Пресненский суд, где сегодня оглашают приговор по делу Никиты Белых, делает частые перерывы
Пресненский суд, где сегодня оглашают приговор по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, делает частые перерывы из-за плохого самочувствия Белых. Ему необходимо принимать лекарства каждые два часа. Белых оказывают помощь сотрудники медчасти СИЗО, которые присутствуют на судебном заседании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Гособвинение ранее объявило, что считает вину Белых полностью доказанной. Сам он вину не признаёт.
Комментарии12
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olegleon 01 февраля 2018 | 19:09
"сотрудники медчасти СИЗО, которые присутствуют на судебном заседании"
а повара СИЗО не кормят его? неужели же, ради больного обвиняемого, нельзя было просто зачитать решение, а не весь приговор перечитывать?
captainobvious 01 февраля 2018 | 19:25
olegleon: чтобы его адвокаты на следующий же день накатали жалобу в ЕСПЧ о нарушении процессуальных норм?...
olegleon 01 февраля 2018 | 19:59
captainobvious: так всё с согласия стороны обвинения и стороны защиты. чтобы не мучить обвиняемого. ну действительно же жалко Никиту. после ресторанов на тюремный паёк это что-то
putinnavsegda 01 февраля 2018 | 19:16
На молодое кисо у него здоровья хватает...
captainobvious 01 февраля 2018 | 19:22
что ни подсудимый по коррупционным делам, так прямо инвалид детства... просто эпидемия какая-то у нас среди начальствующего состава ))
alfabet 01 февраля 2018 | 19:29
captainobvious: после годика в СИЗО вполне возможно
ugiazov 01 февраля 2018 | 21:14
captainobvious: Может Магницкого вспомните.
captainobvious 01 февраля 2018 | 21:38
ugiazov: c него эта эпидемия и началась...
nanatytwo 01 февраля 2018 | 19:27
Как по бабам и ресторанам здоровья хватает.
polsan 01 февраля 2018 | 20:47
nanatytwo: а ты значит его варч домашний и с ним по ресторанам с бабами глулял, да?! ))
vlabumur 01 февраля 2018 | 19:34
Говорил я ему, говорил: кабаки и бабы доведут до цугундера.
(к/ф «Место встречи изменить нельзя»).
vladimir1957 01 февраля 2018 | 20:03
Воровал Никита, а дворцы, яхты и деньги за рубежом оказались у наших кристально честных сограждан и соответствующие структуры даже не пикнут в их адрес, вот только проклятый запад пытается их опорочить.