Z Архив новостей новости
5 29 6 848
09:30, 01 февраля 2018

Запуск с космодрома «Восточный», наконец, оказался успешным

Сегодня рано утром стартовала ракета «Союз» с одиннадцатью спутниками, большинство из них выведены на орбиту и передают телеметрию.

Нынешний старт был третьим по счёту с нового российского космодрома. Он изначально планировался на конец декабря, однако его отложили после потери российского спутника «Метеор» и восемнадцати малых аппаратов.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

piterjanis 01 февраля 2018 | 09:32

Ну и хорошо

mordvinyka_zabiyka 01 февраля 2018 | 09:35

piterjanis: большинство это сколько??три??))

nanatytwo 01 февраля 2018 | 09:44

mordvinyka_zabiyka: Прокладки и укр. тролли негодують.

mordvinyka_zabiyka 01 февраля 2018 | 09:48

nanatytwo:
Взорвалась падая ракета
Над нашей родиною дым
А то Рогозина опять победа
Мы касабасы за ценой не постоим

shicotus_live 01 февраля 2018 | 09:50

Запуск с космодрома «Восточный», наконец, оказался успешным...
__________________________________
Ну что же, в следующий раз ждем заголовка. Спейс Х Илона Маска в кои то веке стартовала удачно)))

ostapbey 01 февраля 2018 | 09:55

shicotus_live: не стартовал...а ПРИЗЕМЛИЛСЯ!!
С доставкой экспонатов потенциального противника с орбиты!!!
На выставку..в Голливуд.
По методе т. Сталина, доставлявшего трофеи в парк Горького писателя..
Даже..

nelibermot15 01 февраля 2018 | 09:59

"наконец"

А когда, наконец, на йеху мацы наберут нормальных журналистов, а не тех кто побирается у синагоги?

tvitov66 01 февраля 2018 | 09:50

Это только меня смущает выражение: "большинство из них выведены на орбиту и передают телеметрию"? "Большинство" это 6 из 11?

belovnikita 01 февраля 2018 | 09:53

tvitov66: в срашке большинство это 146%. И все за ху/ло конечно

oo0oo 01 февраля 2018 | 09:51

Запуск с космодрома «Восточный», наконец, оказался успешным
==============================================
Эховские прокладки растеряны)

mordvinyka_zabiyka 01 февраля 2018 | 10:11

oo0oo: nelibermot15: В Петербурге на складе «Ленфильма» всю ночь тушили пожар..
Так вот куда спутнки упали(((

evgolius7 01 февраля 2018 | 09:49

А забавно..одинадцать спутников...но пишут что большинство...передаёт сигналы...Значит не все...
Вопрос...а пропавшие уже пропили?

sborisych 01 февраля 2018 | 10:01

evgolius7:
Может "большинство"- это оне про суммарную массу? Типа зафунциклировавших килограммов оказалось больше, чем балласта или порожняка...

ostapbey 01 февраля 2018 | 09:49

на какие только откаты не идет Рогозин..
Нет чтобы этот спутник отправить прям в бочке с газом..
Так сговорились с агентом МАСКОМ.. и спутники на выставку доставляют через космос!!! С широтой русского размаха!!!
Даже..

huyt 01 февраля 2018 | 09:38

piterjanis: В рогозинской космонавтике 1 из 3-х запусков успешные. Недавно стартовали космонавты в космос. В новости. которая была на этом сайте я прокомментировал это так : "сумоубийцы".

olegleon 01 февраля 2018 | 09:39

piterjanis: и чего же хорошего? а как тогда обсуждать отставание России в космических технологиях? как теперь пожаловаться, что деньги пенсионеров потратили на разбившуюся ракету?

