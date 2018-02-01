Приговор Никите Белых огласят сегодня в Пресненском суде столицы

Его обвиняют в получении крупной взятки. Сторона обвинения считает, что бывший губернатор Кировской области должен провести ближайшие 10 лет в колонии строгого режима. Жена подсудимого Екатерина Белых называет это требование удивительным, поскольку, по её словам, представленные стороной обвинения сведения сомнительны.

Напомним, Никита Белых был задержан летом 2016 года Оглашение приговора должно начаться в полдень.