В Канаде внесли изменения в текст гимна

В англоязычной версии вместо «патриотизм – удел всех твоих сынов» будут говорить «патриотизм – удел всех нас». Изменения одобрила Верхняя палата канадского парламента, несмотря на возражения Консервативной партии.



Патриотическая франкоязычная песня, ставшая впоследствии гимном Канады, была написана в конце 19 века. В 1908 году появилась её английская версия, и официально она стала гимном в 1980. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву», напоминает ТАСС.