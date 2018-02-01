Конгресс США не будет публиковать секретную часть «кремлёвского доклада»
Об этом сообщил РИА «Новости» сенатор Бен Кардин. Он сослался на то, что это делать запрещено. При этом Конгресс проведёт слушания по докладу, поскольку многие разочарованы отсутствием санкций в отношении фигурантов списка. По словам Кардина, Дональд Трамп противоречит тому, что намеревался сделать Конгресс.
Напомним, в ночь на вторник Минфин США опубликовал так называемый «кремлёвский список». В него вошло почти всё руководство России за исключением Владимира Путина, а также крупные российские предприниматели. Всего более 200 человек.
Комментарии7
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vezdehod 01 февраля 2018 | 09:10
Кремлёвская стена думала. что "Дымовая завеса" развеялась - Облом.
sg67g 01 февраля 2018 | 09:13
Директор Института исследования проблем мира (Новегия) Хенрик Урдаль сообщил о том, что нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира с формулировкой «борьбы за мир с помощью силы»
Вот так вот! А то "агрессия", "война", "оккупация", "бомбежки" .. Это борьба за мир была! Эх, Трумен не знал что так можно. За атомные бомбардировки ему бы полагалось.
Пистец, мрази лицемерные.. А почему мир только в нашем полушарии? Несправедливо! Надо послать и туда несколько голубей мира.. Мегатонн в 50 каждый..
shicotus_live 01 февраля 2018 | 09:53
КАк то вся эта история все больше и больше напоминает один большой пшик))
А наши хомячки то так надеялись. так надеялись. А амеры их тупо в очередной раз кинули)))
ugas 01 февраля 2018 | 09:13
Правильно, опубликовывать второй список не надо, нужно ВСЕХ держать в тонусе.
igor20012 01 февраля 2018 | 09:31
Ну правильно, пусть срут-я дальше. Кстати, и без этого списка у владельцев 3-4-х метровых заборов сейчас огромные проблемы: мигранты ( с украины: донбасс, луганск ) не могут найти здесь работу, но умеют воевать, дома ждут голодные семьи и они вскрывают на раз ( с помощью современных средств (дроны и пр.) эти дворцы и дачи, охрана либо разбегается, либо смертью храбрых ). Остановить их не могут (менты-не хотят связываться, фсо и пр.-просто срут-я ).
dirizhabli 01 февраля 2018 | 09:51
igor20012: Так и надо: там санкции, а дома - средства миграции.
rom8883 01 февраля 2018 | 10:12
Заморозят ли счета семей этих фигурантов?