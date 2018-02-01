Министерство юстиции США начало широкомасштабное расследование коррупции в мировом спорте
В числе подозреваемых — ФИФА, МОК и Национальный олимпийский комитет Соединенных Штатов.
Как сообщает New York Times, Минюст в рамках расследования заинтересовался возможным отмыванием денег, рэкетом и мошенничеством, которые связаны с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике, полученных Дохой и американским Юджином. Под подозрение также попали лица из деловых кругов, которые давали консультации по выдвижению заявок на проведение других крупных турниров. В том числе летней Олимпиады 28-го года в Лос-Анджелесе.
Издание отмечает, что ранее французская прокуратура объявила о расследовании выборов Юджина и Дохи хозяевами турниров. Экс-главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламину Диаку, также являвшемуся членом МОК, ранее были предъявлены обвинения в получении взяток за сокрытие допинг-нарушений российских спортсменов.
Также расследование затрагивает компанию, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.
Комментарии11
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olegleon 01 февраля 2018 | 10:11
но расследование не затронет компании, которые помогли США в своё время получить право на проведение чемпионата мира по футболу.
poluputing 01 февраля 2018 | 10:27
olegleon: а уши российские вылезут в роли взяткодателей?
bazilgu 01 февраля 2018 | 10:28
olegleon: Расскажите подробнее. Видимо, Минюст США доложил Вам что там затронут, а что- нет. Расскажите. Интересно же.
mikhail_spb_ 01 февраля 2018 | 10:11
Как только речь заходит о коррупции и мошенничестве, так обязательно находятся какие-нибудь российские следы!
mamiluk 01 февраля 2018 | 10:15
Также расследование затрагивает компанию, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.
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не означает ли это, что кремлевскому диктатору придется распрощаться с пропиаренным ЧМ-2018....?...Вата ему ...и это простит..."кругом враги"...все будет работать на "сплочение трудящихся"....подтянем животы и поможем нашим "социально справедливым бизнесменам"(см.опубликованный список)
ivorytower 01 февраля 2018 | 10:24
mamiluk: Хохлоцефал, повторяй почаще, в своих свидомых мечтах будешь скакать, но ваши все равно в ближайшие 50 лет на ЧМ не попадут.
davi__koloradov 01 февраля 2018 | 10:15
ФИ-ФА, ФИ-ФА, и мокшанскому чемпионату хана.
jblack2 01 февраля 2018 | 10:16
Надеюсь , что Российские представители проявятся аналогичную активность в расследовании злоупотреблений антидопинговых комитетов и МОК, а также юридической защите российских спортсменов, необоснованно дисквалифицированных и отстранённый от соревнований...
kriimsdyk 01 февраля 2018 | 10:25
jblack2: активность-то они проявят, а эффективность вряд ли. "Намазывать можно, а вот кушать - пока нет".
jblack2 01 февраля 2018 | 10:28
kriimsdyk: Делай, что должен и будь, что будет!
Совесть будет чище, у тех у кого она есть...
alo0000 01 февраля 2018 | 10:23
Зря ВВП проболтался про департаменты. Они же шуток не понимают, начнут копать.