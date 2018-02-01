Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора
Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора. В работе суда был объявлен очередной перерыв. На этот момент судебное заседание продолжалось уже больше 6,5 часов. Как сообщили ранее в пресс-службе суда, из-за плохого самочувствия Никиты Белых суд сегодня уже сделал несколько перерывов. Белых необходимо принимать лекарства каждые два часа. На судебном заседании присутствуют сотрудники медчасти СИЗО.
Гособвинение ранее потребовало для Белых 10 лет колонии строгого режима и назначение штрафа в 100 миллионов рублей.
Комментарии63
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komiccap_nkvd 01 февраля 2018 | 19:34
интересно, среди либералов есть кто не вор?
prutkov100 01 февраля 2018 | 19:43
....Белых необходимо принимать лекарства каждые два часа.....
Любой , даже самый мягкий но обвинительный приговор включающий в себя заключение под стражу , означает для него смертный приговор и эти уроды это прекрасно осознают . Ведь никто не собирается давать ему каждые два часа лекарства после посадки . Надеюсь этих тварей ждет подобная участь , если они доживут до суда .
odobryam_s 01 февраля 2018 | 19:45
prutkov100: А, так он на лекарства чемодан денех брал, штоля? Вдруг ему каждый день по чемодану нужно?
kiever 01 февраля 2018 | 19:52
prutkov100: как он с таким слабым здоровьем то так долго губернатором был? самым занятым чиновником у себя в области.. или он с инвалидного кресла правил, как рузвельт? или за него окружение управляло? как он мог чемодан денег поднять?
irdo 01 февраля 2018 | 20:10
kiever:
как он с таким слабым здоровьем то так долго губернатором был?
============
Диабет в нормальных условиях это не приговор.
Но смертный приговор в тюрьме, особенно, если уже стадия инсулинозависимости.
Прежде чем живодерничать, прочтите, хоть, в инете про диабет,
и молитесь несуществующему богу, чтобы Вас миновал этот диагноз,
весьма распространенный в РФ.
Кстати, помогает только импортный инсулин.
odobryam_s 01 февраля 2018 | 20:17
Да уж. За пару пачек из очередного чемодана можно и не такой справкой разжиться..... Бе-е-е-едненький какой!
filosof64 01 февраля 2018 | 20:51
odobryam_s: кретин ты чувак. может проведешь пару лет в сизо по обвинению в о взятке от марсиан, тогда дойдет. ме-е-е-ерзенький какой.
odobryam_s 01 февраля 2018 | 20:59
filosof64: Скорее тебя, дурака. очередной никита-балабол обдерет и будет над тобой же смеяться!
anemon 01 февраля 2018 | 21:32
odobryam_s: Ну, прекратите ерничать, ведь в некоторых местах Вы - нормальный человек. Белых - жертва, заслуживающая сочувствия. Среди всех этих мордоворотов, пожалованных Путиным, министров, губернаторов (особенно последних, из ларца, одинаковых с охранного лица), депутатов, "сенаторов", и прочих "государственных мужей", Белых - один из очень малочисленных немногих был нормальным человеком. А система наша государственная и бизнес-система построены так, что не нарушишь - не проживешь, чтобы, на всякий случай, - все на крючке были. Да ещё, видно, давно в головке мысль зрела, что нечего этим демократам наши (ЕдРосовские) места занимать, и личная неприязнь (для меня, например, самый важный в этом деле аргумент), вот и сложилоссь так, ка есть. Задумайтесь.
kmamonov_2 01 февраля 2018 | 20:32
irdo: Но смертный приговор в тюрьме, особенно, если уже стадия инсулинозависимости.
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А что у него стадия инсулинозависимости ? Или это так, для красного словца написано?
Помнится писали, что 2-ой тип диабета и он на таблетках.
shkolniza 01 февраля 2018 | 21:04
kmamonov_2: Мне его жалко.
Сожрали, зачищая региональные пространства...
kmamonov_2 01 февраля 2018 | 22:34
shkolniza: На Руси всегда сидельцев жалеют! Они выходят и в превращаются в ходорковских…
kiever 01 февраля 2018 | 21:40
irdo: какие нормальные условия, как могут быть тепличные условия у губернатора, ты вначале головой подумай, как, по сути тяжело больной человек, мог бы вытянуть такой объем работы, который положен по должности чиновнику его ранга как он мог работать?
filosof64 01 февраля 2018 | 20:46
kiever: у тебя из всего тела видимо пока только руки работают, а голова нет, может отшибли????
hagana 01 февраля 2018 | 19:52
prutkov100: Очень жалко мужика ! Порядочные у нас во власти долго не задерживаются ,- или в тюрьму ,или на тот свет !
ivfn 01 февраля 2018 | 20:07
prutkov100:
- К диетологам не обращался - только спорт каждый день и здоровое питание. Плавание, теннис, тренажерный зал - чередую в течение недели. Исключил сладкое, жирное, мучное, алкоголь и кофе. Труднее всего было отказаться от сыра - очень его люблю. Ем овощи, нежирное мясо. Фрукты? Ими не увлекаюсь - они же сладкие. Ну и после шести вечера все - ни крошки, - сказал Никита Юрьевич.
