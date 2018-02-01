В России с сегодняшнего дня в силу вступают сразу несколько новых законодательных нововведений
Для оформления загранпаспорта нового образца — с биометрическими данными, «зашитыми» в страницу — теперь не обязательно обращаться к сотрудникам миграционной службы МВД. Оформлять документы отныне будут в многофункциональных центрах «Мои документы», госуслугу обязан предоставлять как минимум один МФЦ в городе с населением больше 100 тысяч человек. Ранее большинство центров работало лишь на прием документов — получать готовый загранпаспорт все равно приходилось у сотрудников полиции. Более 15 миллионов российских льготников, в числе которых инвалиды, ветераны боевых действий и Герои России, с сегодняшнего дня будут получать увеличенную ежемесячную денежную выплату.
Индексация, правда, не сказать, что впечатляющая — она составит лишь 2,5 процента. Те, кто испытывает трудности с финансами, кстати, уже с этого месяца смогут получать так называемый синдицированный кредит — комбинированный займ сразу в нескольких банках в том случае, если необходима особо крупная денежная сумма. Раньше такая услуга была доступна только юридическим лицам и организациям, теперь же воспользоваться ей могут и рядовые россияне.
Ранее Владимир Путин говорил и о возможной индексации пенсий в феврале. Конкретных цифр приведено не было.
Комментарии5
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protiv777 01 февраля 2018 | 09:19
Тьфу ты. Я думал безнаказанно разрешат бить белоленточников.
fizik 01 февраля 2018 | 09:27
protiv777: А разве кто-то запрещал? Кажись еще никого не наказали.
albert_streiselkuchen 01 февраля 2018 | 09:42
protiv777: Ты, диванный боец, только по клавишам можешь бить безнаказнно
in_cat_we_trust 01 февраля 2018 | 09:50
protiv777: а вату палить не разрешили?
platonnekafrin 01 февраля 2018 | 09:31
К 18 марта каждая российская семья будет жить в собственной избе. Идейные могут выбрать для себя коммуны. Простые граждане в зависимости от пола получат в те же сроки носки, одеколон либо цветы.