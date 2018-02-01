Житель Грозного: Задержанных во время антинаркотической кампании в Чечне держат в подвале и пытают током
Об этом изданию «Кавказский узел» рассказал житель Грозного, который также был задержан. По его словам, его и еще 200 человек содержали в антисанитарных условиях, били током, а затем поднимали из подвала в большое помещение, где мулла читал Коран и рассказывал о вреде наркотиков. После двух недель в заключении мужчину отпустили. Никто ничего не объяснил и не извинился.
Сотрудник правоохранительных органов в беседе с изданием «Кавказский узел» отрицал пытки заключенных, однако он признал, что иногда задерживают невиновных, которых после разбирательства отпускают.
Комментарии12
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nikitin43 01 февраля 2018 | 19:34
туда чайка не залетала , привыкла дерьмо клевать за болотными.
astet 01 февраля 2018 | 19:41
nikitin43: И что не так?
Задерживают?
Пытают?
Всё в мире норме!
Путин разрешил Кадырову
применять все методы гестапо
(согласитесь, просто расстрел - скучно!)
во имя светлого будущего Путина!
russkie_za_sverjenie 01 февраля 2018 | 19:43
astet: Ну дык))) Пытки - это ж неотъемлемая часть фашистского государства.
shura2 01 февраля 2018 | 20:37
russkie_za_sverjenie: Ну дык))) Пытки - это ж неотъемлемая часть фашистского государства.
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Как Вы тонко прошлись по Гуантанамо! Зачет.
iwanow62 01 февраля 2018 | 19:37
Нарики-конченное зло!Вылечили-хорошо,подох-не жаль,жалко других травят и заражают !
krs_sk 01 февраля 2018 | 19:44
и чо помогает? или просто пытать нравица? )
skullll 01 февраля 2018 | 19:47
Ну и отлично. Кадырову надо премию дать по лечению наркомании.
padun 01 февраля 2018 | 20:26
skullll: Как в том анекдоте:
- Как сделать так, чтобы бедных не было?
- Очень просто - нужно их всех убить.
wrongway1 01 февраля 2018 | 19:49
Ну... я Ведь говорил ....Чечня "джамахирия " Кадырова
kriimsdyk 01 февраля 2018 | 19:52
Смотрел я тут Смерть Сталина.
Кадырка на Берию похож. Только тот умнее был.
farantix 01 февраля 2018 | 20:13
Зряшная новость. Непонятно как реагировать - вроде бы наркотики зло, а с другой стороны Чечня - Мордор. Вот если бы житель Грозного был нетрадиционным, а все бы его за это пытали - тогда да, тогда Барад-дур совсем.
taranь 01 февраля 2018 | 20:40
Что тут про чеченскую женщину ИХ вождь сказал: психически не здорова?
Ну прям в Чечне воздух что ли такой, что психов много?.....