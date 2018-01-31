Пресс-секретарь избирательной кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов приговорен к 8 суткам ареста
Судья Симоновского суда Москвы Хызыр Муссакаев признал его виновным в организации несогласованной акции, пишет интернет-издание «Медиазона». Шаведдинов вместе с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш освещали на Youtube-канале Navalny Live акции протеста в минувшее воскресенье.
В постановлении говорится, что правонарушения совершались «с целью формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов» на пост президента.
Комментарии4
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pugachev_valery 31 января 2018 | 22:05
Судья Кызыл Музанкаев осудил, если я правильно услышал его ФИО? Почему не пишете - страна должна знать своих героев!
vor_mbh 31 января 2018 | 22:10
Сегодня восемь, завтра сто восемь, послезавтра - семьсот восемь...
Таков путь экстремиста-рецидивиста.
olegleon 31 января 2018 | 22:07
Руслан Шаведдинов приговорён Хызыром Муссакаевым. а Кира Ярмышпока нет.
угадай из какой страны или какого региона эта новость?!
pugachev_valery 31 января 2018 | 22:08
Извиняюсь - не дочитал: Хызыр Муссакаев, всё понятно!