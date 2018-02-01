Куба направила США ноту протеста из-за инициативы Вашингтона по расширению доступа к интернету на острове

Куба направила Соединённым Штатам ноту протеста из-за инициативы Вашингтона по расширению доступа к интернету на острове. В Гаване считают это подрывной деятельностью. Ранее Госдеп создал рабочую группу для продвижения свободного и нерегулируемого потока информации на Кубе.

На острове сейчас один из самых низких в мире уровень распространения интернета. Сейчас по всей стране около тысячи зон беспроводной связи. Для подключения к WiFi жителям Кубы необходимо приобретать специальные карточки. Один час интернета по ним стоит один доллар.