«Match Accommodation» отменила половину броней в отелях, заключивших соглашения на размещение делегаций ФИФА

Компания «Match Accommodation», официальный партнер FIFA по размещению, строго в соответствии с условиями договора отменила почти половину броней в отелях, заключивших соглашения на размещение официальных делегаций, которые приедут на Чемпионат мира по футболу (ЧМ) 2018 в Россию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» владелец и управляющий отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.

«Мы вчера были крайне удивлены тем, что мы получили аннуляцию порядка 50% всех комнатоночей. Это достаточно большой объем. Некоторые даты были сняты полностью, как например до 17 июня; достаточно много бронирования сохраняется с 17 по 26 июня в Санкт-Петербурге, потому что по жеребьевке там играют Аргентина с Бразилией, но активно идут аннуляции на даты после 26 июня. Эта ситуация касается всех гостиниц на территории РФ, принимающих ЧМ в той или иной степени. Где-то вообще сняты все бронирования», — рассказал он.

При этом Теймурханлы пояснил, что, в соответствии с заключенным договором, эти действия «Match Accommodation» абсолютно законны. Следующая и окончательная дата бесплатной корректировки бронирований — до 1 апреля 2018 года.

По его словам, это сложившаяся ситуация может быть связана с потерей интереса к ЧМ-2018 либо чрезмерной «перестраховкой» компании-дилера. «Пока уверенно можно говорить только об одном — со стороны официального административного аппарата ЧМ идут сокращения. С чем они связаны? Либо компания Match Accomodation застраховалась и забронировала такой бешеный объем на всякий случай, либо действительно можно говорить о снижении интереса», — пояснил он. Теймурханлы отметил также, что «Match Accommodation» занимается размещением только официальных делегатов — команд, тренеров, судейского состава, СМИ и прочих. Он подчеркнул, что данная ситуация никаким образом не касается болельщиков, с их стороны спрос может только расти.

В целом отели в РФ, по словам Ю.Теймурханлы, ожидают еще больше аннуляций до конца окончательного срока, что, безусловно, негативно отразится на гостиницах в определенных регионах. «Скорее всего, мы получим реализацию порядка 30% от зарезервированных номеров. Но если говорить только о Петербурге, то наоборот отели здесь выиграют, потому что это период «белых ночей» и топового дорогого сезона. Эти номера уйдут просто другому сегменту туристов», — заключил Теймурханлы.