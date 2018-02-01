В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

В ней будут проживать члены делегаций команд. Над деревней были подняты флаги стран – участниц Игр, в том числе, КНДР. Как напоминает ТАСС, первыми из российских спортсменов в Южную Корею приехали саночники и шорт-трекисты. Всего в Играх примут участие 169 россиян. Они будут выступать под нейтральным флагом.

Олимпийские Игры стартуют 9 февраля.