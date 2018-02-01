В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных пляжах

Его нарушение грозит штрафом в 3 тысячи долларов, за которым может последовать и лишение свободы на срок до 1 года. Чиновники пояснили, что даже прогулка с сигаретой будет приравниваться к нарушению правил. Ограничения, касающиеся курения, начали действовать в Таиланде ещё минувшей осенью. Однако власти решили не применять санкции в отношении нарушителей в течение трёх месяцев. Полный список «некурящих» пляжей есть, частности, на сайте российского посольства в Таиланде.