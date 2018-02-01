На территории «Ленфильма» несколько часов тушили крупный пожар
Возгорание возникло около 2 часов ночи. Сведений о пострадавших не поступало. Судя по сообщениям, горело складское помещение. Площадь возгорания превысила 800 квадратных метров.
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Возгорание возникло около 2 часов ночи. Сведений о пострадавших не поступало. Судя по сообщениям, горело складское помещение. Площадь возгорания превысила 800 квадратных метров.
Комментарии4
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olegleon 01 февраля 2018 | 09:36
ну хотя бы одна хорошая новость для хомячков. а то ракета взлетела, новые санкции не ввели, самолёты российские не упали ...
можно и пожару порадоваться, вспомнив про развал
klukvik 01 февраля 2018 | 09:45
сгорел склад с патриотизмом
vasya_von_smetankin 01 февраля 2018 | 09:55
Ага, сразу "Операция Ы и другие приключения Шурика" вспоминаются.
Только там не жгли, а просто ограбление имитировали.
Но Духовность берёт своё...
aleksandr39 01 февраля 2018 | 10:03
Ополченцы начали процесс образования ЛНР ( Ленфильмовская Народная Республика ) .