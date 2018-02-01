Житель Грозного: Задержанных во время антинаркотической кампании в Чечне держат в подвале и пытают током

Об этом изданию «Кавказский узел» рассказал житель Грозного, который также был задержан. По его словам, его и еще 200 человек содержали в антисанитарных условиях, били током, а затем поднимали из подвала в большое помещение, где мулла читал Коран и рассказывал о вреде наркотиков. После двух недель в заключении мужчину отпустили. Никто ничего не объяснил и не извинился.

Сотрудник правоохранительных органов в беседе с изданием «Кавказский узел» отрицал пытки заключенных, однако он признал, что иногда задерживают невиновных, которых после разбирательства отпускают.