Штангу тягал,гирьками двухпудовыми баловался ,в теннис играл ,в проруби купался . И такой качек вдруг занемог.
prutkov100 01 февраля 2018 | 20:13
ivfn: Представляешь ? Был такой Владимир Турчинский известен как терминатор Динамит . Который вел ЗОЖ , правда на свободе , а не в подвалах Лубянки и вот надо было такому случиться умер в долю секунды , прям такой здоровый и накаченный . Если ты думаешь , что в тюрьме прибавляется здоровье , то остается только пожелать тебе туда попасть .
needroid 01 февраля 2018 | 20:09
prutkov100: согласен. Всех преступников больных надо отпускать без суда и следствия - украл, взял взятку, убил - показал справку, что у тебя диабет - свободен. Как в Европе.
irdo 01 февраля 2018 | 20:13
prutkov100:
Любой , даже самый мягкий но обвинительный приговор включающий в себя заключение под стражу , означает для него смертный приговор и эти уроды это прекрасно осознают
============
Похоже, что его специально и показательно убивают, как Магницкого.
irdo 01 февраля 2018 | 20:15
irdo:
Сорри, Магнитский
odobryam_s 01 февраля 2018 | 20:27
irdo: Вообще-то для него отдельную тюрьму не строили. А значит "убивают" его не больше, чем других. Ему бы и ему подобным озаботиться условиями содержания заключенных, пока при власти, ан нет. Думают, что им черт не брат.
pavelmistery 01 февраля 2018 | 19:52
komiccap_nkvd: Да уж, если сам либерал Путин ворует, то что говорить о других...
mladek 01 февраля 2018 | 20:11
komiccap_nkvd: А вам понятен смысл употребляемых вами слов? Кого вы называете либералами? Либералы это не те, кто обирают.
ems1 01 февраля 2018 | 20:23
komiccap_nkvd: интересно, что посадили не за воровство, а формально за взятку. Кто-то из "ближнего круга" жёстко мстит Белыху за предательство СПС.
ems1 01 февраля 2018 | 20:25
ems1: Вот и ответ сам нашёлся: Чубайс - основатель СПС, а Белых - его могильщик. Поэтому и сел.
za_nas 01 февраля 2018 | 20:34
komiccap_nkvd: Лжецы точно все до одного.
mayer 01 февраля 2018 | 20:35
komiccap_nkvd: Вопрос либо невежды, либо провокатора.
serjo1977 01 февраля 2018 | 20:40
komiccap_nkvd: интересно, среди либералов есть кто не вор?
===
интересно, среди комиссаров НКВД есть кто не мразь?
nina_hagen 01 февраля 2018 | 20:42
komiccap_nkvd: \\\интересно, среди либералов есть кто не вор?\\\
ха! нквд, а не знаешь - плохо работаешь - путин - не вор, его даже в вашингтонский список не включили :) по мнению медведева 0 таких надо гнать поганой метлой из "путин-это-россиия"
у тебя слом мозга не случится от такой новости?
filosof64 01 февраля 2018 | 20:44
komiccap_nkvd: идиот освоивший грамоту - ужасно. у тебя наверно и солнце вращается вокруг земли. ты классом ошибся.....
ostrov_ok 01 февраля 2018 | 20:49
komiccap_nkvd: интересно, среди либералов есть кто не вор?
интересно, а ты , вертухай, перестал пить "боярку" по утрам?
sasha2011 01 февраля 2018 | 20:49
komiccap_nkvd:
Среди либералов наверняка есть масса порядочных людей. а вот среди НКВД-шников наверняка почти нет - практически все живодёры, убийцы.
anemon 01 февраля 2018 | 21:20
komiccap_nkvd: Среди ЕдРосовцев - владельцев-заводов-газет-пароходов поищи. Может повезет.
mjolner666 01 февраля 2018 | 19:35
На зоне либерастическому коррупционеру и воришке Белых 100% полегчает...
hodak47 01 февраля 2018 | 19:51
mjolner666: Шакало-патриоты возбудились...
kotvinder2 01 февраля 2018 | 20:03
mjolner666: Такую ряху нажрать-напить да по лесам на кабана ходить здоровья было выше крыши. А сейчас это всё нервические-истерические явления.
iwanow62 01 февраля 2018 | 19:35
ДоХтуршу надеюсь пригласили,симпатиШную?Добрый минет вылечивает.)
nina_hagen 01 февраля 2018 | 20:47
iwanow62: \\\Добрый минет вылечивает.)\\\
ха! так иди и возьми, сердобольный :) никто про это не подумал - только iwanow62 о своём, о девичьем минетострадалец - иди к патрику - тот предлагал дать :)
vlabumur 01 февраля 2018 | 19:37
Говорил я ему, говорил: кабаки и бабы доведут до цугундера.
nanatytwo 01 февраля 2018 | 19:42
Ещё лес валить не начал, только баланду жрёт, да на нарах спит, уже плохо. Как по ресторанам и бабам бегать так здоров был.
hagana 01 февраля 2018 | 19:43
Сволочи ! Ну сколько можно издеваться над людьми ? Это что - месть за Навального ? За то ,что не сдал его с потрохами из-за своей порядочности ? А почему наша прокуратура не задает вопросы ,откуда такое состояние за рубежом у людей из кремлевского списка, естественно ,заработанное непосильным трудом ?
mjolner666 01 февраля 2018 | 19:53
hagana:
Полноте придурь то нести.
