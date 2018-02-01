Запуск с космодрома «Восточный», наконец, оказался успешным...

Сегодня рано утром стартовала ракета «Союз» с одиннадцатью спутниками, большинство из них выведены на орбиту и передают телеметрию.

Нынешний старт был третьим по счёту с нового российского космодрома. Он изначально планировался на конец декабря, однако его отложили после потери российского спутника «Метеор» и восемнадцати малых аппаратов.