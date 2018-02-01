Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко сегодня должна огласить приговор Никите Белых
Прокуратура потребовала признать бывшего кировского губернатора виновным в инкриминируемых ему преступлениях, напомнил официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.
Никита Белых свою вину не признал.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 01 февраля 2018 | 10:08
Поскольку никаких доказательств вины Никиты Белых нет, а всё дело высосано из пальца, то его необходимо освободить!
nina_hagen 01 февраля 2018 | 10:11
mikhail_spb_:
\\\Татьяна Васюченко сегодня должна огласить приговор Никите Белых\\\
Ja, "судья" в ожидании решения опг - "восьмёрочку" млм "десяточку" - сечинг думает.
jetsam 01 февраля 2018 | 10:24
строго 10. не менее.
чтоб не сметь мнение свое иметь.
stas12006 01 февраля 2018 | 10:24
В прошлом году федеральными судьями пресненского суда было вынесено ноль оправдательных решений