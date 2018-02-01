Минобороны предложило американским пилотам новые карты с правильными воздушными границами России
Так в ведомстве ответили на обвинения Пентагона в небезопасных маневрах авиации над Черным морем.
В США должны понимать, что полеты самолетов-разведчиков рядом с Крымом не останутся без сопровождения российских истребителей, заявили в министерстве. Российские военные напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России. «Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Инцидент произошел в минувший понедельник. Российских пилотов обвинили в небезопасном сближении с самолетом ВМС США над Черным морем. По данным американской стороны, Су-27 совершил маневр в 1,5 метрах от американского воздушного судна. Перехват продлился два часа 40 минут. Отвечая на эти упреки, в Москве отмечают, что столь длительный по времени перехват корректнее назвать «сопровождением».
В Минобороны России настаивают, что были соблюдены все меры безопасности и международные правила использования воздушного пространства.
В сообщении военного ведомства также отмечается, что аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России над акваториями Балтийского и других морей, «абсолютно не влияют на действия наших экипажей».
Комментарии39
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olegleon 01 февраля 2018 | 19:06
хороший троллинг! интересно, кто подсказал его нашим военным?
mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:12
olegleon: Ис ьтерик5а в МАинобороны России показывае6т, что там понимают насмколько эффетивное6 оборудование стоит на разведывате5льн7ых самолетах США.
такие же полеты российск5их самолетов у границ США истерики военных США не вызывают.
Они говорят, что это рутинные полеты и пусть российские самолеты жгут горючее.
А у троссийских военных каждый раз истерика. Значит боятся очень почему-то.
sisyanfashist 01 февраля 2018 | 19:13
mr_vaxo_: Бот глюканул ,модераторы, исправьте пожалуйста!)
mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:19
sisyan: Главное, что ты сам на вертел сел и теперь я тебя жарить буду.
Как ту рыбу, которая стюардесса называется.
Не плачь, девчонка ....нагнись и жди
sisyanfashist 01 февраля 2018 | 19:24
mr_vaxo_: Да ты опять не донесешь как обычно , по дороге отстреляешься и на балкон курить пойдешь !)
evgolius7 01 февраля 2018 | 19:35
У кремля есть глобус России...какие карты? Какие границы?
mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:35
sisyan: Дружечка, ты ошиблась, это тебя так начальник твой трахает, а я зло..бучий. Помнишь в последний раз ты жалилась, что в раскоряку теперь ходишь. Потертости болят.
olegleon 01 февраля 2018 | 19:17
mr_vaxo_: ты бы это... ну выдыхать же надо. или ты лбом текст набираешь? )))))
mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 19:21
olegleon: Дружечка, а ты прочла, да, и поняла?
А что еще надо?
По сути возражения есть? Нет?
Значит всасывай суть.
testmeter 01 февраля 2018 | 19:12
olegleon: Конечно, самим военным, да еще и вашим даже до троллинга не додуматься. Не говоря уж о каких-то разумных действиях. Но мы слыхали, бывает и ответный троллинг. А также более результативные ответные действия. Правда, портянка?
edikos 01 февраля 2018 | 19:24
testmeter: брателло, наши в портянках до Берлина дошли, а ваши в носочках только до пи..расни в армии
testmeter 01 февраля 2018 | 20:04
edikos: До Берлина дошли только русские? Украинцев и других национальностей среди них не было? Без американского лендлиза далеко бы дошли? Одними портянками побеждали?
Кстати, Крым освобождали войска IV Украинского фронта. Что-то среди них не было заметно бурятских танкистов
ugiazov 01 февраля 2018 | 21:25
edikos: Сапоги-то были американские. 44миллиона пар сапог за войну получили из Америки.
mjolner666 01 февраля 2018 | 19:33
testmeter:
Ответный троллинг - это когда гидно нагнутым и гидно отыметым свидомым селюкам винницкие евреи ещё на что-нибудь цену накинут...
bbob 01 февраля 2018 | 19:13
olegleon: У Геббельса подсмотрели, в его рассуждениях про Судеты и Австрию
hello_kiddy 01 февраля 2018 | 19:31
olegleon: наверное Эрдоган, не иначе...
