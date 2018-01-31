В бюллетене на выборах президента России будет не более восьми кандидатов
Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Сегодня завершился прием документов от кандидатов на участие в выборах главы государства.
Окончательно число кандидатов будет определено после проверки подписей. Ее в ЦИКе должны завершить до 10 февраля. Элла Памфилова напомнила сегодня, что пока зарегистрированы только двое — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Как представители парламентских партий они освобождены от необходимости сбора подписей. Их в свою поддержку сдали еще 6 кандидатов. 29 января 315 тысяч автографов в ЦИК представил штаб Владимира Путина. Видимо, на четвертых в своей жизни выборах Путин будет единственным самовыдвиженцем в бюллетене.
Коробки с подписями сдали сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский и выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов от «Партии Роста», Сергей Бабурин, выдвинутый «Российским общенародным союзом» и Максим Сурайкин, лидер партии «Коммунисты России». От них потребовалось по сто тысяч задокументированных голосов в свою поддержку. Кстати, ЦИК в ходе кампании будет использовать слоган «Наша страна, наш президент, наш выбор!»
Собрать нужное количество подписей смогли не все. Отказаться от участия в выборах пришлось самовыдвиженцу Владимиру Михайлову из Костромы, а кандидат от «Партии социальной защиты» Михаил Козлов принес сегодня в ЦИК коробки с белыми листами.
Комментарии7
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uhovostro 31 января 2018 | 22:08
Вполне и одного хватило бы...
vor_mbh 31 января 2018 | 22:13
Больше и не надо. Вполне достаточно.
Все, кто нам нужен - есть.
olegleon 31 января 2018 | 22:13
uhovostro: а сколько денег могли сэкономить и не проводить это голосование по переназначнеию Путина В.В. на должность президента Путина В.В.
advokat52 advokat 31 января 2018 | 22:09
семи - один не в счет
nichirin 31 января 2018 | 22:11
А фактически будет один единственный и "неповторимый" Кандидат.
eduard53 31 января 2018 | 22:11
Точней - кроме пожизненного главаря, там будут только недорогие шестёрки ...
ed10075 31 января 2018 | 22:16
Семи. Один уже давно брюки гладит к инаугурации.