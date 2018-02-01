Пресненский суд, где сегодня оглашают приговор по делу Никиты Белых, делает частые перерывы

Пресненский суд, где сегодня оглашают приговор по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, делает частые перерывы из-за плохого самочувствия Белых. Ему необходимо принимать лекарства каждые два часа. Белых оказывают помощь сотрудники медчасти СИЗО, которые присутствуют на судебном заседании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Гособвинение ранее объявило, что считает вину Белых полностью доказанной. Сам он вину не признаёт.