Про Немцова и подумать не успели, как немцовские шлюхи его заказали и теперь в судах делят честно сворованный Борей миллиард...
frauava17 01 февраля 2018 | 20:27
mjolner666: Ох и поганая у тебя работа...За судьбу детей-внуков не боишься? Колесо судьбы штука серьезная, на потомстве твоя деятельность непременно отразится. Не веришь - посмотри на чайкиных сынков (((
kotvinder2 01 февраля 2018 | 20:07
hagana: А чё надо, простить и отпустить? И в должности восстановить до кучи?
avorozhev Александр Ворожев 01 февраля 2018 | 20:11
hagana: Дык у прокуратуры рыло такое же мохнатое, как у всей воровской банды путлера
sg67g 01 февраля 2018 | 19:43
А когда взятки брал - было ох как хорошо...
odobryam_s 01 февраля 2018 | 20:08
sg67g: А то плохо! Привычной рукой, по весу прикинул, сколько там налом и день удался! А назавтра - новый день, новые свершения..... Некогда болеть!
i_c_e 01 февраля 2018 | 19:47
Сталин, оказывается, гуманистом был — расстреливал «без суда и следствия». А нынче, при лекарствах каждые два часа — многочисленные многочасовые заседания и «на 10 лет».
svoi216 01 февраля 2018 | 19:48
Принял правила игры наперсточников и проиграл. Не жилось сопредседателем СПС - захотелось построить справедливое общество в отдельно взятой губернии а тут куча соблазнов и никакого опыта.
wsempivet 01 февраля 2018 | 19:49
Сукапутинская, отпусти человека, изверг!!!
kaminas 01 февраля 2018 | 19:51
komiccap_nkvd:
Путин ,Сечин , Чайка , Пригожин , Бабушкакабаевой , Кадыров , Ковальчук ..., да что там перечислять ...весь кооператив "озеро" ,все пропагандисты , чиновники ... .. не воры .
a8olduin 01 февраля 2018 | 19:56
Жиденький какой то воришка попался. Юлюкаев тот держался молодцом.
odobryam_s 01 февраля 2018 | 20:15
a8olduin: Теперь, небось, сидит в ВИП-камере, со всем комфортом. Вон, сообщали, что ему сокамерников подбирали по принципу психологической совместимости! .... Или вообще, где-нибудь на пляже на теплых островах, в подаренной вилле страдает от тоски по наивной Родине...
lesnoj 01 февраля 2018 | 19:59
Белых, конечно, не позавидуешь, но не глупый, понимал куда ввязывается. Вот теперь расхлёбывает.
Интересно другое: сами лезут во власть, а когда на чём-то попадутся, уж такие больные становятся, что прям край, без врача жить, не могут. Ну, куда же ты болезный лез, коли нету здоровья?
Это не только у Белых, у всех из власти, как только на шконку, так сразу букет заболеваний.
mmm_333 01 февраля 2018 | 20:05
lesnoj: Я про тоже думаю постоянно. Надо будет собрать все высказывание про богатырское здоровье стерха, а потом адвокатам его в рожу бросить, когда настанет час.
natkaswjatki 01 февраля 2018 | 20:27
lesnoj: Зря вы так. Я думаю, в условиях тюрьмы у многих людей реально проявятся разные заболевания, там же не санаторий, Белых диабетик, постоянный прием лекарств до задержания позволял ему нормально работать. Но, насколько помню, в первое время после ареста его полностью лишили лекарств, не разрешали передачи. Так любого человека можно доконать. А Белых.. ну что, да, вляпался, согласившись на должность губернатора. Так что теперь, организовать ему смертную казнь с отсрочкой таким приговором? Мне кажется, для такой судьбы есть "более достойные" среди путинских чиновников.
ivfn 01 февраля 2018 | 19:59
Слабак!!!
barmaglotoff 01 февраля 2018 | 20:07
Если это только за один эпизод с меченым пакетом - перебор. Если бы нашли незаконное имущество, системную коррупцию - то другое дело.
ass2606 01 февраля 2018 | 20:34
1 млн человек скинемся за нормального мужика по 100 руб. с носа. Пусть г-нопрокоруросуд подавится
servelat 01 февраля 2018 | 20:56
ass2606: Ага, а ты потом с этими чемоданами в Лондон
sasass 01 февраля 2018 | 21:00
Посадят - Навального он защитил на судебном процессе по "Кировскому лесу "....
nalix 01 февраля 2018 | 21:01
Все лживые комменты отмечены похабной лексикой. Это у них как печать гэбэшного качества.
edikos 01 февраля 2018 | 21:24
Дополнительно прописан курс клизм