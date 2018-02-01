В Таиланде за курение на пляже теперь могут посадить в тюрьму
Запрет касается как туристов, так и местных.
Частичный запрет начал действовать несколько месяцев назад, но с 1 февраля закон заработал в полную силу. Курильщикам следует обращать внимание на специальные информационные табло на трех языках – тайском, английском и китайском. Устроить перекур можно только в специально отведенных местах – стеклянных павильонах с вытяжкой, передает ТАСС. Пока их только устанавливают. Нарушителей ждет суровое наказание – штраф более 3 тысяч долларов и даже лишение свободы на срок до одного года.
Пока же власти обещают быть снисходительны к тем, кто не знает о нововведениях. Как долго проверяющие будут закрывать глаза на нарушения, не уточняется. Список некурящих пляжей доступен на сайте российского посольства в Бангкоке.
В правительстве Таиланда запрет объяснили заботой об экологии: большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в пляжном песке.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pro_hanov 01 февраля 2018 | 10:22
Премьер Медведев должен незамедлительно отправиться в Таиланд для изучения передового опыта. У них окурки оседают в песке, а у нас - в снегу, выброшенные из проезжающих машин. Может стоит создать спецотряд Росгвардии, которы будет бегать по пробкам в Москве и ловить выбрасывающих бычки водителей? Короче говоря, идей масса и работы невпроворот)