В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня
В ней будут проживать члены делегаций команд. Над деревней были подняты флаги стран – участниц Игр, в том числе, КНДР. Как напоминает ТАСС, первыми из российских спортсменов в Южную Корею приехали саночники и шорт-трекисты. Всего в Играх примут участие 169 россиян. Они будут выступать под нейтральным флагом.
Олимпийские Игры стартуют 9 февраля.
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