Минюст США начал расследование фактов коррупции в международных спортивных организациях

Среди них оказались МОК, ФИФА и Международная Ассоциация легкоатлетических федераций. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», прежде всего, чиновников интересует проведение чемпионатов мира по лёгкой атлетике в Катаре и американском Юджине. Проверяется возможное использование таких недобросовестных методов, как рэкет, отмывание денег и мошенничество, отмечает издание.