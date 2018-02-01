Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора. В работе суда был объявлен очередной перерыв. На этот момент судебное заседание продолжалось уже больше 6,5 часов. Как сообщили ранее в пресс-службе суда, из-за плохого самочувствия Никиты Белых суд сегодня уже сделал несколько перерывов. Белых необходимо принимать лекарства каждые два часа. На судебном заседании присутствуют сотрудники медчасти СИЗО.

Гособвинение ранее потребовало для Белых 10 лет колонии строгого режима и назначение штрафа в 100 миллионов рублей.