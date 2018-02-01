Руководители Третьяковской галереи и Исторического музея останутся на своих постах ещё на 5 лет
Руководители Государственной Третьяковской галереи и Государственного исторического музея останутся на своих постах ещё на 5 лет. Как сообщает пресс-служба Минкульта, с ними продлены трудовые договоры. Отмечается, что Владимир Мединский даже не стал заслушивать концепции развития музеев.
В Минкульте считают, что Зельфира Трегулова и Алексей Левыкин давно доказали свою эффективность.
Комментарии3
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post_v 01 февраля 2018 | 10:06
Если руководителем ФСБ мог быть назначен отставной подполковник, то почему директором Третьяковки не могла быть назначена директор РОСИЗО Зельфира Трегулова?
patrik41 01 февраля 2018 | 10:14
Руководители Третьяковской галереи и Исторического музея останутся на своих постах ещё на 5 лет...
Российскую культуру захватила моноэтническая мафия, окутала своими щупальцами наши музеи, театры, кино, телевидение...
olegleon 01 февраля 2018 | 10:09
"Владимир Мединский даже не стал заслушивать концепции развития музеев. "
т.к. он в этом ничего не понимает и не надо время министерское терять.