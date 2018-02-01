\\\Минобороны предложило американским пилотам новые карты с правильными воздушными границами России\\\

Так в ведомстве ответили на обвинения Пентагона в небезопасных маневрах авиации над Черным морем.

В США должны понимать, что полеты самолетов-разведчиков рядом с Крымом не останутся без сопровождения российских истребителей, заявили в министерстве. Российские военные напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России. «Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Российских пилотов обвинили в небезопасном сближении с самолетом ВМС США над Черным морем. По данным американской стороны, Су-27 совершил маневр в 1,5 метрах от американского воздушного судна. Перехват продлился два часа 40 минут. Отвечая на эти упреки, в Москве отмечают, что столь длительный по времени перехват корректнее назвать «сопровождением».

В Минобороны России настаивают, что были соблюдены все меры безопасности и международные правила использования воздушного пространства.

В сообщении военного ведомства также отмечается, что аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России над акваториями Балтийского и других морей, «абсолютно не влияют на действия наших экипажей».