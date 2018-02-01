Минюст США начал расследование фактов коррупции в международных спортивных организациях
Среди них оказались МОК, ФИФА и Международная Ассоциация легкоатлетических федераций. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», прежде всего, чиновников интересует проведение чемпионатов мира по лёгкой атлетике в Катаре и американском Юджине. Проверяется возможное использование таких недобросовестных методов, как рэкет, отмывание денег и мошенничество, отмечает издание.
Комментарии9
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alo0000 01 февраля 2018 | 08:49
Зря Путин назвал их департаментами! Трамп сразу под козырек - разбираться!
skolzki 01 февраля 2018 | 08:54
Давайте лучше в НБА и в НХЛ , и Сирену Вильямс в отдельности проверьте , а то ее мышцы вызывают у людей всего мира подозрение , ДА НЕ В ЖИЗНЬ ВЫ ЭТО РАССЛЕДОВАТЬ ПОДОНКИ НЕ БУДЕТЕ , потому что там ваши бабки пендосовские )))
olegleon 01 февраля 2018 | 08:59
skolzki: мышцы она на гамбургерах и газировке наела ))
zor 01 февраля 2018 | 10:18
skolzki: igor20012: Ты skolzki дурачок.
НБА имеет такое же отношение к МОК,как ночная хокейная лига Путина к НХЛ .
С таком же успехом ты можешь требовать ,что бы ВАД проверил на допинг
госдуму или совет федерации.
epynda 01 февраля 2018 | 08:55
Басманный суд Москвы, планирует привлечь к уголовной ответственности, ряд высокопоставленных чиновников США, подозреваемых в сексуальных домогательствах друг к другу...
igor20012 01 февраля 2018 | 08:56
Америка стала с ними разбираться исключительно потому, что они разошлись и стали обижать американских спортсменов.
ugas 01 февраля 2018 | 09:18
О! России скоро еще добавка прилетит?
chapter_2 01 февраля 2018 | 09:26
Почему В.Мутко из всех видов спорта для руководства выбрал футбол и РФС? Да потому, что в профессиональном футболе денег крутится больше всего. Я думаю, что ФИФА - наиболее коррумпированная среди всех международных спортивных организаций.
sasass 01 февраля 2018 | 09:28
Могут эти стервецы нанести удар и по российскому футболу на ЧМ 18 ....