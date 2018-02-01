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19:04, 01 февраля 2018

Минобороны предложило американским пилотам новые карты с правильными воздушными границами России

Так в ведомстве ответили на обвинения Пентагона в небезопасных маневрах авиации над Черным морем.

В США должны понимать, что полеты самолетов-разведчиков рядом с Крымом не останутся без сопровождения российских истребителей, заявили в министерстве. Российские военные напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России. «Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Российских пилотов обвинили в небезопасном сближении с самолетом ВМС США над Черным морем. По данным американской стороны, Су-27 совершил маневр в 1,5 метрах от американского воздушного судна. Перехват продлился два часа 40 минут. Отвечая на эти упреки, в Москве отмечают, что столь длительный по времени перехват корректнее назвать «сопровождением».

В Минобороны России настаивают, что были соблюдены все меры безопасности и международные правила использования воздушного пространства.

В сообщении военного ведомства также отмечается, что аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России над акваториями Балтийского и других морей, «абсолютно не влияют на действия наших экипажей».

Комментарии

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olegleon 01 февраля 2018 | 19:06

хороший троллинг! интересно, кто подсказал его нашим военным?

mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:12

olegleon: Ис ьтерик5а в МАинобороны России показывае6т, что там понимают насмколько эффетивное6 оборудование стоит на разведывате5льн7ых самолетах США.
такие же полеты российск5их самолетов у границ США истерики военных США не вызывают.

Они говорят, что это рутинные полеты и пусть российские самолеты жгут горючее.
А у троссийских военных каждый раз истерика. Значит боятся очень почему-то.

sisyanfashist 01 февраля 2018 | 19:13

mr_vaxo_: Бот глюканул ,модераторы, исправьте пожалуйста!)

mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:19

sisyan: Главное, что ты сам на вертел сел и теперь я тебя жарить буду.
Как ту рыбу, которая стюардесса называется.
Не плачь, девчонка ....нагнись и жди

sisyanfashist 01 февраля 2018 | 19:24

mr_vaxo_: Да ты опять не донесешь как обычно , по дороге отстреляешься и на балкон курить пойдешь !)

evgolius7 01 февраля 2018 | 19:35

У кремля есть глобус России...какие карты? Какие границы?

mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:35

sisyan: Дружечка, ты ошиблась, это тебя так начальник твой трахает, а я зло..бучий. Помнишь в последний раз ты жалилась, что в раскоряку теперь ходишь. Потертости болят.

olegleon 01 февраля 2018 | 19:17

mr_vaxo_: ты бы это... ну выдыхать же надо. или ты лбом текст набираешь? )))))

mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:21

olegleon: Дружечка, а ты прочла, да, и поняла?
А что еще надо?
По сути возражения есть? Нет?
Значит всасывай суть.

testmeter 01 февраля 2018 | 19:12

olegleon: Конечно, самим военным, да еще и вашим даже до троллинга не додуматься. Не говоря уж о каких-то разумных действиях. Но мы слыхали, бывает и ответный троллинг. А также более результативные ответные действия. Правда, портянка?

edikos 01 февраля 2018 | 19:24

testmeter: брателло, наши в портянках до Берлина дошли, а ваши в носочках только до пи..расни в армии

testmeter 01 февраля 2018 | 20:04

edikos: До Берлина дошли только русские? Украинцев и других национальностей среди них не было? Без американского лендлиза далеко бы дошли? Одними портянками побеждали?
Кстати, Крым освобождали войска IV Украинского фронта. Что-то среди них не было заметно бурятских танкистов

ugiazov 01 февраля 2018 | 21:25

edikos: Сапоги-то были американские. 44миллиона пар сапог за войну получили из Америки.

mjolner666 01 февраля 2018 | 19:33

testmeter:

Ответный троллинг - это когда гидно нагнутым и гидно отыметым свидомым селюкам винницкие евреи ещё на что-нибудь цену накинут...

