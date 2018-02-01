В Канаде внесли изменения в текст гимна
В англоязычной версии вместо «патриотизм – удел всех твоих сынов» будут говорить «патриотизм – удел всех нас». Изменения одобрила Верхняя палата канадского парламента, несмотря на возражения Консервативной партии.
Патриотическая франкоязычная песня, ставшая впоследствии гимном Канады, была написана в конце 19 века. В 1908 году появилась её английская версия, и официально она стала гимном в 1980. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву», напоминает ТАСС.
Комментарии6
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skolzki 01 февраля 2018 | 08:51
А в припев внесите слова ,Щееееее не сдохлаааааа .......ну и далеее по желанию, у вас же маразоты бандеровской там понаехало , им добре будет ))))))))))))
neburzhui 01 февраля 2018 | 08:55
Патриотизм уделал всех нас...
neburzhui 01 февраля 2018 | 08:57
А про королеву раньше это пели -
"Хоть поверьте, хоть проверьте..."
vukimov 01 февраля 2018 | 09:08
skolzki:
маразоты бандеровской там понаехало
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Полагаешь канадские голубые, внуки тех кто годами сидел в лесных схронах
и не видел баб?
gogon 01 февраля 2018 | 09:24
vukimov: с тех именно схронов и поползла вся педерастия по миру.....в рядах ВСУ цветёт пышным цветом.....
poluputing 01 февраля 2018 | 09:31
gogon: vukimov: skolzki: да чего же вас всех пучит? Охолоньте, вам до гилляки не допрыгнуть, мелковаты, путиноиды