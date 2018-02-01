Два российских спутника дистанционного зондирования Земли сегодня успешно выведены на орбиты
В Роскосмосе говорят, что с аппаратов поступает устойчивая телеметрия. На орбиту должны быть выведены ещё 9 малых спутников из разных стран, в том числе, Германии и США.
Ракета носитель «Союз» стартовала сегодня рано утром с космодрома «Восточный». В Якутии специалисты уже начали поиски отделившихся частей. В районах поиска идёт небольшой снег, это затрудняет работы.
Комментарии14
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olegleon 01 февраля 2018 | 08:50
вот беда то. и российская, и американская ракета успешно взлетели. значит опять про "кремлёвские списки" придётся "новости" читать
neburzhui 01 февраля 2018 | 08:52
Два российских спутника дистанционного зондирования Земли
Страховые компании и банки будут зондировать ? :-))
olegleon 01 февраля 2018 | 08:57
neburzhui: или будут зондировать территорию где находятся базы США. а может следить за пожарами на Дальнем Востоке. а может за льдами вокруг Северного полюса.
from_russia_with_boyaryshnik 01 февраля 2018 | 09:03
olegleon: О сколько чудесных предположений, а всё обернётся банальностью - зондировать они будут многочисленные трубопроводы сверхдержавы для нефти и газа.
ksp_49 01 февраля 2018 | 09:05
Пичалька у госдеповских шлюшек.
golodomor_ce_hohlokost 01 февраля 2018 | 09:04
Каждый "здравомыслящий" эховский либераст понимает, что эта новость - фейк. На самом деле Роскосмос ничего не запускал, а выделенные деньги пошли на очередные шубы для Путина и его окружения.
old44 01 февраля 2018 | 09:34
golodomor_ce_hohlokost: "флакон боярышника этому господину !"
sborisych 01 февраля 2018 | 09:52
old44:
Не надо, он и так уже вполне в себе.. Ну, то усть тявкает так, как быдто датенький непросыхаемо..
tag188 01 февраля 2018 | 09:00
У портянок сегодня будет радости, как при запуске первого спутника в 1957 году.
kuraten 01 февраля 2018 | 09:45
tag188: поплачь в желетку вальцмана
platonnekafrin 01 февраля 2018 | 09:02
Я горд! Получилось с первого раза! Два пробных не в счет, тем более, что страховка получена. И у союзников по СНГ тоже успех: в Ташкенте научились делать узбекское шампанское, в Минске задержали уклониста при попытке улететь, но всех прекраснее Туркмения. Там глава государства сегодня запретил красть деньги у народа (на сколько дней запрещено не сказано).
joseph_gebbels 01 февраля 2018 | 09:17
platonnekafrin: Фига круто у тебя пригорело)
sborisych 01 февраля 2018 | 09:55
platonnekafrin:
Спасибо за краткий обзор актуальных новостей. Ведь такие союзники очень важны- тем более, что бросят при мало-мальски удобном случае. Или когда ублажать замешкаемся..
sasass 01 февраля 2018 | 09:31
Зачем интересно ищут отработанный никому ненужный материал....