В Таиланде за курение на пляже теперь могут посадить в тюрьму

Запрет касается как туристов, так и местных.

Частичный запрет начал действовать несколько месяцев назад, но с 1 февраля закон заработал в полную силу. Курильщикам следует обращать внимание на специальные информационные табло на трех языках – тайском, английском и китайском. Устроить перекур можно только в специально отведенных местах – стеклянных павильонах с вытяжкой, передает ТАСС. Пока их только устанавливают. Нарушителей ждет суровое наказание – штраф более 3 тысяч долларов и даже лишение свободы на срок до одного года.

Пока же власти обещают быть снисходительны к тем, кто не знает о нововведениях. Как долго проверяющие будут закрывать глаза на нарушения, не уточняется. Список некурящих пляжей доступен на сайте российского посольства в Бангкоке.

В правительстве Таиланда запрет объяснили заботой об экологии: большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в пляжном песке.