ura_123 01 февраля 2018 | 19:36
olegleon: Как здорово тролили рассейские лётчики игиловцев не всегда удачно взлетая с "Кузи"...
snips 01 февраля 2018 | 20:20
olegleon: тролинг это полет пешкова дятел а это ссанина генеральская не знает как портки очистить вот и лепят дурочку
ugiazov 01 февраля 2018 | 21:23
olegleon: МО России лучше бы границы Украины выучило. Которые гарантировало не нарушать.
pycckoe_cpy 01 февраля 2018 | 19:09
Матроскин на бутерброт говорил - неправильный. А у омериканцев карты, оказывается, неправильные.
nina_hagen 01 февраля 2018 | 19:26
pycckoe_cpy:
\\\Минобороны предложило американским пилотам новые карты с правильными воздушными границами России\\\
ха! и какие границы Раши нарисовали в МО РФе? дубль же сказал на встрече с юными географами, что "Россия границ не имеет":)
wrongway1 01 февраля 2018 | 19:10
международные правила использования воздушного пространства.....
во как .... прям "международные правила"..
testmeter 01 февраля 2018 | 19:19
wrongway1: Россия - она такая - твердо соблюдает международные правила и нерушимость границ в соответствии с подписанными ею договорами!
hihi2raza 01 февраля 2018 | 19:28
Крым украинский, русским дурачкам, все покоя нет.
captainobvious 01 февраля 2018 | 19:43
hihi2raza: вот поезжайте в Крым, выйдите на площадь перед вокзалом Симферополя или Севастополя, и громко скажите об этом... ))
ugiazov 01 февраля 2018 | 21:28
captainobvious: Если выгнать оттуда российские войска, то вполне можно.
captainobvious 01 февраля 2018 | 21:40
ugiazov: ну, если хотите с этого начать, то не смею мешать ))
zurrog_ 01 февраля 2018 | 19:32
Новые карты - новые границы. (ИМХО Минобороны)
krs_sk 01 февраля 2018 | 19:38
молодцы, надо потешится немного... перед тем как опять окорочка у врагов просить )
captainobvious 01 февраля 2018 | 19:39
столь длительный по времени перехват корректнее назвать «сопровождением»
я бы даже сказал: "почетным эскортом" ))
alexandr_l 01 февраля 2018 | 19:53
captainobvious: я бы даже сказал:
у Вас биограф есть ? Ваши глубокие мысли записывают ?
captainobvious 01 февраля 2018 | 20:00
alexandr_l: сразу в граните отливают...
alexandr_l 01 февраля 2018 | 20:04
captainobvious: ДАМ ?
mr_vaxo_ 01 февраля 2018 | 20:36
captainobvious: Да, а российские самолеты сразу сбегают от американских истребителей.
Два российских бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерное вооружение,
Над Аляской были замечены российские истребители
пролетели в непосредственной близости от Аляски.
Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.
Российские самолеты пролетели в 160 км от острова Кадьяк и в 450 км от авиабазы ВВС США в Элмендорфе. На перехват российских бомбардировщиков вылетели два американских истребителя F-22. Они в течение 12 минут сопровождали незваных гостей, пока те не изменили курс и не вернулись на свою базу в восточной части РФ.
Кстати американцы на такие полеты реагируют очень спокойно. истерик как российские не закатывают.
yuriyp 01 февраля 2018 | 19:53
Аляску правильно нарисовали?...
monik_7 01 февраля 2018 | 20:05
yuriyp: а собой торговать не надо было!
pedro_juares 01 февраля 2018 | 19:54
угнанное авто проследовало в неукоснительном соответствии с ПДД, административным кодексом, а также декларацией прав человека. какие у полиции могут быть претензии?
mancuss 01 февраля 2018 | 20:00
Напыщенные индюки из Минобороны. Уверен что если бы даже самолет США залетел в воздушное пространство Крыма , то и тогда бы ничего не было.
hodak47 01 февраля 2018 | 20:01
Карты наших картёжников не краплёные?...