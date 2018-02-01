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09:02, 01 февраля 2018

В Польше сенат принял закон об ответственности за утверждения о пособничестве поляков нацистам

Еще на стадии обсуждения проект закона вызвал резкую критику на Украине и в Израиле.

Документ оформлен как пакет поправок в закон об Институте национальной памяти. Сенат Польши вслед за сеймом большинством голосов – 57 против 23  — высказался за запрет идеологии украинских националистов, а также за уголовную ответственность за отрицание Волынской резни. Не останется без внимания и любое упоминание о сотрудничестве поляков с нацистами. За использование выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, в которых поляки фигурируют как соучастники преступлений гитлеровцев, включая геноцид польского еврейства, последует крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Наказание вводится и за пропаганду взглядов ОУН-УПА и отрицание Волынской резни, устроенной украинскими националистами в годы Второй Мировой войны.

В Тель-Авиве раньше звучали опасения, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и хотят рассказать об этом. В Израиле обвинили авторов поправок в покушении на историческую правду. Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором говорится, что принятие закона о наказании за обвинения поляков в Холокосте может повлечь за собой последствия для отношений Варшавы и Вашингтона.

Закон, утвержденный польским Сенатом, вступит в силу после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Ранее он высказывался в поддержку этого документа.

Комментарии

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gvs 01 февраля 2018 | 09:06

"Добрые католики" уничтожали евреев, чтобы спасти их смерти в Аушвице )))

ksp_49 01 февраля 2018 | 09:26

Сенат Польши вслед за сеймом большинством голосов – 57 против 23 — высказался за запрет идеологии украинских националистов, а также за уголовную ответственность за отрицание Волынской резни.
----
Просто интересно сколько денег российских пенсионеров Кремль заплатил за это.

ivorytower 01 февраля 2018 | 09:31

Ну что, защитнички Мемориала? Как теперь петь будете? Думаю, России следует тоже подумать, чтобы любые упоминания о сталинских репрессиях наказывать тюрьмой.

poluputing 01 февраля 2018 | 09:35

ivorytower: совсем охренели от польских националистов? а чего же украинские не нравятся? А репрессии у вас не за горами, после выборов возрадуешься

oblom717 01 февраля 2018 | 09:50

poluputing:

Свидомые, типа Вас, милейший, уже давно, опасаясь рагульских хунвейбинов, засунули свои языки в задницы и трутся здесь, у ног Русского Мира, лебезя перед москалями на Великом и Могучем, пользуясь Русской Демократией и Свободой Слова.

poluputing 01 февраля 2018 | 09:55

oblom717: я в Украине хунвейбинов не вижу, а вы не пужайтесь своих снов, попустит

oblom717 01 февраля 2018 | 10:02

poluputing:

Культурная публика в курсе, что у вас, ссыкливых селюков, выведенных Сталиным из хаток из навоза в Русские города нет бандеровских нацистов, а то что есть - это агенты Путина...

За москалей на ножи вам, укро нацикам, по-любому отвечать, но это чуть попозже, когда улягутся нынешние говна.

(комментарий скрыт)

sg67g 01 февраля 2018 | 09:07

Ждем закона об ответственности за отрицание версии теракта на самолете президента Польши под Смоленском

xuato 01 февраля 2018 | 09:08

Нация самоканонизированных святош.

zztop1960 01 февраля 2018 | 09:22

xuato: Может про Локотскую республику напомнить ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

protiv777 01 февраля 2018 | 09:14

Странные эти поляки. Какая то ответственность. Вот хохлы наоборот гордятся своим пособничеством фашистам.

xuato 01 февраля 2018 | 09:22

protiv777: А русские стыдливо умалчивают, что они в количестве одного миллиона восемьсот тысяч воевали и помогали нацлидеру Германии воевать против СССР. Но я думаю тоже примут что то в духе польской самоканонизации. Дурной пример заразительный!

ksp_49 01 февраля 2018 | 09:30

xuato: в Украине этим гордятся на государственном уровне, а в России фактов пособничества стыдятся. Чувствуешь разницу?

poluputing 01 февраля 2018 | 09:40

ksp_49: про госуровень поподробней, а если нет, то не трындите, малоуважаемый

xuato 01 февраля 2018 | 09:43

ksp_49: Судя по оккупации развязанной войне, нарушением всех международных законов, чувствую что разницы между Гитлером и Путинской воласовской РФ нет НИКАКОЙ!

sg67g 01 февраля 2018 | 09:32

xuato:
Во-первых, они были взяты в плен. Во-вторых, они никогда не были задействованы в карательных операциях или в боях против Красной Армии.

xuato 01 февраля 2018 | 09:50

sg67g: О Божешь ты мой, это были святые сошедшие с икон. Одна бригада Каминского так оличилась, что немцы пристрелили бригадефюрера, а Тонька пулеметчицы, девочка москвичка, А всякие там "Лютые" и иные каратели, Ю туб аж пищит от простых русских пособников. У всех рыло в пуху, а особенно в русских, которых больше было колаборантов чем все прибалты, белорусы и украинцы вместе взятые.

ivorytower 01 февраля 2018 | 09:34

xuato: /польской самоканонизации/
Це по европейски, це цивилизация и демократия.

liberal_vulgaris 01 февраля 2018 | 09:34

xuato: Не русские, а советские. А среди них миллион грязных украинских нацистов, которых русские витязи жарили в Бродовском котле :)

xuato 01 февраля 2018 | 10:17

liberal_vulgaris: Вы врите но не привирайте. Всех скопом УПА бендеровцев, мельниковцев и прочая было 50 тысяч, а русских 1 800 000, как говорил герой Елки палки -Почувствуйте разницу!

oblom717 01 февраля 2018 | 10:25

xuato:

Большая часть Власовцев были твои земляки...
Изучай и не примазывайся к подвигам Советских украинцев. Твоё дело лизать у рагулей и еврейских барыг, скакать и колядовать кредиты, чтобы расплатиться с русскими небратьями...
Наскакали покращений - терпите молча.

(комментарий скрыт)

poluputing 01 февраля 2018 | 09:38

protiv777: и это говорит потомок власовцев? Ещё раз, поинтересуйся количеством Героев СССР - украинцев.

oblom717 01 февраля 2018 | 09:58

poluputing:


Забавно наблюдать, как нынешние бандеровские шлюхи примазываются к Советским украинцам.

xuato 01 февраля 2018 | 10:20

oblom717: oblom717: А еще забавней миру наблюдать как РФ шагает стопами Гитлера под власовскими знаменами! И в фильмах нынешней пропагандонии герои это русские, а отступают советские.

(комментарий скрыт)

mmm111 01 февраля 2018 | 09:55

все же поляки пока так и не изжили в себе совок

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