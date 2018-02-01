Куба направила США ноту протеста из-за инициативы Вашингтона по расширению доступа к интернету на острове
Куба направила Соединённым Штатам ноту протеста из-за инициативы Вашингтона по расширению доступа к интернету на острове. В Гаване считают это подрывной деятельностью. Ранее Госдеп создал рабочую группу для продвижения свободного и нерегулируемого потока информации на Кубе.
На острове сейчас один из самых низких в мире уровень распространения интернета. Сейчас по всей стране около тысячи зон беспроводной связи. Для подключения к WiFi жителям Кубы необходимо приобретать специальные карточки. Один час интернета по ним стоит один доллар.
Комментарии18
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aleks50 Алексей Клубников 01 февраля 2018 | 09:37
Стаду надо жить в темноте и с пропагандонами. Вот и виолончелизатор российский поддержит.
huyt 01 февраля 2018 | 09:41
aleks50: Карлик в РФ тоже считает интернет подрывной деятельностью. Также считает и диктатор из КНДР Ын. Бегут от цивилизации назад в каменный век. Только диктаторы не вечны никогда, включая и нашего, российского.
avp235 01 февраля 2018 | 10:07
huyt: " Бегут от цивилизации назад в каменный век. "
Не от цивилизации они бегут, а ПРАВДА ГЛАЗА ЕСТ.
olegleon 01 февраля 2018 | 09:45
aleks50: точно! поэтому Конгресс США и спецпрокурор проверяют то, как ограничить свободный и нерегулируемый поток информации в США и уже отрегулировали его, заставив соцсети удалять аккаунты, которые не нравятся прокурору и конгрессменам.
это же Кубе нужен "свободный и нерегулируемый поток информации ", а в США его надо контролировать
evgolius7 01 февраля 2018 | 09:55
Как же все эти комуняки боятся свободных людей....
Просто их трясёт...что люди могу знать а не кланяться....:
karelski_otmoroz 01 февраля 2018 | 10:12
evgolius7: Это Вы про конгресс? А что, Уолл-Стрит уже захвачена свободными людьми? RT и Спутник, расширили зону вещания? Ню-ню...)))
olegleon 01 февраля 2018 | 10:16
evgolius7: т.е. в Конгрессе США сидят коммуняки?! ты серьёзно???
забавно будет прочитать "коммуняки из Капитолия заставили американские соцсети заблокировать аккаунты тех, кто не хотел им кланяться"
дождёмся таких сообщений?
atmosferik 01 февраля 2018 | 09:41
Вожди народа духоборца и богоносца справедливо опасаются за прочность своих кубинских "скреп" , прям как наши !
oblom717 01 февраля 2018 | 09:45
atmosferik:
Либерастическое быдло привычно не понимает, что Куба этим заявлением бесплатно распространит интернет за счёт ЦРУ...
rom8883 01 февраля 2018 | 09:44
Гласности боятся только узурпаторы власти.
igor20012 01 февраля 2018 | 09:47
Кстати, а там есть "кубинская провославная церковь " ? Или там культ вуду ? В нем интернет не предусмотрен.!
drtomsky 01 февраля 2018 | 09:49
Доллар в час? Отличный пример для Таврического. Ему понравится.
xuato 01 февраля 2018 | 09:53
С каких это пор Интернет подрывная деятельность, вот еслы бы США ввезли 5000 попов и ввели берестянные грамоты, то тут надо в ООН стучать!
compare 01 февраля 2018 | 10:03
чуднее претензии,не придумать: зачем нам "свет",когда во "мраке" так спокойно?
karelski_otmoroz 01 февраля 2018 | 10:16
compare: А может они сами в праве определять что им свет, а что тьма? Почему кто-то должен решать что и кому нужно?
punyoshohlai 01 февраля 2018 | 10:24
karelski_otmoroz: Почему кто-то должен решать что и кому нужно?
Этот вопрос в России как минимум 100 лет. За небольшим девятилетним исключением
ze_danil 01 февраля 2018 | 10:27
karelski_otmoroz: да!
все кубинцы хором твердят, что ""не нать нам открытый тырнет - от него блохи плодяца! А подайте нам лимитированный за доллар штуку и под присмотром замполита!"
tag188 01 февраля 2018 | 10:09
Смешные все эти режимы незаменимых вождей.
На поверку оказывается, что их может разнести в пух и прах всего лишь ... свободный интернет.