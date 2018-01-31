Президент Владимир Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли их оградить от нападок извне
По словам Путина, Россия всегда будет выступать и поддерживать «идеи чистого спорта во всех смыслах»
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По словам Путина, Россия всегда будет выступать и поддерживать «идеи чистого спорта во всех смыслах»
Комментарии6
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ugiazov 31 января 2018 | 22:11
Как чистая любовь в полночь за амбаром.
edun1952 31 января 2018 | 22:11
А милдрононат вовнутрь, а нападки извне. Как то лапша к ушам уже не клеится.
belovnikita 31 января 2018 | 22:12
А за сворованное его бандой оно не желает извиниться, и в тюрьму присесть навсегда?
moncegorskyi 31 января 2018 | 22:13
Извинился, что его лубянская контора дала маху, как всегда. И попалась, так как плохо сделала "зачистку" среди РУСАДовских работников. То ли полоний вовремя не завезли то ли что - то другое... И все говно вылезло наружу всему миру.
dimka75 31 января 2018 | 22:14
Кругом враги
messija 31 января 2018 | 22:16
Россия без Путина и его придворной шелупони - ДА