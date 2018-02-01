В Польше сенат принял закон об ответственности за утверждения о пособничестве поляков нацистам

Еще на стадии обсуждения проект закона вызвал резкую критику на Украине и в Израиле.

Документ оформлен как пакет поправок в закон об Институте национальной памяти. Сенат Польши вслед за сеймом большинством голосов – 57 против 23 — высказался за запрет идеологии украинских националистов, а также за уголовную ответственность за отрицание Волынской резни. Не останется без внимания и любое упоминание о сотрудничестве поляков с нацистами. За использование выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, в которых поляки фигурируют как соучастники преступлений гитлеровцев, включая геноцид польского еврейства, последует крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Наказание вводится и за пропаганду взглядов ОУН-УПА и отрицание Волынской резни, устроенной украинскими националистами в годы Второй Мировой войны.

В Тель-Авиве раньше звучали опасения, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и хотят рассказать об этом. В Израиле обвинили авторов поправок в покушении на историческую правду. Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором говорится, что принятие закона о наказании за обвинения поляков в Холокосте может повлечь за собой последствия для отношений Варшавы и Вашингтона.

Закон, утвержденный польским Сенатом, вступит в силу после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Ранее он высказывался в поддержку этого документа.