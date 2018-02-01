Пресненский суд огласит приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, которого обвиняют в получении крупной взятки. Прокуратура попросила дать ему ё0 лет строгого режима. В том, что приговор, скорее всего, будет жёстким, уверен президент общероссийского движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.

Оглашение приговора начнётся в полдень.