bbob 01 февраля 2018 | 19:13

olegleon: У Геббельса подсмотрели, в его рассуждениях про Судеты и Австрию

hello_kiddy 01 февраля 2018 | 19:31

olegleon: наверное Эрдоган, не иначе...

ura_123 01 февраля 2018 | 19:36

olegleon: Как здорово тролили рассейские лётчики игиловцев не всегда удачно взлетая с "Кузи"...

snips 01 февраля 2018 | 20:20

olegleon: тролинг это полет пешкова дятел а это ссанина генеральская не знает как портки очистить вот и лепят дурочку

ugiazov 01 февраля 2018 | 21:23

olegleon: МО России лучше бы границы Украины выучило. Которые гарантировало не нарушать.

pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 19:09

Матроскин на бутерброт говорил - неправильный. А у омериканцев карты, оказывается, неправильные.

nina_hagen 01 февраля 2018 | 19:26

pycckoe_cpy:
\\\Минобороны предложило американским пилотам новые карты с правильными воздушными границами России\\\

ха! и какие границы Раши нарисовали в МО РФе? дубль же сказал на встрече с юными географами, что "Россия границ не имеет":)

wrongway1 01 февраля 2018 | 19:10

международные правила использования воздушного пространства.....
во как .... прям "международные правила"..

testmeter 01 февраля 2018 | 19:19

wrongway1: Россия - она такая - твердо соблюдает международные правила и нерушимость границ в соответствии с подписанными ею договорами!

hihi2raza 01 февраля 2018 | 19:28

Крым украинский, русским дурачкам, все покоя нет.

captainobvious 01 февраля 2018 | 19:43

hihi2raza: вот поезжайте в Крым, выйдите на площадь перед вокзалом Симферополя или Севастополя, и громко скажите об этом... ))

ugiazov 01 февраля 2018 | 21:28

captainobvious: Если выгнать оттуда российские войска, то вполне можно.

captainobvious 01 февраля 2018 | 21:40

ugiazov: ну, если хотите с этого начать, то не смею мешать ))

zurrog_ 01 февраля 2018 | 19:32


Новые карты - новые границы. (ИМХО Минобороны)

krs_sk 01 февраля 2018 | 19:38

молодцы, надо потешится немного... перед тем как опять окорочка у врагов просить )

captainobvious 01 февраля 2018 | 19:39

столь длительный по времени перехват корректнее назвать «сопровождением»

я бы даже сказал: "почетным эскортом" ))

alexandr_l 01 февраля 2018 | 19:53

captainobvious: я бы даже сказал:

у Вас биограф есть ? Ваши глубокие мысли записывают ?

captainobvious 01 февраля 2018 | 20:00

alexandr_l: сразу в граните отливают...

alexandr_l 01 февраля 2018 | 20:04

captainobvious: ДАМ ?

mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 20:36

captainobvious: Да, а российские самолеты сразу сбегают от американских истребителей.

Два российских бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное вооружение,

Над Аляской были замечены российские истребители
пролетели в непосредственной близости от Аляски.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

Российские самолеты пролетели в 160 км от острова Кадьяк и в 450 км от авиабазы ВВС США в Элмендорфе. На перехват российских бомбардировщиков вылетели два американских истребителя F-22. Они в течение 12 минут сопровождали незваных гостей, пока те не изменили курс и не вернулись на свою базу в восточной части РФ.

Кстати американцы на такие полеты реагируют очень спокойно. истерик как российские не закатывают.

yuriyp 01 февраля 2018 | 19:53

Аляску правильно нарисовали?...

monik_7 01 февраля 2018 | 20:05

yuriyp: а собой торговать не надо было!

pedro_juares 01 февраля 2018 | 19:54

угнанное авто проследовало в неукоснительном соответствии с ПДД, административным кодексом, а также декларацией прав человека. какие у полиции могут быть претензии?

mancuss 01 февраля 2018 | 20:00

Напыщенные индюки из Минобороны. Уверен что если бы даже самолет США залетел в воздушное пространство Крыма , то и тогда бы ничего не было.

hodak47 01 февраля 2018 | 20:01

Карты наших картёжников не краплёные?...

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