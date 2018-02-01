Руководители Третьяковской галереи и Исторического музея останутся на своих постах ещё на 5 лет...

Руководители Государственной Третьяковской галереи и Государственного исторического музея останутся на своих постах ещё на 5 лет. Как сообщает пресс-служба Минкульта, с ними продлены трудовые договоры. Отмечается, что Владимир Мединский даже не стал заслушивать концепции развития музеев.

В Минкульте считают, что Зельфира Трегулова и Алексей Левыкин давно доказали свою эффективность.