ostapbey 01 февраля 2018 | 09:44

piterjanis: это не хорошо!!!! Это прекрасно!!! Сколько польских злотых ты готов отдать Маску за вход на выставку??
Платить то будешь оптом за просмотр всех спутников сразу?
Или твой загашник от Пригожина позволяет посмотреть лишь один шпионский спутник связи??
И в натуре!! Прям с орбиты!!!
Даже..

neyexo 01 февраля 2018 | 09:36

Ну передают или не передают, точно мы это не узнаем.
Нельзя перед выборами, чтоб не передавали.

alexander25101977 01 февраля 2018 | 09:39

И что это, грандиозно? Проклятые американцы уже к Плутону беспилотники шлют, а наши только на орбиту земную вылезли? Ну для путриотов и это сойдёт. Теперь они могут набухаться от радости за успехи путинизма в космосе.

igor20012 01 февраля 2018 | 09:42

Один из трех ? Себестоимость запусков возросла втрое ? Кто теперь захочет связываться с Россией, если илон маск делает это дешевле ?

klukvik 01 февраля 2018 | 09:47

освятили по всем правилам вот и полетело. ))

rom8883 01 февраля 2018 | 09:52

klukvik: Наверное католиков приглашали освятить.

sergoder172 01 февраля 2018 | 09:50

Что значит - "большинство"? А что случилось с "меньшинством"? И сколько их там - в меньшинстве?
Интересно, но в ленте новостей Яндекса рядом оказались две новости:
1. SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи
Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи GovSat-1.
2. На космодроме Восточный перед третьим пуском прошел молебен
Перед третьим пуском на космодроме Восточный прошел молебен, об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Благовещенской епархии Анна Лиманская.
Это – конец русской космонавтики!

ostapbey 01 февраля 2018 | 10:07

sergoder172: Не только Рогозин участвует в бизнесе Роскосмоса..
Но и священнослужители..
Помнишь как бортинженера Козлевича охмуряли за Антилопу??
Адам Казимировича!!
Даже..

pavvlad 01 февраля 2018 | 09:53

"наконец, оказался успешным"
============================
А это уже - перебор "доброжелательности"!

noxepy_1488 01 февраля 2018 | 10:01

Слышится в этом горькое сожаление. Вот уроды!

hardbone 01 февраля 2018 | 10:10

Отличная заметка! Классический пример информационной войны. Автор трусишка и мудозвон.

1) "..._наконец_, оказался успешным" - создает ощущение целой серии провальных запусков с Восточного, которая теперь вот, наконец, закончилась. Очевидная ложь. Из трех запусков только второй оказался неудачным. В общем все как в советском анекдоте про дружеский забег Рейгана и Брежнева, только теперь уже либерал-русофоб впитал в себя фекальную часть советской пропаганды.

2) "_большинство_ из них выведены на орбиту" - создает ощущение, что некая, меньшая часть аппаратов не выведена на орбиту и фейл таки случился, мол любая победа с душком. Очевидная ложь. Заметка написана в момент, когда ровно ПО ПЛАНУ, часть аппаратов отделилась, а часть еще нет. Т.е. штатный технический момент выдается за провал в форме классического экивока.

Эхо! Ау! Кто автор этой заметки? Страна должна знать своих героев в обдристанных русофобских штанишках. :-)

ostapbey 01 февраля 2018 | 10:21

hardbone: а какое место заняла лыжная сборная России намедни?:? По сводкам ТАСС,??
Даже..

koleg197 01 февраля 2018 | 10:25

это к дождю

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 января Поздравить…

5 461 6 5696 29.01
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Первый шаг к победе Совместными усилиями мы создали потрясающую базу для работы и готовы действовать гораздо эффективнее. Осталось решить последнюю проблему: мы не прикладываем достаточного количества усилий и недостаточно настойчивы…

5 128 6 28705 25.01
Kполитика, власть, акции, выборы-2018, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Безработица избирателей «Забастовка избирателей» — это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина. По отношению к обществу это борьба максимально эгоистическая и минимально альтруистическая…

