Запуск с космодрома «Восточный», наконец, оказался успешным
Сегодня рано утром стартовала ракета «Союз» с одиннадцатью спутниками, большинство из них выведены на орбиту и передают телеметрию.
Нынешний старт был третьим по счёту с нового российского космодрома. Он изначально планировался на конец декабря, однако его отложили после потери российского спутника «Метеор» и восемнадцати малых аппаратов.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
piterjanis 01 февраля 2018 | 09:32
Ну и хорошо
mordvinyka_zabiyka 01 февраля 2018 | 09:35
piterjanis: большинство это сколько??три??))
nanatytwo 01 февраля 2018 | 09:44
mordvinyka_zabiyka: Прокладки и укр. тролли негодують.
mordvinyka_zabiyka 01 февраля 2018 | 09:48
nanatytwo:
Взорвалась падая ракета
Над нашей родиною дым
А то Рогозина опять победа
Мы касабасы за ценой не постоим
shicotus_live 01 февраля 2018 | 09:50
Запуск с космодрома «Восточный», наконец, оказался успешным...
__________________________________
Ну что же, в следующий раз ждем заголовка. Спейс Х Илона Маска в кои то веке стартовала удачно)))
ostapbey 01 февраля 2018 | 09:55
shicotus_live: не стартовал...а ПРИЗЕМЛИЛСЯ!!
С доставкой экспонатов потенциального противника с орбиты!!!
На выставку..в Голливуд.
По методе т. Сталина, доставлявшего трофеи в парк Горького писателя..
Даже..
nelibermot15 01 февраля 2018 | 09:59
"наконец"
А когда, наконец, на йеху мацы наберут нормальных журналистов, а не тех кто побирается у синагоги?
tvitov66 01 февраля 2018 | 09:50
Это только меня смущает выражение: "большинство из них выведены на орбиту и передают телеметрию"? "Большинство" это 6 из 11?
belovnikita 01 февраля 2018 | 09:53
tvitov66: в срашке большинство это 146%. И все за ху/ло конечно
oo0oo 01 февраля 2018 | 09:51
Запуск с космодрома «Восточный», наконец, оказался успешным
==============================================
Эховские прокладки растеряны)
mordvinyka_zabiyka 01 февраля 2018 | 10:11
oo0oo: nelibermot15: В Петербурге на складе «Ленфильма» всю ночь тушили пожар..
Так вот куда спутнки упали(((
evgolius7 01 февраля 2018 | 09:49
А забавно..одинадцать спутников...но пишут что большинство...передаёт сигналы...Значит не все...
Вопрос...а пропавшие уже пропили?
sborisych 01 февраля 2018 | 10:01
evgolius7:
Может "большинство"- это оне про суммарную массу? Типа зафунциклировавших килограммов оказалось больше, чем балласта или порожняка...
ostapbey 01 февраля 2018 | 09:49
на какие только откаты не идет Рогозин..
Нет чтобы этот спутник отправить прям в бочке с газом..
Так сговорились с агентом МАСКОМ.. и спутники на выставку доставляют через космос!!! С широтой русского размаха!!!
Даже..
huyt 01 февраля 2018 | 09:38
piterjanis: В рогозинской космонавтике 1 из 3-х запусков успешные. Недавно стартовали космонавты в космос. В новости. которая была на этом сайте я прокомментировал это так : "сумоубийцы".
olegleon 01 февраля 2018 | 09:39
piterjanis: и чего же хорошего? а как тогда обсуждать отставание России в космических технологиях? как теперь пожаловаться, что деньги пенсионеров потратили на разбившуюся ракету?
ostapbey 01 февраля 2018 | 09:44
piterjanis: это не хорошо!!!! Это прекрасно!!! Сколько польских злотых ты готов отдать Маску за вход на выставку??
Платить то будешь оптом за просмотр всех спутников сразу?
Или твой загашник от Пригожина позволяет посмотреть лишь один шпионский спутник связи??
И в натуре!! Прям с орбиты!!!
Даже..
neyexo 01 февраля 2018 | 09:36
Ну передают или не передают, точно мы это не узнаем.
Нельзя перед выборами, чтоб не передавали.
alexander25101977 01 февраля 2018 | 09:39
И что это, грандиозно? Проклятые американцы уже к Плутону беспилотники шлют, а наши только на орбиту земную вылезли? Ну для путриотов и это сойдёт. Теперь они могут набухаться от радости за успехи путинизма в космосе.
igor20012 01 февраля 2018 | 09:42
Один из трех ? Себестоимость запусков возросла втрое ? Кто теперь захочет связываться с Россией, если илон маск делает это дешевле ?
klukvik 01 февраля 2018 | 09:47
освятили по всем правилам вот и полетело. ))
rom8883 01 февраля 2018 | 09:52
klukvik: Наверное католиков приглашали освятить.
sergoder172 01 февраля 2018 | 09:50
Что значит - "большинство"? А что случилось с "меньшинством"? И сколько их там - в меньшинстве?
Интересно, но в ленте новостей Яндекса рядом оказались две новости:
1. SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи
Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи GovSat-1.
2. На космодроме Восточный перед третьим пуском прошел молебен
Перед третьим пуском на космодроме Восточный прошел молебен, об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Благовещенской епархии Анна Лиманская.
Это – конец русской космонавтики!
ostapbey 01 февраля 2018 | 10:07
sergoder172: Не только Рогозин участвует в бизнесе Роскосмоса..
Но и священнослужители..
Помнишь как бортинженера Козлевича охмуряли за Антилопу??
Адам Казимировича!!
Даже..
pavvlad 01 февраля 2018 | 09:53
"наконец, оказался успешным"
============================
А это уже - перебор "доброжелательности"!
noxepy_1488 01 февраля 2018 | 10:01
Слышится в этом горькое сожаление. Вот уроды!
hardbone 01 февраля 2018 | 10:10
Отличная заметка! Классический пример информационной войны. Автор трусишка и мудозвон.
1) "..._наконец_, оказался успешным" - создает ощущение целой серии провальных запусков с Восточного, которая теперь вот, наконец, закончилась. Очевидная ложь. Из трех запусков только второй оказался неудачным. В общем все как в советском анекдоте про дружеский забег Рейгана и Брежнева, только теперь уже либерал-русофоб впитал в себя фекальную часть советской пропаганды.
2) "_большинство_ из них выведены на орбиту" - создает ощущение, что некая, меньшая часть аппаратов не выведена на орбиту и фейл таки случился, мол любая победа с душком. Очевидная ложь. Заметка написана в момент, когда ровно ПО ПЛАНУ, часть аппаратов отделилась, а часть еще нет. Т.е. штатный технический момент выдается за провал в форме классического экивока.
Эхо! Ау! Кто автор этой заметки? Страна должна знать своих героев в обдристанных русофобских штанишках. :-)
ostapbey 01 февраля 2018 | 10:21
hardbone: а какое место заняла лыжная сборная России намедни?:? По сводкам ТАСС,??
Даже..
koleg197 01 февраля 2018 | 10:25
это к дождю