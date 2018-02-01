Министерство юстиции США начало широкомасштабное расследование коррупции в мировом спорте

В числе подозреваемых — ФИФА, МОК и Национальный олимпийский комитет Соединенных Штатов.

Как сообщает New York Times, Минюст в рамках расследования заинтересовался возможным отмыванием денег, рэкетом и мошенничеством, которые связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике, полученных Дохой и американским Юджином. Под подозрение также попали лица из деловых кругов, которые давали консультации по выдвижению заявок на проведение других крупных турниров. В том числе летней Олимпиады 28-го года в Лос-Анджелесе.

Издание отмечает, что ранее французская прокуратура объявила о расследовании выборов Юджина и Дохи хозяевами турниров. Экс-главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку, также являвшемуся членом МОК, ранее были предъявлены обвинения в получении взяток за сокрытие допинг-нарушений российских спортсменов.

Также расследование затрагивает компанию, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.