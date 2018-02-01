В Москве на Арбате сегодня открывается фотовыставка в честь 100-летия Юрия Любимова

Уличная экспозиция размещена рядом с Театром имени Вахтангова. Первая подобная выставка состоялась летом в парке имени Горького, вторая прошла осенью в Сокольниках. Как отмечает ТАСС, юбилейные торжества будут проводиться в течение всего года на разных площадках.