5 454 6 30966 26.01
Kполитика, власть, выборы-2018, навальный, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На Западе Россию не любили во все времена До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…

5 381 6 28365 30.01
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Вклад в публичное унижение страны Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму, а вместе с вами – всех тех, кто сражался и зарабатывал спортивную славу страны…

5 293 6 24483 29.01
Kолимпиада-2018, спорт, общество, рф, мнения
Интервью Интервью

Александр Горный Мария Баронова гости: Александр Горный, Мария Баронова

Дебаты. Нужна ли оппозиция в Крыму? Мария Баронова: Мне моя жизнь дорога. Меня вообще могут реально убить!
Александр Горный: Маша, поверь, что убить могут и меня, несмотря на мою пропутинскую позицию и провластную позицию…

5 93 6 12468 25.01
#слушать 44:54 8читать $скачать 10.3 МБ
Kкрым, дискуссии, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Проверка на адекватность Зная стереотипы, которые все ещё сидят в мозгах западных политиков, мы тут все олигархи, сторожащие реактор в ушанках, с пузырем водки и с канистрой нефти за пазухой…

5 77 6 6854 30.01
Kсша, рф, политика, олигархи, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вы против Путина или против Явлинского? Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…

5 55 6 5009 07:58
Kпутин, явлинский, политика, выборы-2018, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 95. Гул затих. 99 секунд Всем было просто страшно. Алла Демидова писала, что «так гениально Володя не играл ни до, ни после». Высоцкий мог умереть каждую секунду, и никто не знал, чем все это закончится…

5 194 6 17674 27.01
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить» Владимир Путин: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить» «Мы очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры», — заявил президент на встрече с членами российской олимпийской сборной…

5 115 6 10916 31.01
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, допинг, спорт, олимпиада-2018, события
Блоги

Конькобежка Ольга Граф: «Я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане» Всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх…

5 54 6 5154 30.01
Kспорт, общество, олимпиада, рф, мнения
Голосование
Вы бы приравняли сталинизм к экстремизму?
5 57 6 5425 31.01
Блоги

Заявление Совета ЛГБТ о том, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский покинули Россию Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан…

5 144 6 13795 29.01
Kлгбт, законы, документы, безопасность, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Каждая дубинка, каждый арест под камерами всех мировых агентств работает на имидж и на поднятие авторитета Навального. Поэтому те, кто эти митинги разгоняет, они работают на раскрутку Навального как политика…

5 98 6 15139 25.01
#слушать 34:46 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kполитика, власть, выборы-2018, общество, видео, передачи
Блоги

«Ни по одному из критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр» Открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК Томасу Баху…

5 199 6 20344 26.01
Kспорт, олимпиада-2018, допинг, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Извращенный» референдум Выяснилось, что оппозиционер Дмитрий Гудков горячо поддерживает перенос памятника Ленину. Как он пишет на своей странице в Фейсбуке, «это такая уродливая советская статуя на огромном постаменте»...

5 173 6 17594 27.01
Kполитика, история, дискуссии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Главред интернет-газеты Страна.ua Игорь Гужва уехал в Вену. Об этом говорится в обращении редакции к  президенту Украины Петру Порошенко. В нем отмечается, что Гужва уже попросил у  австрийских властей политического убежища.

5 1 6 7588
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

О «Кремлевском докладе» Этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: «Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем». То есть внесем в санкционный…

5 203 6 142845 30.01
#слушать 12:06 8читать $скачать 2.8 МБ
Голосование

5 128 6 40419 28.01
Блоги

+ Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда» Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...

5 1227 6 231035 30.01
8читать ;смотреть
Kшевченко, сванидзе, скандалы, видео
Блоги

+ «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий Акция прошла под пристальным вниманием полиции…

5 491 6 152268 28.01
8читать ;смотреть
Kнавальный, митинги, акции, политика, выборы, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6652437
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3266867

Сегодня в эфире