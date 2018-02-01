В Чехии изъяли из обращения школьные атласы, на которых Крым входит в состав России
В Министерстве образования говорят, что вместе с издательством сейчас пытаются решить, как исправить ситуацию.
На использование в одной из школ таких атласов обратил внимание посол Украины в Чехии.
Комментарии21
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olegleon 01 февраля 2018 | 09:42
перемога! посол Украины в одиночку вернул Крым Украине. осталось изъять экономические исследования, показывающие развал экономики Украины и она станет сразу одной из лучших в Европе
patrik41 01 февраля 2018 | 09:46
В Чехии изъяли из обращения школьные атласы, на которых Крым входит в состав России...
И заменили их атласами в которых Крым в составе Украины, а Земля плоская и стоит на трёх китах?
huyt 01 февраля 2018 | 09:59
patrik41: Да тролль. Чехия цивилизованная страна и не никогда не признает нарушение международных законов, включая незаконную аннексию любой территории на планете.
bryansk34 01 февраля 2018 | 10:04
huyt: тебе стыдно быть русским ??
huyt 01 февраля 2018 | 10:08
bryansk34: Я не нарушаю законов, мне их стыдно нарушать.
pozordanilkiny2010 01 февраля 2018 | 10:16
bryansk34: Ему стыдно быть оккупантом.
accyapa 01 февраля 2018 | 10:16
"Интересная на ЭХЕ подборка новостей.
Евроньюс, СNN, БиБиСи, Дойче Велле все собщили о том, что Немцы дали разрешение на прокладку морской части газопровода в обход Украины. В Хохляцких СМИ сейчас буквально истерика по этой причине. А на ЭХЕ тишина.
Видимо не хотят потерять холопцев с Украины, а это существенная часть слушателей и читателей ЭХА.
olegleon 01 февраля 2018 | 10:18
huyt: ты серьёзно? т.е. Чехия не признает аннексию восточных польских земель по акту Молотова-Риббентропа?
rom8883 01 февраля 2018 | 09:46
Исправить ситуацию можно наказав издателей атласа.
rukrok 01 февраля 2018 | 09:51
.....Земан - наложница Путина.
То ли ещё будет, ой-ой.
kunst54 01 февраля 2018 | 09:52
Чтобы исправить ситуацию, надо вернуть Крым Украине?
pushok1971 01 февраля 2018 | 09:55
kunst54: Было бы неплохо. А потом ещё платить огромные репарации. Это в любом случае произойдёт, только, к сожалению, не прямо сейчас...
sg67g 01 февраля 2018 | 10:02
pushok1971:
Репарации, малыш, платят победившей стране. Напомни когда и кого победила Окраина? Или ты мечтаешь что Окраина выйдет победителем в войне между сша и Россией? )))
poluputing 01 февраля 2018 | 10:21
sg67g: правильно, поэтому вы Чечне и платите. За Крым и Донбасс, скорее всего, вам платить просто нечем будет. В это время пиндосы и гейропейцы в очередной раз вас кормить будут, что бы не опухли
kriimsdyk 01 февраля 2018 | 10:28
sg67g: а кого победила РФ, кроме Чечни?
poluputing 01 февраля 2018 | 09:53
правильное отношение чехов к агрессору нагло обокравшему соседа в состоянии беспомощности. За разбой рано или поздно придётся ответить
rukrok 01 февраля 2018 | 10:00
poluputing: Да уж....
....Мы писали здесь в 2014 -м году - "Стыдно быть русским...Простите украинцы"....
Туту такой вой стоял путиноидов, что Веник прятался по углам, А Вова дважды падал с трибуны.
Стыдно, братцы, стыдно....
liber_mott 01 февраля 2018 | 10:11
Очередная победа цээуропэйского селюка-бандеровца! Браво! )))))))))))
goodman 01 февраля 2018 | 10:21
Это Земан, вражина, так и норовит палки в колёса вставить! Ну, как Трамп все равно, такие надежды на него возлагались! Вот облом!
lev77 01 февраля 2018 | 10:24
Вне зависимости от отношения, Крым по факту принадлежит России. Если школьникам будут рассказывать, что он часть Украины в настоящее время, то их просто будут обманывать.
rukrok 01 февраля 2018 | 10:27
lev77: ...Крим никогда не был российским.
Докажи обратное, как Вольдемар про трактористов.