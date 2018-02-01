Пресненский суд огласит приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых
Пресненский суд огласит приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, которого обвиняют в получении крупной взятки. Прокуратура попросила дать ему ё0 лет строгого режима. В том, что приговор, скорее всего, будет жёстким, уверен президент общероссийского движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.
Оглашение приговора начнётся в полдень.
Комментарии2
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rom8883 01 февраля 2018 | 09:48
Приговор будет шит белыми нитками.
stas12006 01 февраля 2018 | 10:05
Федеральными судьями пресненского суда в 2017 году было вынено 0 оправдательных решений. Как думаете они рассматривают вообще дела , или просто копируют обвинительное заключение ?