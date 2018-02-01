Авиация МЧС возобновила поиск пропавшего в Японском море судна «Восток»
Уже обследовано более 40 тысяч квадратных километров. Все 20 членов экипажа считаются пропавшими без вести. Связь с судном была потеряна 25 января. Судовладелец готов выплатить родственникам моряков по 1,5 миллиона рублей.
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huyt 01 февраля 2018 | 10:03
Немного оказывается стоит человеческая жизнь. Когда же наведут порядок в этом рыболовстве ? Бардак там развёл ещё Ноздратенко. Гастарбайтеры, не владеющие русским языком и часто без документов, перегруз судов, контрабанда, перегруз рыбы в открытом океане с одного судна на другое, нарушение всяких квот........ Перечислять можно ещё очень много, включая то, что правоохранительные органы всё это беззаконие покрывают.