С космодрома «Восточный» этим утром, наконец, успешно запустили ракету-носитель «Союз» с одиннадцатью спутниками...

Нынешний старт изначально планировался на декабрь прошлого года, но после неудачного предыдущего старта его отложили.

Ракету «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», а также с девятью иностранными малыми аппаратами запустили в пять утра по Москве. Прямую трансляцию вел канал «Космический центр «Южный» на YouTube. Ракета отработала штатно. Старт сопровождали регулярные отчеты: «Параметры системы управления ракеты-носителя в норме».

Спутники отделились от разгонного блока «Фрегат» и были успешно выведены на орбиты. С аппаратов уже поступает устойчивая телеметрия, российский Центр управления полетами взял их на управление. На орбиту будут выведены и девять малых спутников из разных стран: четыре немецких космических аппарата и американский спутник для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов.

После того, как все спутники окажутся на расчетных орбитах, «Фрегат» еще два раза включит двигатели, которые отправят его на траекторию входа в атмосферу.

Как сообщил сегодня глава Роскосмоса Игорь Комаров, до конца года на космодроме Восточный запланированы еще два пуска.