуток вовсе не понимают.
mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:41
Значит окончательно потеряли надежду на улучшение отношений с Японией.
Кругом враги, одни враги, и мы посередине. Отражаем атаки по вусем азимутам.
Надолго ли хватит мочи?
Это ведь не в баночку на олимпиаде написать.
Тут мочи надо много.
makhnaehe 01 февраля 2018 | 19:42
По сути, на то и был этот остров отторгнут у милитаристской Японии, потому что он имеет стратегическое значение и его основная цель быть в оборонительном рубеже. Правильное решение.
pmasel 01 февраля 2018 | 20:09
makhnaehe: От кого обороняешься вояка? Аккуратней там на отшибе, рядом злой толстяк Чин, может ненароком промахнуться мимо мерикосов или япошек.
sg67g 01 февраля 2018 | 19:49
Vae victis...
А от Китая джапы Манжурию не требуют случайно?
pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 19:53
sg67g: от китая и рашка постесняется Забайкалье взад потребовать.
i_c_e 01 февраля 2018 | 19:57
На фоне отжатия Крыма возвращение Южных Курил выглядело бы полной шизофренией. Но у нас всё возможно. Прям с военной авиацией.
Кстати, на Китайских картах Южные Курилы — японские.
midnightblues 01 февраля 2018 | 20:21
Пока не пойдут по миру-будут быковать
sasass 01 февраля 2018 | 20:28
Япошки сжалились , что ли над нищими россиянами ....
ugiazov 01 февраля 2018 | 20:57
sasass: Итуруп российский. Но взлётная полоса максимум для МИГ-15.
Ну и для вертолётов. И кукурузников.
yuriykyvich 01 февраля 2018 | 21:30
Очередной идиотизм властей.
Аэродром в 36 (!!!) километрах от Японии. Спрашивается для чего?
Какие самолеты они там обираются размещать и против кого, Японии?
А во что станет снабжение этого аэродрома?
А еще хотели с Японией отношения улучшать, дебилы бл...