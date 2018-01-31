Пресс-секретарь избирательной кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов приговорен к 8 суткам ареста

Судья Симоновского суда Москвы Хызыр Муссакаев признал его виновным в организации несогласованной акции, пишет интернет-издание «Медиазона». Шаведдинов вместе с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш освещали на Youtube-канале Navalny Live акции протеста в минувшее воскресенье.

В постановлении говорится, что правонарушения совершались «с целью формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов» на пост президента.