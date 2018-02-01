С космодрома «Восточный» этим утром, наконец, успешно запустили ракету-носитель «Союз» с одиннадцатью спутниками
Нынешний старт изначально планировался на декабрь прошлого года, но после неудачного предыдущего старта его отложили.
Ракету «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», а также с девятью иностранными малыми аппаратами запустили в пять утра по Москве. Прямую трансляцию вел канал «Космический центр «Южный» на YouTube. Ракета отработала штатно. Старт сопровождали регулярные отчеты: «Параметры системы управления ракеты-носителя в норме».
Спутники отделились от разгонного блока «Фрегат» и были успешно выведены на орбиты. С аппаратов уже поступает устойчивая телеметрия, российский Центр управления полетами взял их на управление. На орбиту будут выведены и девять малых спутников из разных стран: четыре немецких космических аппарата и американский спутник для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов.
После того, как все спутники окажутся на расчетных орбитах, «Фрегат» еще два раза включит двигатели, которые отправят его на траекторию входа в атмосферу.
Как сообщил сегодня глава Роскосмоса Игорь Комаров, до конца года на космодроме Восточный запланированы еще два пуска.
Комментарии11
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huyt 01 февраля 2018 | 10:05
1 успешный запуск из 3-х. Вот так работает рогозинская космонавтика. Рогозин способен наверно только издеваться над собаками, топя их в бочке с водой. Больше наверно ни на что не способен.
patrik41 01 февраля 2018 | 10:11
С космодрома «Восточный» этим утром, наконец, успешно запустили ракету-носитель «Союз» с одиннадцатью спутниками...
Новость для тупых русофобов, хороший повод позубоскалить про батуты и такс.
pro_hanov 01 февраля 2018 | 10:18
patrik41: Хорошая новость. Новая космическая программа нужна России. Лучше тратить деньги на космос, а не на войну на Украине и в Сирии. Штучные прорывы в технологии получались у СССР, могут и получиться сейчас, хотя научный и технологический потенциал во многом утрачен.
ivorytower 01 февраля 2018 | 10:28
Слово "наконец" в заголовке еще раз характеризует ЭМ как антироссийское интернет издание.
olegleon 01 февраля 2018 | 10:06
"С аппаратов уже поступает устойчивая телеметрия, российский Центр управления полетами взял их на управление."
чёрный день для хомяков и хохлотроллей. но есть ещё надежда, что какие то спутники не выйдут на связь или прекратят её и тогда они смогут порадоваться
mikhail_spb_ 01 февраля 2018 | 10:06
Имел ли смысл строить новый космодром ради двух-трёх пусков в год?
Разве что бабло распилить.
demokratia 01 февраля 2018 | 10:14
Поздравляю !!!!
borninussr 01 февраля 2018 | 10:23
Попа заменили :)
gvs 01 февраля 2018 | 10:24
Батут штопали )))
penny 01 февраля 2018 | 10:25
Союз это ракета Р7 Королёва образца 1962 года, собранная из законсервированных частей. Всё что требовалось, это правильно собрать и заправить...
рогозин к этому сделал важное усовершенствование - ракеты теперь поп окропляет, и поэтому надёжность ракет резко снизилась. Водопроводная вода, которую приносят рогозинские попы, обладает плохими диэлектрическими свойствами и постоянно что то коротит в ракетах.
gregor 01 февраля 2018 | 10:28
С космодрома «Восточный» этим утром, наконец, успешно запустили ракету-носитель «Союз» с одиннадцатью спутниками
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Основное слово " наконец" .