Два российских спутника дистанционного зондирования Земли сегодня успешно выведены на орбиты

В Роскосмосе говорят, что с аппаратов поступает устойчивая телеметрия. На орбиту должны быть выведены ещё 9 малых спутников из разных стран, в том числе, Германии и США.

Ракета носитель «Союз» стартовала сегодня рано утром с космодрома «Восточный». В Якутии специалисты уже начали поиски отделившихся частей. В районах поиска идёт небольшой снег, это затрудняет работы.