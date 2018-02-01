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Эксклюзив Эха 19:07, 01 февраля 2018

«Match Accommodation» отменила половину броней в отелях, заключивших соглашения на размещение делегаций ФИФА

Компания «Match Accommodation», официальный партнер FIFA по размещению, строго в соответствии с условиями договора отменила почти половину броней в отелях, заключивших соглашения на размещение официальных делегаций, которые приедут на Чемпионат мира по футболу (ЧМ) 2018 в Россию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» владелец и управляющий отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.

«Мы вчера были крайне удивлены тем, что мы получили аннуляцию порядка 50% всех комнатоночей. Это достаточно большой объем. Некоторые даты были сняты полностью, как например до 17 июня; достаточно много бронирования сохраняется с 17 по 26 июня в Санкт-Петербурге, потому что по жеребьевке там играют Аргентина с Бразилией, но активно идут аннуляции на даты после 26 июня. Эта ситуация касается всех гостиниц на территории РФ, принимающих ЧМ в той или иной степени. Где-то вообще сняты все бронирования», — рассказал он.

При этом Теймурханлы пояснил, что, в соответствии с заключенным договором, эти действия «Match Accommodation» абсолютно законны. Следующая и окончательная дата бесплатной корректировки бронирований — до 1 апреля 2018 года.

По его словам, это сложившаяся ситуация может быть связана с потерей интереса к ЧМ-2018 либо чрезмерной «перестраховкой» компании-дилера. «Пока уверенно можно говорить только об одном — со стороны официального административного аппарата ЧМ идут сокращения. С чем они связаны? Либо компания Match Accomodation застраховалась и забронировала такой бешеный объем на всякий случай, либо действительно можно говорить о снижении интереса», — пояснил он. Теймурханлы отметил также, что «Match Accommodation» занимается размещением только официальных делегатов — команд, тренеров, судейского состава, СМИ и прочих. Он подчеркнул, что данная ситуация никаким образом не касается болельщиков, с их стороны спрос может только расти.

В целом отели в РФ, по словам Ю.Теймурханлы, ожидают еще больше аннуляций до конца окончательного срока, что, безусловно, негативно отразится на гостиницах в определенных регионах. «Скорее всего, мы получим реализацию порядка 30% от зарезервированных номеров. Но если говорить только о Петербурге, то наоборот отели здесь выиграют, потому что это период «белых ночей» и топового дорогого сезона. Эти номера уйдут просто другому сегменту туристов», — заключил Теймурханлы.

Комментарии

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evgolius7 01 февраля 2018 | 19:20

Они просто знают чего не знаем мы....
Может уже принято решение бойкотировать ЧМ?

iwanow62 01 февраля 2018 | 19:29

evgolius7: Разумеется бойкот-всех Навальных и Ко за 101 километр!Разве не слышали?0

evgolius7 01 февраля 2018 | 19:37

iwanow62:
Ольгинские крыски плакали, кололись, но продолжали слушать Эхо...и читать сайт Эха....
А перед глазами только методичка...
Как это скучно.....

iwanow62 01 февраля 2018 | 19:52

evgolius7: Методичка,ольгинские?Прикольно.За мои комменты можете и мне денежки приплатить.)

pmasel 01 февраля 2018 | 20:27

evgolius7: Да там уже одна половина с таблеток не слезает, лечится от когнитивного диссонанса, вторая половина тайные либералы и агенты госдепа, да еще и пол-зарплаты Навальному отдают.

pmasel 01 февраля 2018 | 20:18

iwanow62: Поржал над мыслями закоренелого совка. Цифровой век на дворе портяныч. Хоть 101, 100501, главное что бы сеть была. Леша сделал резервную студию забугром, а наши мильтоны ноги до колен стесали, бегали по Москве искали. )))

shmuel63 01 февраля 2018 | 19:22

Вот об этом и должна быть ваща следующая субботняя история, уважаемый Юнис.

mjolner666 01 февраля 2018 | 19:38

shmuel63:

Забавно, как иудей и муслим сцципились между собой содомитскими скрепами...

cypher 01 февраля 2018 | 19:41

mjolner666: примечательно, сколько дряней можно накупить за жалкие 11-80

mjolner666 01 февраля 2018 | 19:44

cypher:

Хочешь похвастать, что не даром здесь, что нанят ФСБ из пострадавших от кровавой Гэбни по ч.1 ст. 121 УК РСФСР, изображать либералов извращенцами и дебилами?

eternity88 01 февраля 2018 | 19:56

mjolner666: а ты кого ни пытаешься изображать, а выходит одно и то же угрюмое тупое жлобье, которое полагает, что оно кого-то тут может круто уесть, но на деле публике предъявляет только собственное ничтожество во всех смыслах.

cypher 01 февраля 2018 | 20:07

mjolner666:
милок, мы не в РСФСР живем; а если ваша ненависть к иудеям и мусульманам бесплатна - то почитайте УК РФ; может, образумитесь .

sasha2011 01 февраля 2018 | 19:28

Аннулирование ранее забронированных номеров может происходить на фоне неуверенности в интересе к ЧМ и даже в сомнении в том, что он состоится.

ЧМ, наверное, всё-таки состоится, но фиеста будет бледноватая.
Довыпендривались...

hihi2raza 01 февраля 2018 | 19:32

ЧМ в росисии не будет. До русских дурачков ещё не дошло?

(комментарий скрыт)

i_c_e 01 февраля 2018 | 19:52

hihi2raza: А вот интересно, выступит российская сборная на ЧМ в другой стране, или патриотичные российские футболисты никуда отсюда не поедут и проведут свой ЧМ?

alo0000 01 февраля 2018 | 19:59

Белые ночи, это - хорошо. Но в Ростове, Сочи, Москве,.... их нет. А стадионы на нетоповые матчи будем заполнять халявщиками?

ilja13 01 февраля 2018 | 21:12

Ну а может всё гораздо проще - какой западный идиот поедет в Питер за 1000 баксов за ночь в отеле? А места выкупят военные и прочие "силовики", за счет бюджета,. само собой. Так что "будет "полный аншлаг". Правда представить себе в номере отеля, рассчитанного на ОДНОГО западного НЕПРИЛИЧНОГО НАШИХ ДВУХ приличных.....зрелище не для слабонервных ))))))) Если кто не понимает - почему в одноместном номере будут жить ДВОЕ НАШИХ объясняю - так ещё же надо бабло при этом спи....дить....))))) Даже можно представить себе ТАКОЕ утро - оба в одной постели, один другому - ну как тебе аргентинцы, да ну, не понравились, бразильцы лучше, принеси мне лучше пивка......дорогой, ещё пожалуй можно пару часков соснуть....))))))))))))))))))))))))

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