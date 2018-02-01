Конгресс США не будет публиковать секретную часть «кремлёвского доклада»

Об этом сообщил РИА «Новости» сенатор Бен Кардин. Он сослался на то, что это делать запрещено. При этом Конгресс проведёт слушания по докладу, поскольку многие разочарованы отсутствием санкций в отношении фигурантов списка. По словам Кардина, Дональд Трамп противоречит тому, что намеревался сделать Конгресс.

Напомним, в ночь на вторник Минфин США опубликовал так называемый «кремлёвский список». В него вошло почти всё руководство России за исключением Владимира Путина, а также крупные российские предприниматели. Всего более 200 человек.