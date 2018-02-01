Приговор Никите Белых огласят сегодня в Пресненском суде столицы
Его обвиняют в получении крупной взятки. Сторона обвинения считает, что бывший губернатор Кировской области должен провести ближайшие 10 лет в колонии строгого режима. Жена подсудимого Екатерина Белых называет это требование удивительным, поскольку, по её словам, представленные стороной обвинения сведения сомнительны.
Напомним, Никита Белых был задержан летом 2016 года Оглашение приговора должно начаться в полдень.
Комментарии6
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yrich040 01 февраля 2018 | 09:14
Сегодня Никитоса причислят к лику святых!
Удивительно "честный человек"!!!!!
ivfn 01 февраля 2018 | 09:24
yrich040:
А так все хорошо начиналось!!!!!!
dirizhabli 01 февраля 2018 | 09:54
yrich040: "Удивительно "честный человек"!!!!!
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Как и все, сидящие в "Кремле".
natkaswjatki 01 февраля 2018 | 10:08
dirizhabli: Нет, он не как все. И от либералов отбился, купившись на губернаторство, и среди кремлевских своим не стал. За то и страдает.
nanatytwo 01 февраля 2018 | 09:40
Новый борец с крававорэжимом, ждём списка Белых от западных "партнёров".
vlabumur 01 февраля 2018 | 10:08
На суде судья сказал: "Двадцать пять! До встречи!"
Раньше б горло я порвал за такие речи!
А теперь — терплю обиду, не показываю виду.
Если встречу я Сашка — ох как изувечу!
Владимир Семенович Высоцкий.